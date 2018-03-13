Великобритания: «день наказания мусульман» назначен на 3 апреля

В нескольких городах Великобритании неизвестные лица распространили брошюры с призывами присоединиться к «дню наказания мусульман», который назначен на 3 апреля. Об этом сообщает The Guardian. По информации издания, эти брошюры распространялись 10 и 11 марта.
Отмечается, что полиция королевства начала разыскивать лиц, которые распространили исламофобские призывы.
В рамках «дня наказания мусульман» гражданам предлагалось получить определенное количество баллов за каждое нападение. К примеру, за сорванный с мусульманки хиджаб - 25 очков, а за убийство – и 500. Среди списка «наказаний» есть и следующие:
Плеснуть кислотой в лицо мусульманина;
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Избить мусульманина;
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Пытки мусульманина электрическим током;
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Убить мусульманина используя пистолет, нож, или наезд автомобиля;
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Бросить бомбу в мечеть;
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Взорвать Мекку.
Расследованием дела занимается антитеррористическая полиция Соединенного королевства. Правоохранители призвали мусульман соблюдать бдительность из-за анонимных угроз. «Мы серьезно относимся к этому происшествию и заверяем, что преступления на почве ненависти не будут спущены на тормозах», - отметил в интервью для издания официальный представитель британской полиции.