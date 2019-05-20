Запретившее хиджабы правительство пало в Рамадан

Когда две недели назад "Голос Ислама" написал о прямой связи между запретом хиджаба в городских школах прокуратурой Пензы и аналогичной инициативой, получившей ход в тот же день в парламенте Австрии, наши недоброжелатели сочли это пропагандистской натяжкой. Однако последние несколько дней продемонстрировали, что причиной падения правящей коалиции в Австрии, инициировавшей запрет хиджаба в начальных школах страны, стало именно то, о чем мы писали - "русский след" в деятельности Партии Свободы Австрии (FPO).

Страну потрясла опубликованная видеозапись конфиденциальной встречи на вилле в Ибице, где лидер этой партии Ганс-Христиан Штрахе при посредничестве своего соратника Йоханна Гуденуса предлагают мнимой родственнице российского олигарха купить одно из крупнейших СМИ в Австрии Kronen Zeitung в качестве первого шага к подчинению ее информационного пространства. Кроме того, они, будучи один вице-премьером Австрии, а другой вице-мэром Вены, обещают российскому олигарху государственные контракты в обмен на финансирование их партии.

И Штрахе, и Гуденус никогда не скрывали ни своих симпатий к путинскому режиму, ни связей с ним.

Если Штрахе встречался с самим Владимиром Путиным (на фото выше), то Гуденус был запечатлен на фото с Рамзаном Кадыровым.

Однако одно дело - публичные контакты и заявления, другое - закулисные договоренности, направленные на передел всего информационного пространства страны, да и экономического тоже, учитывая, что вице-премьер Австрии предлагал предоставлять государственные преференции своим российским спонсорам в ущерб австрийским фирмам. Что особенно пикантно, если помнить, что речь идет о лидере главной националистической партии страны, выставляющей себя в качестве защитницы ее национальных интересов, которыми поступаются всякие либералы и левые.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, заявившего вчера о проведении досрочных выборов после распада коалиции его Австрийской Народной Партии (ОVP) с Партией Свободы и принявшего накануне отставку Штрахе, причиной принятых им решений стало продемонстрированное на этом видео "отношение к злоупотреблению властью, использованию денег налогоплательщиков, к средствам массовой информации в нашей стране".

Однако, возможно, Курц лукавит. Так, уже опубликованные фрагменты видео содержат откровения Штрахе, где он рассказывает, что добропорядочный семьянин Курц регулярно проводит амфитаминовые гей-вечеринки. Вообще, надо сказать, что по словам опубликовавших этот "слив" журналистов и близких к ним кругов, речь идет о 6-часовом видео, на котором присутствуют много таких откровений о наркотическом и сексуальном досуге членов правящей коалиции, а также запечатлено порочащее поведение женатого Штрахе в присутствии посторонних женщин. Правда, справедливости ради, надо отметить, что сам Штрахе, уже подавший в отставку с поста как вице-премьера, так и лидера FPO, отрицает это и требует теперь опубликовать все видео.

А самое забавное в этой истории то, что как раз в данном случае никакого российского олигарха, которому эти пламенные защитники национальных интересов Австрии предлагают совместно подчинить СМИ и рынок их страны, не было. Штрахе и Гуденуса классическим образом "развели", а они, клюнув на наживку в виде мнимой родственницы российского олигарха, выдали всему миру свои откровения, что выявило огромные проблемы не только с их политической и личной этикой, но и элементарным интеллектом. Ведь они предварительно и не проверили собеседника, и не позаботились об информационной безопасности встречи, проходившей в напичканном скрытыми камерами помещении, уже не говоря о том, что политикам их уровня, уже находящимся у власти в стране, было необязательно проводить такие встречи самим.

Произошедшее стало не только политическим землятресением для Австрии, но и моральной катастрофой для т.н. "правых", причем, по всей Европе - накануне важных выборов в Европарламент. Ведь оказалось, что лидеры одной из самых успешных и уважаемых ими партий попирают все те моральные и политические принципы, за которые на словах борятся: консервативные, христианские, семейные и патриотические.

Еще раз напомним, что все это произошло буквально через несколько дней после того, как правящая коалиция Курца-Штрахе, выбрав для этого месяц Рамадан, приняла закон, запрещающий девочкам-мусульманкам носить в начальных школах страны хиджабы. Не лучшая ли это иллюстрация того, что между Аллахом и мольбой угнетенного нет преграды?