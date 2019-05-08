Запрет хиджабов в Пензе и новая инициатива в Австрии: что у них общего?

(На фото - лидеры австрийской Партии Свободы с представителями "Единой России")

Вчера, когда мусульмане России узнали о запрете хиджабов в школах Пензы, стало известно о похожей инициативе правящей коалиции в Австрии.

Речь идет о запрете в младших школах на "ношение идеологической или религиозной одежды, под которой скрыта голова". В принципе, от пензенской или мордовской и ставропольской практик эта инициатива отличается тем, что ограничивается (пока!) только младшими школами, затрагивая девочек, которые по Шариату и так не обязаны покрываться. Однако обращает на себя внимание другая недавняя инициатива в той же Австрии - запрета держать пост ученикам младше 16 лет, от которых учителя в случае ее одобрения смогут потребовать прервать его под угрозой штрафа.

Конечно, и в первом случае можно сказать, что девочки при желании могут носить не "идеологическую и религиозную одежду", а бондану или что-то вроде того, благо, их в отличие от России не вправе за это не пустить в школу, а могут только потом выписать родителям чувствительный штраф. Или можно сказать, что решение о запрете поста раньше 16 лет соответствует одной из позиций в ханафитском мазхабе, согласно которой совершеннолетие устанавливается с этого возраста. Тем не менее, опыт показывает, что когда говорится А, затем обычно говорится и Б, и В, то есть, начав с малого, приходят к большему, согласно принципу окна Овертона.

И в этом месте можно было бы сказать: вот видите, значит, не в одной России во власти находятся такие исламофобы, оказывается, в хваленной Европе дела обстоят не лучше. Можно было бы, и для этого есть основания, особенно в таких странах как Франция с ее воинствующе секуляристской унификаторской традицией. Но в данном случае есть одно "но".

Инициатором наиболее оголтелых исламофобских инициатив в Австрии является Партия Свободы (FPO), которая 19 декабря 2016 года подписала договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия". Показательно, что из всех австрийских партий в партнеры себе российская партия власти выбрала силу, имеющую репутацию наиболее одиозной.

В другой ключевой европейской стране - Франции Москва не скрывает своей поддержки аналогичной партии "Национальный Фронт", получающей российские транши, лидера которой Марин Ле Пен тепло принимают в Кремле.

О поддержке Кремлем другой исламофобской партиии - "Альтернативы для Германии" мы также не раз писали. И это отнюдь не единственные исламофобские партии, которые ориенируются сегодня именно на Москву.

Поэтому, да, конечно, считать положение мусульман на Западе на фоне российского полной идиллией не стоит. Но надо понимать, что именно на путинскую Россию сегодня ориентируются те западные силы и политики, которые это положение хотят максимально ухудшить.