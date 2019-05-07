Война против Ислама в Пензе: запрет хиджабов вслед за захватом мечети

Силовики Пензы не ограничились зачисткой независимых исламских лидеров и общин региона, которая освещалась на нашем сайте. Вслед за этим, как это и должно быть по логике таких процессов, началось наступление на Ислам как таковой.

В 1-й день Рамадана, о наступлении которого исламоведы в штатском, разумеется, не могли не знать, мусульман решили "поздравить" с праздником. В качестве подарка было решено начать изгнание хиджабов из пензенских школ.

Как сообщило РИА "Новости", целых 20 школ заявили о запрете школьницам появляться с покрытыми головами. Сделано это было по предписанию Прокуратуры. Основание - "противодействие экстремистской деятельности".

Напомним, что ранее аналогичные решения принимались в Ставропольском крае и Республике Мордовия. И каждый раз мусульмане других регионов надеялись, что речь идет об исключении из правила.

Однако хотим отметить, что в своем предписании Прокуратура Пензы ссылается на то, что "действующее федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования и не предусматривает возможность учащихся реализовывать свое право исповедовать религию и действовать сообразно своему вероисповеданию в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях".

То есть, речь идет о прецеденте федерального масштаба, с которого фактически может начаться запрет хиджабов во всех школах страны.