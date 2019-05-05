Пенза: силовой захват офиса ДУМ ПО

4 мая 2019 года в Пензе состоялся силовой захват двухэтажного здания, где расположен офис Духовного управления мусульман Пензенской области (ДУМ ПО, муфтий Ислям Дашкин).

Это здание, примыкающее к мечети, было арендовано у местной мусульманской организации г.Пензы "Соборная мечеть" по договору от 1.11.2012 и отремонтировано.

Захват осуществляли братья Джафяр и Рифать Куряевы, силовую поддержку им оказывали около 25 человек из группировки Рамиля Имангулова и, по словам очевидцев, из группировки "Терновские". И как всегда при конфликтных ситуациях с мечетями, тут присутствовал Наиль Пятаев, человек с уголовными повадками, странным образом ставший председателем Регионального ДУМ ПО.

Позже подъехал и руководитель Централизованного ДУМ ПО Асиат Уразаев, которому власти и спецслужбы недавно помогли завладеть местной мусульманской организацией г.Пензы "Соборная мечеть".

Как это произошло

Имамы мечети Юсеф Куряев и Рафик Шабанов пришли утром в мечеть. Они обычно готовятся к намазам, отдыхают, а также принимают пищу в офисе Духовного управления мусульман, примыкающем к основному зданию мечети. Поскольку было рано, они закрылись в офисе.

Вскоре они услышали, как грохочут в дверь. Это была группа захвата во главе с Рамилем Хромым (Имангуловым), потерявшим левую ногу при подрыве автомобиля. Имамы открыли. Им было сказано, что у них есть две минуты - чтобы подобру-поздорову выметаться из офиса, которым они пользовались с 2012 года.

Естественно, имамы покинули офис - под страхом физической расправы со стороны приспешников Рамиля.

Имамы позвонили муфтию Исляму Дашкину, который еще 1 ноября 2012 года подписал договор аренды данного здания с Джафяром Куряевым, председателем махалли "Соборная мечеть". Этот договор не расторгнут до сих пор, - ни по согласию сторон, ни через суд.

Муфтий Дашкин приехал и увидел, что Джафяр Куряев со своим братом Рифатем уже меняют замки на дверях его офиса. Ислям-хазрат спросил: "Вы что тут творите? Зачем такое насилие? Мы бы и сами выехали, если бы вы попросили".

Действительно, когда Управление Минюста РФ по Пензенской области утвердило беззаконный протокол собрания от 23 марта 2019 года, стало ясно, что всем четырем имамам мечети, а также ДУМ ПО придется уходить оттуда. Поэтому имамы договорились, что будут работать, как прежде, пока не станут кого-то из них выгонять. Тогда уйдут все разом.

ДУМ ПО могло бы упираться и не уходить из своего офиса, пока не будет расторгнут договор. Но имамы понимали непорядочность Джафяра Куряева, и тем более, уголовников при нем. Они могли бы сотворить провокации или даже просто сжечь офис. Ведь кто-то сжег в 2016 году автомобиль Юсефа Бухминова, когда был конфликт в той же мечети. Поэтому было решено, что после ухода имамов ДУМ ПО добровольно освободит офис.

Муфтию Дашкину ответил Рамиль Имангулов, что он тут представляет Центральное ДУМ ПО и это здание теперь относится к ним. Муфтий попросил показать соответствующие бумаги. Бумаг не было, но было сказано, что сейчас приедет Асиат Уразаев, председатель ЦДУМ ПО и покажет бумаги. Асиат приехал, но, естественно, у него не было никаких бумаг о выселении ДУМ ПО из арендованного офиса.

Таким образом, офис был захвачен незаконно. Зачем нужно было силой захватывать офис, непонятно. Если только для того, чтобы показать своим хозяевам, какие они молодцы?

Почему 4 мая, в субботу?

В пятницу, 3 мая, им было боязно захватывать офис - мусульман слишком много, никакой криминал не поможет. А 4 мая, в субботу, за день до наступления месяца Рамадан - самое оно. В субботу в мечети людей мало - разъезжаются в свои родные деревни, на дачи, на шашлыки. Если 5 мая, в воскресенье, имамы куда-то напишут жалобу, до понедельника 6 мая никто заниматься не будет. А 6 мая уже пост, мусульмане во время месяца Рамадан уже никуда не жалуются и ничего не пишут.

В мечети

На зухр-намаз встать имамом попытался сын "бродячего имама", Аюб Бикмаев. Юсеф-хазрат Куряев пресек эту попытку и сам провел намаз. Потом он попытался сказать присутствующим о захвате офиса ДУМ ПО и о том, что имамам придется уйти из мечети, но микрофон у него вырвали и передали Джафяру Куряеву.

В зале было много посторонних людей в штатском, поэтому Джафяр уже был спокоен. В отличие от предыдущих дней, начиная с 24 марта, когда он либо не приходил молиться, либо был тише воды, ниже травы.

Теперь Джафяр заявил, что Юсеф-хазрат нарушил закон, проведя намаз как имам, так как он уже не является имамом. Джафяр заявил, что все имамы должны были в течение 40 дней после собрания 23 марта явиться к нему и попроситься на работу по контракту. А они не явились. Поэтому он сейчас ищет себе на работу других имамов.

Прихожане задавали вопросы Джафяру, спрашивая его, почему 20 человек на собрании решили за всех, и почему он не включает в список прихожан, которые по 10-15 лет ходят в мечеть. Куряев отвечал, но его слова никого не убедили. Мало того, Джафяр еще упрекнул муфтия Дашкина в создании муфтията в 2012 году. Как говорится, в огороде бузина, а в Киеве дядька.

После этого один прихожанин спросил главаря защитников Джафяра и Асиата - Рамиля Имангулова: "Ты что так себя ведешь, больной, что ли?" В ответ Рамиль резко ударил его по почкам. Ну а что, людей Рамиля и людей в штатском было много в мечети, ответ Рамилю на удар по почкам мог привести к печальному исходу, при таком численном превосходстве.

Также Рамиль сильно ударил второго прихожанина в лоб за то, что тот заявил, что Асиат Уразаев самозванец.

Вот такие методы пришли в Соборную мечеть Пензы с приходом Асиата Уразаева.

На вечернюю молитву к мечети пригнали несколько автобусов с ОМОНом, для защиты Джафяра и Асиата от прихожан. Но напрасно, - неугодных Джафяру и Асиату имамов в мечети уже не было. Асиат сам встал имамом, однако часть прихожан не стала вставать за ним. Они помолились отдельным джамаатом, полагая, что вряд ли они получат причитающуюся благодать за молитву, если встанут за таким, как Асиат.



Вывод

Захват комплекса зданий Соборной мечети Пензы завершен. Мнение сотен прихожан мечети было попрано решением, принятым 19-20 членами списка махалли. Причем не все из них поняли, за что голосовали. Один старик даже написал заявление в Управление Минюста и прокуратуру о том, что его ввели заблуждение и он отзывает свой голос. Два человека, имевших право зайти на собрание, и которых не пропустили, также написали заявления. Некоторые члены списка написали заявления о том, что их не известили надлежащим образом о времени и месте собрания. Это не было принято во внимание Управлением Минюста, которому в других случаев достаточно даже одного члена собрания, которого не известили, чтобы отменять решения собраний.

Теперь Джафяр размахивает протоколом и новым уставом. И все теперь в руках Асиата Уразаева, который сам по многим признакам выглядит марионеткой властей и хорошо известной криминальной группировки. Будем ждать появления на территориях двух мечетей - старой Соборной мечети и новой мечети - объектов, которые будут приносить коммерческую выгоду. Как это было со старым вещевым рынком при мечети, который обогатил нескольких людей.

Мусульмане в лишний раз убедились, что для чиновников закон как дышло... И что им не приходится рассчитывать на правовую защиту со стороны государства, которое было построено и защищалось многими поколениями их предков. Мусульманам остается лишь уповать на Всевышнего Аллаха.