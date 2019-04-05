ДОСЬЕ: Как Кремль поддерживает немецких неонацистов

В ходе расследования Центра «Досье», продолженного «Би-би-си», ZDF, Spiegel и La Repubblica, удалось получить свидетельства вмешательства Кремля в парламентские выборы в Германии. «МБХ Медиа» публикует основные итоги этого расследования. Из оказавшихся в нашем распоряжении материалов следует, что сотрудники Государственной думы и высокопоставленные чиновники администрации президента России, отвечающие за внешнеполитический блок, были вовлечены в разработку стратегии победы на немецких выборах кандидата от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.

«В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат»

Третье апреля 2017 года. До выборов в Бундестаг еще почти полгода. Помощник депутата Госдумы РФ Петр Премьяк в электронном письме, обращаясь к некоему Сергею Александровичу, сообщает, что передает "информацию для доклада Александру Леонидовичу для возможного использования в (вашей) работе". Премьяк указывает также в письме, что подробную информацию о проекте «может доложить Кирпичев Александр Олегович»и просит «принять и выслушать» Кирпичева (письмо есть в распоряжении редакции «МБХ медиа»).

К письму прикреплен файл с текстовым документом под названием «Внешнеполитическая деятельность команды». Документ начинается с общих формулировок: "Организация митингов, пикетов и других протестных акций в странах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, противоречащих внешнеполитическим трендам РФ; публикация материалов в СМИ стран ЕС, США и Турции, отстаивающих национальные интересы РФ" и т.п.

Далее авторы письма выражают готовность «предоставить руководству страны» "сотрудничество с ведущими парламентскими партиями ЕС и отдельными политиками", организацию «визитов ведущих политиков ЕС в Россию с целью налаживания продуктивного диалога», а также способствовать работе «международных наблюдателей в период избирательных кампаний».

Среди «конкретно проработанных проектов» указывается «движение по возвращению России в ПАСЕ». В рамках этого «движения» авторы письма оговаривают возможность инициировать заявление группы депутатов ПАСЕ о необходимости нормализации отношений с Россией, а также предлагают провести митинг возле здания Парламентской ассамблеи в Страсбурге.

Инициаторами пророссийского заявления в ПАСЕ, по замыслу авторов письма, должен был быть депутат ПАСЕ от левой Прогрессивной партии трудового народа Кипра. Митинг такой же направленности должна была устроить возглавляемая Андреасом Функе организация Nationale Befreiungsbewegung Deutschland (Национально-освободительное движение Германии) — карликовая группа со странной эстетикой и еще более странными, радикально прокремлевскими лозунгами. Члены этой группы регулярно стоят в пикетах возле здания Рейхстага с флагами, напоминающими знамена скандального российского движения НОД. Не каждая немецкая общественная организация может похвастаться группой во «ВКонтакте», но организация Андреаса Функе может. В группе 41 участник.

Пикет Национально-освободительного движения Германии в Берлине. Источник: Группа движения «ВКонтакте»

Также в письме предлагается провести «международный форум молодых политиков». Рабочее название форума — «Евроселигер». В этом названии имеется отсылка ко временам увлечения Кремля молодежными политическими проектами в России — а по сути, попытками создать с помощью денег и административного ресурса полностью управляемые массовые молодежные движения.

Потенциальным организатором мероприятия названа «команда» с романтическими наименованием «Хемингуэй партнерс». Была обозначена даже ориентировочная дата: конец мая — начало июня 2017 года. Насколько нам известно, мероприятие так и не состоялось.

Куда более важное политическое значение имеет последняя часть письма, озаглавленная «Выборы в Бундестаг (24 сентября)». Назван кандидат, которого имеет смысл поддерживать: это член ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер, баллотирующийся от федеральной земли Баден-Вюртемберг (правда, в письме ошибочно указано, что Фронмайер был членом регионального парламента Баден-Вюртенберга). Отмечается высокая вероятность прохождения Фронмайера в Бундестаг (забегая вперед, сообщим, что по итогам выборов Фронмайер действительно стал депутатом федерального парламента). Составители письма обещают представить подробную программу предвыборной кампании в течение недели и объясняют политический смысл поддержки Фронмайера: «В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат».

Скриншот документа «Внешнеполитическая деятельность команды», отправленного Петром Премьяком. Источник: Центр «Досье»

Ветеран КГБ и чиновники АП

Отправитель этого письма Петр Григорьевич Премьяк в апреле 2017 года был помощником депутата Госдумы, единоросса Виктора Шрейдера. В советское время Премьяк служил контрразведчиком в ВМФ. В 80-е годы он в звании капитана I ранга был начальником особого отдела КГБ СССР по 17-й оперативной эскадре кораблей Тихоокеанского флота (базировалась в портах Вьетнама и Кампучии). Затем был назначен начальником особого отдела КГБ на Камчатской военной флотилии. По некоторым данным, дослужился до звания контр-адмирала. В 2000-х годах Премьяк был начальником отдела правового обеспечения Секретариата ОДКБ.

В день отправки «внешнеполитического» письма, 3 апреля 2017 года, Премьяк был помощником Шрейдера и оставался в этой должности как минимум до декабря 2018 года. Интересно, что в «апрельском» письме помимо номеров мобильного и стационарного телефонов Премьяка указан еще и номер так называемой «вертушки» — АТС-2, закрытой телефонной связи (номер есть в распоряжении «МБХ Медиа»).

Еще более интересен адресат письма Премьяка — «Сергей Александрович». По данным Центра «Досье», это, вероятнее всего, Сергей Александрович Соколов. Президентским указом от 24.12.2012 года Сергею Соколову, начальнику департамента Управления президента по внешней политике, присвоен чин государственного советника третьего класса. По данным Центра «Досье», Соколов до сих может занимать эту должность. Это высокопоставленный чиновник, курирующий кремлевские проекты, связанные с международной политикой и финансами.

«Александр Леонидович», для доклада которому был подготовлен документ «Внешнеполитическая деятельность команды» — это, по версии Центра «Досье», Александр Леонидович Манжосин, в 2004—2018 годах начальник управления Администрации президента по внешней политике. 29 сентября 2018 года его сменил на этом посту Игорь Неверов.

Таким образом, получателями письма, фактически прописывающего вмешательство в немецкие парламентские выборы, были два высокопоставленных чиновника Администрации президента, курирующие внешнюю политику.

Отвечая на вопрос телеканала «Дождь», Петр Премьяк сказал, что не помнит, передавал ли он когда-либо администрации президента предложение по работе с Европой. «Может быть, да, но я об этом даже не помню. Может, это была разовая акция», — заявил «Дождю» Премьяк.

Следует также обратить внимание на упомянутую в письме Петра Премьяка «Хемингуэй партнерс» — «команду», которая должна была взвалить на свои плечи организацию так и не состоявшегося пока «Евроселигера». В базе СПАРК-Интерфакс есть информация об ООО «Хемингуэйпартнерс», единственным акционером которого является Сатеник Маркарян. Она, по всей видимости, хорошо знакома с медиаменеджером, активным участником Ялтинского экономического форума Саргисом Мирзаханяном — во всяком случае, она была гостем на его свадьбе.

Посетители сайта «Стихи.ру» могут найти там его «гражданскую лирику», например стихотворение под названием «НАТО»:

В Прибалтике,

На Чёрном море!

Поставим раком вашу мать.

Да-да, вы НАТОвские мрази —

страны вам нашей не видать!

Но сочинение стихов (даже таких) в наше время еще не является чем-то подозрительным. В этом человеке интересно другое. Он, по всей видимости, связан с еще одним, более известным стихослагателем — Владиславом Сурковым.

Мирзаханян — один из фигурантов громкого скандала, разразившегося после утечки в интернет переписки сотрудников Суркова. Украинский расследовательский проект InformNapalm называет Мирзаханяна «важным корреспондентом» этой переписки, в значительной степени посвященной попыткам дестабилизировать ситуацию на Украине. Также Мирзаханян в течение нескольких лет был помощником депутата Госдумы, члена парламентского комитета по обороне Игоря Зотова. В обнародованном архиве переписке есть отправленное с почты Мирзаханяна письмо с проектом антиукраинской акции в Варшаве. Акция численностью в пару сотен человек должна была состояться перед украинским посольством в польской столице. К участию планировалось привлечь активистов польской ультраправой партии «Смена», а также обеспечить присутствие прокремлевских медиа.

На полях Ялтинского экономического форума Мирзаханян встречался с молодым выпускником Дипломатической академии МИД РФ, автором газеты «Известия» Александром Кирпичевым — тем самым, которому, согласно письму Премьяка, предстояло докладывать чиновникам администрации президента обстановку с поддержкой Фронмайера на выборах.

Александр Кирпичев (второй слева) и Саргис Мирзаханян (третий слева) накануне Ялтинского форума, 2016 год. Фото: Александр Кирпичев / Facebook

Верный союзник Кремля

Немецкий политик, которого опекают в Москве, Маркус Фронмайер — один из лидеров ультраправой партии «Альтернатива для Германии», («АдГ»). «АдГ» — относительно новое явление, ее учредили в 2013 году. Благодаря безудержной популистской риторике и спекуляции на проблеме нелегальной миграции «АдГ» стала одной из самых успешных националистических сил в послевоенной истории Германии. На парламентских выборах 2017 года «АдГ» получила 12,6% по партийным спискам (третье место) и создала в Бундестаге фракцию из 94 депутатов. Наибольшего успеха «АдГ» добилась в восточных федеральных землях, расположенных на территории бывшей ГДР. «Альтернатива» — самая дружественная Кремлю немецкая партия, выступающая за отмену санкций против путинской РФ без каких-либо предварительных условий.

Но даже в этой откровенно прокремлевской организации Маркус Фронмайер — один из самых лояльных Москве персонажей. Будучи главой молодежной организации «АдГ», Фронмайер в 2016 году посетил Крым, где участвовал во Втором ялтинском экономической форуме. В Крыму Фронмайер с удовольствием поддержал арт-проект под названием «Слава Богу, не в Америке живем» и позировал в футболке с такой надписью. Также Фронмайер посещал Донбасс, а в интервью прокремлевской прессе подсчитывал убытки Германии из-за антироссийский санкций. Фронмайер был наблюдателем на президентских выборах в России в марте 2018 года. Не трудно догадаться, что немецкий депутат счел эти выборы вполне демократичными.

Маркус Фронмайер в Крыму. Фото: Life

В 2016—2018 годах Фронмайер, судя по расписанию его авиаперелетов, оказавшихся в распоряжении Центра «Досье», много раз посещал Москву и, как минимум дважды, был в Крыму.

Фронмайер женат на россиянке, бывшей сотруднице «Известий» Дарье Цой, и имеет в России обширные дружеские и деловые связи. Один из самых важных контактов Фронмайера в России — дипломат Даниил Бисслингер. Бисслингер свободно владеет немецким языком, до 2017 года был атташе в российском посольстве в Берлине, а также работал переводчиком у Владимира Путина, и до сих пор часто посещает ФРГ. Бисслингер еще и член президиумаСоюза молодых дипломатов МИД России.

Озабоченность «трансатлантическим братством»

По имеющейся у Центра «Досье» информации, Бисслигнер и Фронмайер познакомились в 2014 году и с тех пор продолжают взаимодействовать. Иллюстрацией такого тесного общения служит письмо, оказавшееся в распоряжении Центра «Досье», и переданное редакции «МБХ Медиа». Письмо было отправлено Бисслингеру 14 декабря 2014 года. Автор письма — Реймонд Хоффманн, в 2014 году работавший заместителем Фронмайера в структурах молодежной организации «АдГ». В письме Хоффманн пишет:

«Уважаемый мистер Бисслингер,

Как уже обсуждалось с Маркусом Фронмайером, председателем Junge Alternative Baden-Württemberg, я отправляю вам две мои заявки. Одна предназначена для стажировки в «Газпроме», другая — для стажировки в (российском) посольстве. Если вы знаете о других позициях, я буду также открыт для этого".

Что ответил Бисслингер партайгеноссе Хоффманну — неизвестно.

Господин Бисслингер не чужд стратегическому планированию. В конце 2018 года он посылает немецкому бизнесмену Раймунду Ферстеру, тесно связанному в своих бизнес-проектах с Россией, предложения по новой НПО с рабочим названием «Новые открытия».

«С учетом высокой степени политизации российско-германских отношений финансирование НПО должно быть организовано, как представляется, через частных спонсоров и без участия государства», — осторожно заявляет в письме Бисслингер.

В качестве возможных финансовых партнеров проекта перечислены Газпром, Сбербанк, Роснефть, Внешторгбанк «и другие крупные компании, заинтересованные в улучшении климата российско-германских отношений».

«При оптимальном сценарии следует предусмотреть участие немецких концернов, включая Сименс, Винтерсхалл, Фольксваген, Мерседес, БАСФ», — указывает дипломат. Бюджет НПО Бисслингер определил в диапазоне от 500 тысяч до млн евро ежегодно.

Разжигатели гибридной войны

Еще одна важная фигура в окружении Маркуса Фронмайера — немецкий ультраправый журналист Мануэль Оксенрайтер. Он, как и Фронмайер, тесно связан с Россией и регулярно выступает в качестве «эксперта» по европейским делам в эфире российских телеканалов. Оксенрайтер был «наблюдателем» на выборах в самопровозглашенной Донецкой народной республике, чтобы засвидетельствовать их «честность и открытость».

Оксенрайтер имеет в России весь необходимый международному авантюристу набор связей: от сотрудников Первого канала до известного правого идеолога, лидера Международного евразийского движения Александра Дугина и православного олигарха, спонсора «русской весны» Константина Малофеева. На сайте так называемого «Международного аналитического центра Катехон», связанного с Малофеевым и советником президента Путина Сергеем Глазьевым, Оксенрайтер публикует свои тексты.

По информации источников «Би-би-си», именно Оксенрайтер мог быть автором еще одного важного в политической карьере Фронмайера документа, датированного 11 апреля 2017 года. Документ называется «Предвыборная кампания Frohnmaier / план действий (проект)». В этом «плане действий», в числе прочего, были прописаны предвыборные мероприятия с участием австрийского право-популистского политика, члена «Партии Свободы» Иоганна Гуденуса и депутата Европарламента Маттео Сальвини из итальянской правой партии «Лига Севера».

С сентября 2018 года до января 2019 года Оксенрайтер был членом парламентского штаба Маркуса Фронмайера — референтом по вопросам развития и экономического сотрудничества. Господину Фронмайеру пришлось отдалить от себя Оксенрайтера только после того, как разгорелся скандал вокруг уголовного дела откровенно террористического характера.

4 февраля 2018 года в Ужгороде — городе украинского Закарпатья — произошел поджог венгерского культурного центра. Это событие грозило дестабилизацией относительно спокойного региона Украины. Этнические венгры являются весьма значительной общиной в Закарпатской области.

Но вскоре выяснилось, что венгерский культурный центр подожгли не «бандеровцы», а трое граждан Польши, связанных с польскими националистическими организациями. Двое нападавших состояли в «Фаланге» — группировке, поддерживающей сепаратистов ДНР-ЛНР. Третий был из ультраправого движения «Смена». Поджигатели были задержаны польскими правоохранителями вскоре после возвращения из Украины.

«Это была провокация для ухудшения украинско-венгерских отношений. Это в интересах России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война на Донбассе», — заявили в Агентстве внутренней безопасности Польши.

Задержанные вскоре начали давать показания. Выяснилось, что для осуществления провокации их нанял Мануэль Оксенрайтер. По словам старшего диверсионной группы Михаля Прокоповича, Оксенрайтер заплатил ему 1500 евро. По информации немецкой газеты Die Zeit, Михаль Прокопович познакомился с Оксенрайтером несколько лет назад на геополитической конференции в Варшаве.

По данным интернет-издания Zeit Online, расследование в отношении Оксенрайтера, по подозрению в подстрекательстве к поджогу, уже возбудила прокуратура Берлина. Поэтому Фронмайеру все же пришлось уволить своего референта.

Связи с одиозными авантюристами, похоже, ничуть не опорочили Фронмайера в глазах кремлевских друзей — он уже включен в список гостей запланированного на апрель 2019 года V Ялтинского экономического форума. Список гостей форума есть в распоряжении редакции «МБХ Медиа».

Продолжая вести новую холодную войну с Западом, Кремль пытается дестабилизировать страны Европы, делая ставку на популистские политические группы. Одновременно представители этих групп используются Кремлем для создания иллюзии поддержки геополитического курса Владимира Путина какой-то значимой частью европейского политического мира. Несмотря на трату серьезных ресурсов, запланированные акции часто срываются, проекты не реализуются, а для освоения бюджетов со всех сторон стекается всё больше ушлых мошенников. В целом такая внешнеполитическая стратегия не просто аморальна и вредит долгосрочным национальным интересам России. Как показывает пример инцидента в Ужгороде, ставка на авантюристов и маргиналов может привести к трагическим последствиям уже сейчас.

Центр «Досье» совместно с медиа-партнерами продолжают изучать попытки вмешательства Кремля во внутреннюю политику других стран.