Английский псих-террорист: я хотел убить всех мусульман

В ходе начавшегося процесса по делу о преднамеренном наезде автомобиля на прихожан мечети в Финсбери-Парке в Лондоне становятся известны подробности о личности и мотивах преступника. Напомним, что в результате этого антиисламского террористического акта 1 человек погиб и 8 были ранены.

Как выяснилось, организатор и исполнитель теракта, 48-летний Даррен Осборн стал одержим ненавистью к Исламу и мусульманам после просмотра фильма БиБиСи "Драма" про сексуальные приставания к трем белым британским школьницам в одном из английских городов со стороны "мусульманских иммигрантов".

После этого Осборн стал запоем читать антиисламские ресурсы, которые день ото дня убеждали его в том, что мусульмане это "исчадия Ада". В итоге, он решил поквитаться с ними, наехав на толпу прихожан одной из самых известных в Великобритании мечетей. Как заявил Осборн, он хотел"убить всех мусульман".

Правда, как выяснилось, террорист был вдобавок и натуральным психом - проходил в свое время лечение в психбольнице от душевного расстройства. Но ведь таких людей немало в почти в любом обществе, вопрос в том, что и кто их потом способны подтолкнуть к террору против какой-то группы населения, выбранной мишенью охоты на ведьм.