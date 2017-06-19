Антиисламский террор: грузовик наехал на мусульман

В Лондоне исламофоб совершил наезд на мусульман, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июня в 00:20 по местному времени в Финсбери Парке. За рулем находился 48-летний мужчина, которого задержали на месте происшествия сами мусульмане. Свидетели говорят, что водитель фургона явно целенаправленно давил людей.

Один из очевидцев, представившийся Абдур-Рахманом, рассказал: «В течение считанных секунд случилось что-то ужасное. За одну минуту вэн на большой скорости повернул туда, где мы стояли и врезался в толпу. На земле остался лежать мужчина, люди вокруг него. 8-10 раненых. Слава Аллаху, я в порядке, но мои друзья ранены».

Абдуль-Рахман говорит: «Мне удалось вытащить водителя из вэна. Он хотел убежать и кричал: Я убью всех мусульман!. Но мне удалось повалить его на землю. Мне еще помогли наши парни, и мы его удерживали минут 20 - пока не прибыла полиция».



Полиция Лондона сообщает, что один из пострадавших скончался. Восемь человек, получивших травмы, госпитализированы.

Мэр британской столицы Садик Хан назвал случившееся «ужасной террористической атакой».

Глава Мусульманского Совета Великобритании Харун Хан заявил, что совершивший наезд на людей в Лондоне действовал преднамеренно и руководствовался исламофобскими настроениями.