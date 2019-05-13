Гей в консервативной шкуре или турне Яннопулоса по Германии

В рамках агитационной кампании перед выборами в Европарламент с гастролями Германию посетил известный американский троль Майло Яннопулос, о злоключениях которого мы как-то писали. Яннопулос разъезжает по Европе как доверенное лицо британского кандидата в Европарламент Карла Бенджамина, являющегося ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС. Таков парадокс - первый в этом дуэте вообще юридически не является европейцем, второй не хочет им быть, но оба колесят по ЕС, распространяя внутри него свои взгляды. Впрочем, в этой истории это далеко не единственный парадокс.

Вообще, мы вряд ли бы обратили на всю эту историю особое внимание и стали бы посвящать в нее наших читателей, если бы не восторженное освещение этого визита нашими старыми "друзьями". Речь о связанных с Russia Today блогерах и журналистах - живущих в Германии "русских евреях", пиарящих в рунете западных крайне правых политиков. Оговоримся, что мы ничего не имеем против русских евреев, в том числе и живущих в Германии, но ситуация, когда они становятся главными глашатаями политиков, которые позиционируются как крайне правые, на наш старомодный вкус, странновата, что для одних, что для других.

Итак, сегодня речь пойдет о нашумевшем выступлении Яннопулоса перед депутатами немецкого парламента из фракции АдГ, о которой мы не раз писали и собираемся это делать и дальше. Причем, чтобы опровергнуть тезис главного героя этого репортажа о том, как его боятся и замалчивают все его противники, для читающих по-английски дадим ссылку на полный текст выступления, которое ниже мы прокомментируем на русском.

Прежде всего, на любого знающего о реальных испытаниях, с которыми приходится сталкиваться неугодным системе людьми, не может не произвести комического впечатления попытка этого театрального представителя сексуальных меньшинств изобразить себя чуть ли не самым опасным человеком на планете. Читая эпитеты, которыми он себя характеризует, можно подумать, что речь идет об Абу Бакре Багдади или Аймане Завахири или о тоже американском гражданине Анваре Авлаки, убитом беспилотником по личному распоряжению президента США (кстати, предшественника Трампа - Обамы), 16-летний сын которого также был убит в ходе рейда спецназа США. Или хотя бы о тех десятках и десятках мусульманах, например, в России, которые не приближались к оружию, а были убиты эскадронами смерти или посажены на многолетние сроки только за их проповедническую деятельность или их членство в организациях, свободно действующих на Западе.

Примерно половину своей речи Яннопулос рассказывает о том, что он - "самый оболганный и цензурируемый на планете человек" и о тех невероятных страданиях, которые ему приходится претерпевать за свою нелегкую борьбу с Исламом и политкорректностью, которые он ставит в один ряд. Но что же это за страдания? Может быть, его подвергли пыткам? Или просто посадили в тюрьму? Или вынудили покинуть свою страну, выкинув в неизвестность и заставив начинать жить снуля, как происходит со многими, кто действительно попадает под каток политических репрессий? О нет, у него всего лишь удаляют аккаунты в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе, как это происходит с сотнями блоггеров самых разных убеждений и по самым разным поводам. Еще, ряд финансовых компаний, которые он использовал для сбора пожертвований, отказали ему в предоставлении своих услуг - тысячи людей, произвольно включенных в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом, в России вообще не могут осуществлять никаких безналичных расчетов, но о них никто не говорит в таком тоне, в том числе связанные с RT блогеры, пиарящие Яннопулоса. Также, президент США, избранием которого Яннопулос гордится как своей заслугой, запретил въезд в эту страну миллионам людей только по факту их рождения в определенных странах. В отличие от них Яннопулосу отказали во въездной визе в Австралию - отказали на основании его действий, могущих нанести урон спокойствию и безопасности в этой стране, что является обычной, заурядной практикой - но это тоже выставляется им как неимоверное преследование и страдание.

Но перейдем к содержательной стороне его речи. Яннопулос говорит, что он "помог правым в Америке выиграть культурную войну за молодое поколение... сделав консерватизм крутым после десятилетий, когда быть правым было затруднительно".

Но о каком консерватизме он ведет речь и какой ценой тот добился такого успеха? Сам о себе Яннопулос говорит: "Я женат (или замужем - английское married не передает этого нюанса, но по его внешнему виду скорее можно предположить второе, - ГИ) на черном мужчине". Еще несколько десятилетий назад в США, где понятие консерватор было синонимом человека, придерживающегося библейских ценностей, нельзя было себе представить, что так себя будет называть тот, кто открыто состоит в отношениях, кваллифицируемых Библией как содомия. И совершенно понятно и естественно, что это отталкивало данную категорию людей от консерватизма, ставящего их перед выбором (так, вице-президент США Майкл Пенс признается, что он проходил лечение, чтобы избавиться от соответствующих наклонностей). Сегодня же Яннопулос сам и такие как он массово стали "консерваторами". Но, может быть, для этого они преодолели в себе то, что несовместимо с принадлежностью к консерватизму, как Пенс? Нет, напротив, они лишили консерватизм того, что делало его консерватизмом, принудив консерваторов быть толерантными к тому, что в христианской системе координат всегда считалось неприемлемым.

Однако не останавливаясь на достигнутом, теперь Яннопулос позиционирует себя "святее Папы Римского", ставя себя выше десятков тысяч нормальных христиан Берлина и попутно пытаясь принизить мусульман. "Сегодня я уважаемый и здоровый христианин, что делает меня в Берлине такой же редкостью, как 14-летнюю девственницу в Дамаске", - говорит он, и эта фраза, пожалуй, является квинтэссенцией всего его "христианства" и "консерватизма". Ведь если этого "состоящего в браке с черным мужчиной" волнует ранний возраст вступления в половую жизнь (при том, что он сам был уволен из издания Breitbart за педофильские откровения), то ему бы стоило поинтересоваться, в каком возрасте это сегодня сплошь и рядом происходит в странах пост-христианской цивилизации в рамках т.н. "свободных отношений". Но этого "христианина" и "консерватора" явно волнует лишь то, что в мусульманских странах в этом возрасте девушки могут вступать в брак, что было нормой и для Европы, когда она была действительно христианской и консервативной.

Однако в рамках своей подмены понятий этот "консерватор" в итоге делает то, для чего собственно и приехал в Германию - обрушивается на действительно консервативную часть ее населения, которой в значительной степени сегодня являются именно мусульмане. "Спросите у ваших детей о турецких детях, с которыми они ходят в школы... верят ли они в эволюцию", - пытается изобличить "мракобесных" мусульман недавний сторонник политика, который был избран президентом миллионами голосов тех, кто не только не верит в эволюцию, но и борется за право учиться по школьным программам, основанным на библейском креационизме, на фоне которого мировоззрение современных исламских ученых можно считать самой гибкостью.

Но цель Яннопулоса - это представить мусульман, живущих в Европе, не только мракобесными, но и опасными для окружающих. "Я сегодня испытываю угрозу со стороны не только антифа, но и нового мусульманского населения Германии. Им безразлична политика, но если они узнают, что я гей или еврей, меня поджарят как тост". Серьезно? А где можно подробнее узнать о ежедневных нападениях 4-х миллионов немецких турок на геев и евреев, включая погромы гей-клубов и синагог? Уж точно таковых не больше, чем нападений на женщин в хиджабах или мечети и исламские центры в Германии. И господин врунишка не может об этом не знать, но за опасность мусульман для геев пытается выдать просто нежелание первых принимать ту самую тоталитарную идеологию, против которой на словах выступает, будучи плоть от ее плоти. А именно, идеологию гендера, то есть, представление о том, что выбор сексуальной ориентации и даже самого пола каждым должен делаться свободно и индивидуально, а не прививаться с детства.

Впрочем, липовый консерватор не может не понимать, что именно мусульмане в Европе в условиях капитулации "христианского консерватизма" перед такими как он, держат сегодня передние рубежи подлинно консервативного фронта. Поэтому и проговаривается, рассуждая характерным отнюдь не для консерватора образом о "державах Оси" как неком зле, частью которого в современном мире являются Исламская умма и, почему-то, Силиконовая долина и ЕС. Что между ними всеми общего - тайна сия велика есть, но аудитория этого сказочника такова, что такие вопросы у нее вряд ли возникнут. Впрочем, у некоторых они все таки возникают - у таких как бывший руководитель фалькензейского отделения "Альтернативы для Германии" Артур Вагнер, который понял, что настоящему консерватору среди этих фейковых консерваторов делать нечего и сделал выбор в пользу той системы, которую Яннопулосу и Ко прогнуть под себя не по зубам.