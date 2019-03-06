Альтернатива для Германии: лишь бы не Ислам?

"Альтернатива для Германии" (АдГ, AfD) - набирающая силу популистская партия, которую обычно характеризуют как антиисламскую, антииммигрантскую и националистическую.

На счет антиисламской, в этом никаких сомнений нет, но вот насколько эту партию можно назвать партией немецких националистов, принципиальной в вопросах немецкой идентичности и даже иммиграции - это все более и более открытый вопрос.

Так, в последнее время партия все чаще выдвигает на различные выборы отнюдь не коренных немцев, а самых что ни на есть иммигрантов.

Например, как Лейла Бильге.

Или как Кеворк Альмасян.

Ну, от Альмасяна мусульмане в принципе не будут ожидать ничего хорошего, что не означает, что люди с подобными фамилиями не могут быть настроены к мусульманам нейтрально, дружественно или даже быть мусульманами сами.

Но в данном случае интерес представляют даже не фамилия и этническая принадлежность новоиспеченного "немецкого националиста", а его политические убеждения и связи. Выходец из Сирии, Альмасян является пламенным сторонником диктатора Башара Асада и с высокой вероятностью связан с его спецслужбами, о самой разнообразной деятельности которых в Германии и Европе мы ранее писали, и о которых сообщали сами немецкие спецслужбы.

Ну а что Лейла - курдка по происхождению? Она строит свой политический имидж на том, что она - бывшая мусульманка и "освобожденная женщина Востока", ставшая такой на Западе. И, соответственно, теперь хочет "защитить" его и свою "свободу" от Ислама.

И вот такие люди сегодня представляют и защищают идентичность немецкого народа. А одним из лидеров этой партии является Алиса Вайдель - открытая лесбиянка, чья муж/жена (?), к слову, тоже явно не ассоциируется с обликом традиционной Германии ни в каком смысле.

Такие люди сегодня все чаще становятся лицом этой партии. А вот такие, как ее бывший член - Артур Вагнер, этнический немец из России и настоящий немецкий консерватор и националист, напротив, покидают ее ряды и... принимают Ислам.

Будем надеяться, что вслед за ними все больше здоровых немцев начнут осознавать, что является подлинной альтернативой для Германии, а что путем в бездну.