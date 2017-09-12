Знамение Аллаха: американский гей-богохульник потерял дом

Бушующий в Америке ураган Ирма уничтожил дом одного из главных исламофобов США - открытого гея Майло Яннопулоса.

Сегодня Яннопулос разместил твит, в котором изображен его разрушенный дом, в связи с чем мусульмане напомнили ему другой его твит - где он вместе со своими "дружками" издевается над мусульманами и Самим Аллахом, спрашивая "Если Аллах такой могущественный, почему он не может это остановить"?

Как видно, кара Аллаха настигла богохульника, когда он этого совсем не ждал. Впрочем, кара далеко не самая суровая, так что, у него еще есть возможность раскаяться за свою мерзость и придти к покорности Господу миров.

Укажем в этой связи, что Яннопулос считается чуть ли не исламофобом №1 в США. Он был одним из активных участников предвыборной кампании Дональда Трампа и лидеров неформального движения "альт-райт", будучи олицетворением его содомитской "фракции". В том числе, Яннопулос призывал к активной борьбе с Исламом и его идеологическому и политическому уничтожению за то, что он нетерпим к содомии.

Однако в итоге уничтожен дом самого содомита, причем, явно божественным знамением.