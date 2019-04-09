Ингушетия, Архангельск, далее везде - как протесты в регионах дестабилизируют режим

Ингушский протест продемонстрировал себя как пример для всей России, но пример на то и пример, что за ним могут последовать другие.

Может быть, не в полной мере, но в немалой степени нечто похожее сейчас мы наблюдаем уже и в Архангельске, где несколько тысяч людей вышли на митинг против строительства в их регионе огромной свалки, куда планируется свозить мусор из других регионов, включая Москву.

Разницу в численности и организованности этой акции протеста с магасской можно понять и объяснить - ингуши это высокосолидарная нация с южным темпераментом, Архангельск же - северный, в значительной степени депрессивный регион. Тем ценнее то, что тысячи людей в нем сумели пробудиться от спячки, хотя бы когда поняли, что речь идет уже не о каких-то "абстракциях" (в обывательском понимании, конечно), а о будущем их и их детей.

В этом смысле несмотря на разные побудительные мотивы (территориальная проблема в одном случае и экологическая в другом) обе акции объединяет то, что люди на местах протестуют против отношения к ним власти как к безмолвному скоту, за который можно принимать решение о том, где и как его пасти, чем кормить и травить, когда отправлять на бойню.

В Ингушетии тем временем набирают обороты репрессии, о начале которых мы ранее писали. Отрадно то, что впервые на них обратила внимание российская оппозиция, проявившая солидарность с ингушскими протестующими. Так, никто иной как Алексей Навальный, ранее не замеченный в симпатиях к Кавказу, назвал протесты в Ингушетии "главным, что происходит в российской политике" и посвятил им немалую часть одной из своих программ.

В ряде городов России российские гражданские активисты провели серию одиночных пикетов под лозунгом "Сегодня я - ингуш", и это не считая спонтанных митингов и пикетов ингушской диаспоры в РФ и за ее пределами.

На этом фоне настрой "ингушской" власти близок к истерике. Наместник Кремля в Ингушетии генерал Евкуров не просто призывает сажать организаторов и участников протеста, но и признается в желании убить 5-10 тысяч своих (?) соплеменников, мирно протестующих против его произвола.

Понятно, что на таком фоне и с таким настроем ключевым вопросом для режима становится контроль за силовыми структурами и их готовность делать то, что описывает Евкуров или что делали со своим народом каратели Асада, которого именно по этой причине сознательно поддержал Кремль. Но как раз в этом у них, похоже, уверенности нет.

Причем, если отказ ингушских полицейских, которые оперативно были за это уволены, разгонять своих соотечественников можно списать на высокую национальную солидарность, то не менее показателен ропот, который начинается в среде собственно российских силовиков. Так, на днях группа бывших сотрудников Росгвардии, годами "верой и правдой" служивших режиму, записали видео-челобитную в связи с тем, что их с их семьями за ненадобностью выбросили из общежития, в котором они жили.

Конечно, обольщаться не стоит - речь в данном случае идет именно о бывших сотрудниках, судьба которых может ничему не научить сотни тысяч нынешних, материально зависящих от режима и рассуждающих в духе "умри ты сегодня, а я завтра". Поэтому, пока отказ ингушских полицейских разгонять свой народ выглядит скорее как исключение из правила, а не правило. Тем не менее, чем больше будет таких протестов на местах как в Ингушетии и Архангельске, тем больше дыр режиму придется затыкать лояльными силовиками, и тем больше это потребует от него финансовых ресурсов, в которых он начинает испытывать недостаток. А там, глядишь, и сотрудники Росгвардии начнут все чаще задавать себе вопросы - стоит ли идти против своего народа ради тех, кто завтра выкинет тебя на улицу?