Ингушское общество - пример для всей России

В чем сходство нынешней ситуации в Ингушетии с ситуацией во всей остальной России, и в чем в то же время их отличие?

Сходство - во власти, равно чуждой, враждебной обществу, нежелающей его слушать и слышать, агрессивной, самодовольной и безнаказанной. Отличие - в самом обществе. На большей части территории РФ общество если и не устраивает такое отношение власти к себе, то покорно его терпит, считая, что ничего изменить нельзя. И даже в хваленных продвинутых центрах вроде Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга лишь мизер от общей массы населения на данный момент готов вести себя иначе.

Как следствие - слабость гражданского протеста в России, его запуганность. Вот как, например, выглядят типичный митинг протеста в столичном российском городе и обращение с ним полиции. В основном молодые, интеллигентные лица, много девушек. Полиция целенаправленно выхватывает из толпы особо проблемных и при непротивлении остальных уводить в автозак.

А вот как выглядела сегодняшняя попытка разгона полицией митинга в ингушском Магасе.

Толпа мужчин, среднего возраста и молодежи, встает на пути полицейских и дает им отпор, используя для этого подручные средства. Власти и силовики не идут на конфронтацию, но и митингующие проявляют сдержанность. Их лидерам сообщают, что через 10 дней улицы Магаса вновь сможет заполнить массовый митинг протеста, после чего они торжествующе, с чувством собственного достоинства расходятся и разъезжаются.

Настрой и мысли собравшихся на этот раз, на наш взгляд, превосходно выразил один из лидеров протеста, известный ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. Вот его небольшое, не побоимся этого слова, программное выступление.

И опять же, что обращает на себя внимание?

Сплошь и рядом лидеры российской оппозиции пытаются заверить нас всех, что условием демократии и гражданского общества являются светскость, индивидуализм, феминизм и прочий набор "прогрессивных ценностей". Однако получается у них с демократией, гражданским обществом и их отстаиванием как-то не очень.

И, напротив, те факторы, которые они постоянно представляют как препятствие гражданскому обществу и демократии: религиозность, клановость, патриархальность, как раз и позволяют основанному на них обществу бороться за свои права, начиная со сплоченности, заканчивая демографией, которая играет в этом не последнюю роль.

Так что, как видно, не "продвинутые" Москва и Санкт-Петербург, а "архаичная" Ингушетия в итоге оказывается в авангарде борьбы гражданского общества за самоуважение и контроль над потерявшей берега властью.