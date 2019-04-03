Репрессии в Ингушетии: обыски и задержания оппозиционеров

Ингушские активисты сообщают о массовых обысках и задержаниях местных оппозиционеров. Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском к активистам протеста Мусе Мальсагову, Зарифе Саутиевой, Ахмеду Погорову, Ахмеду Барахоеву, Багаутдину Хутиеву, Бараху Чемурзиеву.

Обыски, которые начались в 06.00 мск, проводились "по классической схеме, с большим количеством машин, вооруженных военных в масках", рассказал "Кавказскому узлу" Руслан Муцольгов, глава регионального отделения партии "Яблоко".

Журналистка Изабелла Евлоева сообщила в Facebook, что активистов забрали на допрос.

"Кроме этого, только что стало известно, что обыск проходит также у муфтия РИ Иссы Хамхоева. Не можем дозвониться до Ахмеда Барахоева и его родных, а также до председателя совета тейпов - Малсага Ужахова. Все это на фоне отсутствия со вчерашнего вечера мобильного интернета. Теперь можно точно сказать, что в Ингушетии есть народная примета: «Отключили интернет? К беде»", - написала в 08.10 мск Евлоева.

Наблюдатели связывают сегодняшние обыски и задержания с событиями вечера 26 марта, когда разрешенный митинг вылился в стихийные акции протеста, а Юнус-Бек Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности. Вчера как раз активисты рассказали, что несколько раз уже были допрошены в Следственном комитете в качестве свидетелей по делу о применении насилия к силовикам во время акции.

Ингушский комитет национального единства тем временем призывает молодежь не предпринимать опрометчивых шагов во избежание дестабилизации. Члены ИКНЕ проводят консультации, и о своём решении сообщат позже.

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