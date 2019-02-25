Таджикистан — лидер по мигрантскому потоку в Россию

Специалисты Росстата опубликовали данные о миграционных потоках в Россию за прошлый год. Самыми значительными и интересными можно назвать два вывода.

Во-первых, в прошлом году в Россию приехало 124,9 тысячи человек, что стало минимумом более, чем за 10 лет. Даже в сравнении с 2017-м прирост упал на 41%. Поток мигрантов стал таким низким, что впервые за десятилетние он не смог покрыть естественную убыль населения, которая составила более 90 тысяч человек. «Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль», – сообщается в отчете.

Во-вторых, впервые за последние годы сменилась основная страна-донор мигрантов. Ранее, четыре года подряд основным источником мигрантов была соседняя славянская Украина. Она и сейчас по-прежнему остается лидером по числу граждан, приехавших в Россию, однако таких людей все же стало меньше (137,7 тысячи в 2018 году против 150,1 тысячи в 2017-м), а уезжающих стало больше (122,9 тысячи против 102,4 тысячи). В результате миграционный прирост из Украины в 2018 году составил 14,8 тысячи человек вместо 47,6 тысячи годом ранее. Как пояснила РБК заведующая лабораторией экономики населения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, сокращение миграционного потока из Украины связано с «исчерпанием потока вынужденных мигрантов» с юго-востока, а также с тем, что украинцы теперь предпочитают мигрировать в Европу.

А вот на первое место по миграционному приросту (31 тысяча человек) вышел теперь Таджикистан. Из него в прошлом году приехали 67,9 тысячи человек, таким образом, теперь каждый четвертый приезжий мигрант из этой страны. На втором месте Казахстан - (прирост — 26,5 тысячи человек) — 72 тысячи человек.

В целом Росстат отмечает, что в 2018 году миграционный прирост сократился из почти всех стран СНГ, кроме Туркменистана, Армении и Азербайджана.

Падение миграционного прироста связано с тем, что Россия теряет свою привлекательность для мигрантов, объяснила Чудиновских. Очень сильно сократилась легальная трудовая миграция из-за роста цены патента на работу, которую устанавливают регионы.

«С 2015 года очень выросли стоимость оформления патента и размер ежемесячных выплат. Для оформления всего пакета документов нужно заплатить минимум 20 тыс. руб. и еще каждый месяц платить 4,5 тыс. руб.», — сказала РБК Чудиновских. Учитывая низкие зарплаты, многим трудовым мигрантам это не под силу, а власти не оказывают им поддержку в получении работы, жилья, не предоставляют социальные льготы. Это приводит к тому, что трудовые мигранты предпочитают работать в России нелегально. Росстат же фиксирует только мигрантов, имеющих юридический статус.

«Если регионы не изменят политику по выдавливанию денег из мигрантов, то нелегальная составляющая будет только нарастать», — заключает эксперт.

Итак, сухие факты таковы: население России продолжает сокращаться, а единственный источник, способный дать прирост населения, это миграция. Причем миграция среднеазиатская, потому что «братья-славяне» если уже не переехали в Россию, то предпочитают ехать в Европу. И заметим, что речь идет только об официальной миграции. Нелегальная же миграция это мир в себе, который способен показать еще более шокирующие для ценителей «русского мира» цифры.