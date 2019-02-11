Главой сербской Комиссии по Сребренице стал израильский специалист по холокосту

Правительство Республики Сербской в Боснии создало комиссию, возглавляемую израильским историком Гидеоном Грейфом (на фото), для «выяснения правды о страданиях всех народов в Сребренице и вокруг нее в период с 1992 по 1995 год», заявил Милорад Кожич, глава Центра исследований войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести на пресс-конференции в Баня-Луке.

Грейф, профессор еврейской и израильской истории в Техасском университете, работает в мемориальном комплексе истории Холокоста «Яд ва-Шем» более 30 лет. Он также является ведущим научным сотрудником израильского института Холокоста Шема Олама.

Правительство Республики Сербской сформировало еще одну комиссию для расследования страданий сербов в Сараево во время войны, было объявлено на пресс-конференции.

Главой Сараевской комиссии будет Рафаэль Исраэли, израильский ученый и профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

Кожич сказал, что члены обеих комиссий представляют 12 стран, в том числе США, Японию, Израиль, Австралию, Италию и Сербию, и что их учредительные заседания состоятся в марте.

«Какими бы ни были окончательные доклады комиссий, которые будут приняты правительством Республики Сербской, они должны быть приняты всеми народами, поскольку они направлены на правду и примирение между народами», - сказал Кожич.

Создание новых комиссий является весьма спорным и произошло после того, как парламент боснийских сербов в августе прошлого года аннулировал доклад о массовых убийствах в Сребренице в 1995 году, который обвинял сербские силы в совершении преступлений, и приказал правительству Республики Сербской создать новый доклад.

В первоначальном докладе признавалось, что силы боснийских сербов убили тысячи боснийцев из Сребреницы в июле 1995 года, и что казни представляют собой серьезное нарушение гуманитарного права.

Парламент боснийских сербов поручил правительству создать новую международную комиссию, которая должна в течение года подготовить новый доклад о преступлениях в Сребренице с 1992 по 1995 год и «осветить все неопределенности из первого доклада», но также включить «страдания сербов в Сребренице и вокруг нее».

Разумеется, это решение о создании новой комиссии вызвало негативную реакцию со стороны боснийских политиков, которые осудили ее как популистский жест.

«Я думаю, что это пустая трата времени и финансовых ресурсов. Это политический акт, а не настоящий подход к анализу прошлого », - заявил боснийским СМИ бывший мэр Сребреницы Камиль Дуракович.

Дуракович сказал, что, поскольку политические лидеры в Республике Сербской отрицают, что массовые убийства в Сребренице были актом геноцида, несмотря на решения международных и национальных судов, комиссия, вероятно, поддержит их повестку дня.

«Это один из последних этапов геноцида - ревизионизм и попытка выровнять и стереть исторические факты», - заявил он.

И он абсолютно прав. Вообще, впечатление такое, будто сербы прочитали наши рекомендации туркам о пиар-кампании относительно геноцида армян, и решили применить их к своей кампании против признания геноцида в Сребреница.

Но по настоящему гениальным можно считать решение по привлечению израильских ученых, да еще и ведущего специалиста по холокосту. Ведь совершенно очевидно, что сербы тем самым стремятся перевести внутрибоснийский конфликт под крыло неприкасаемого израильского нарратива.

Чтобы не быть голословными, давайте посмотрим внимательнее на этих израильских ученых. Гидеон Грейф в Баня-Луке презентовал свою новую книгу о преступлениях хорватских усташей - «Ясеновац - Освенцим Балкан - империя усташей и жестокость». На прошедшей пресс-конференции он абсолютно ясно заявил, что его злит любое сравнение Сребреницы с Холокостом. По его мнению, холокост нельзя сравнивать вообще ни с чем, ни с каким другим преступлением на планете. При этом он отмечает, что преступления в Ясеноваце и Освенциме были настоящими актами геноцида.

То есть, чтобы было совсем уж ясно, расследованием геноцида мусульман будет заниматься человек из страны, созданной посредством этнических чисток мусульман, и сделавший карьеру на тезисе об уникальности холокоста — единственного настоящего Геноцида. Чего ждать от него мусульманам?

Далее, главой Сараевской комиссии будет профессор Рафаэль Исраэли — махровый исламофоб даже по меркам израильского академического сообщества. Можно просто заглянуть в википедию и почитать список его работ - «Исламикадзе: Проявления Исламской Мартирологии», «Зеленый Полумесяц над Назаретом: перемещение христиан мусульманами на Святой Земле», «Опасности Палестинского государства», «Распространение Исламикадзе Ислама в Европе» и т. д. Вся карьера Исраэли и почти все его работы посвящены исключительно очернению Ислама и мусульман.

В 2017 году, например, на деньги членов «Ликуд» он опубликовал монографию, которая называлась «Арабское меньшинство в Израиле, открытый и скрытый процесс». В книге он называет арабов «пятой колонной», говорит, что арабы «преуспели в уклонении от служения государству» и «потребляют больше, чем производят» (при этом, как отмечает «Гаарец», в книге нет ссылок на источники), и выражает сожаление, что их не загоняют в лагеря, как японцев в годы Второй мировой войны в США. Его яркая и совершенно нескрываемая исламофобия приводила к тому, что даже еврейские организации отвергали сотрудничество с ним, как это было в Австралии, куда он прилетел читать лекции о «Понимании Ислама». Можно ли поверить, что такой персонаж будет непредвзято изучать события в Сараево? Или что сербы назначили его, не рассчитывая именно на исламофобию?

Конечно, израильтяне будут не единственными участниками комиссий. Из других членов Сараевской комиссии нам пока что известно только одно имя — Аденреле Шинаба, «нигерийский эксперт по Боко Харам». Шинаба это вообще то комиссар полиции в нигерийской штате Кано. Какую квалификацию он имеет для того, чтобы расследовать события в Боснии 90-х годов не известно. Видимо, главное чтобы был экспертом по борьбе с «исламским терроризмом», потому что ничего другого комиссия не требует. Было бы логично к такой комиссии подключить таких бесценных «экспертов» как Роман Силантьев или Дэниэл Пайпс, это как раз их компания.

Напомним, что про решения комиссий с этими людьми сербы говорят, что «они должны быть приняты всеми народами». Хотя уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что боснийцы не примут этих решений, и все честные мусульмане тоже. Участие же израильских профессоров скорее всего приведет именно к тому, чего добиваются сербы — непринятие сербской версии боснийских событий очень ловко будет приравниваться к антисемитизму и даже издевательству над жертвами Холокоста.