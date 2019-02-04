Мусульманки в хиджабе вызвали больше доверия в суде

Канадские ученые выяснили, что присяжные в суде больше доверяют показаниям мусульманок в традиционной одежде, чем женщинам с непокрытой головой. К такому выводу ученые пришли после того, как попросили добровольцев оценить показания, снятые на видео. О результатах исследования сообщает N+1 со ссылкой на статью в Canadian Journal of Behavioural Science.

Людям проще всего сделать выводы о намерениях и эмоциях других людей по выражению их лица: это, например, используется в суде, куда истцы, ответчики и свидетели должны являться для обвинения, защиты и дачи показания только лично. Но и в этом случае могут возникнуть трудности, если участники процесса в суде скрывают свои лица по медицинским или религиозным причинам.

Ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда под руководством Вейам Фами (Weyam Fahmy) решили проверить, как на восприятие истцов на процессах о сексуальном насилии влияет традиционная женская мусульманская одежда. Для этого они записали четыре видео, на которых жертва насилия дает показания против обидчика. Жертву играла одна и та же женщина, но на разных видео она была либо в обычной одежде, либо в балаклаве с прорезью для глаз, либо в мусульманской одежде: никабе, закрывающем все лицо кроме глаз, или хиджабе, покрывающем голову, но оставляющем лицо открытым. На видео женщина зачитывала показания жертвы, взятые из реального дела о сексуальном насилии.

Всего в исследовании приняли участие 120 студентов (большинство, 98 человек, женщины), которых случайным образом разделили на четыре группы по 30 человек: каждая группа просмотрела одно из четырех видео. Правдивость слов, сказанных женщиной, участники исследования оценили с помощью специального опроса из 20 пунктов: в нем нужно было по шкале от 1 до 10 оценить то, насколько женщина на видео дружелюбна, уважительная, правдива, честна, уверена и другое.

На основании всех показателей высчитывался общий балл, по которому и оценивалось то, насколько показания вызывают доверие у каждого из участников (от 20 до 200). Большинство участников сообщили о своей нерелигиозности и только один участник (или участница) сообщил о том, что исповедует Ислам.

Выяснилось, что жертву насилия в мусульманской одежде участники оценили как более заслуживающую доверия, чем жертву в обычной одежде (150,58 против 141,17, p = 0,006). При этом на оценки, которые участники давали жертвам, повлиял их прошлый опыт в сфере правосудия: более высокие оценки, к примеру, давали те, кто ранее уже сталкивался с жертвами сексуального насилия.

Результаты исследования поднимают несколько важных вопросов для обсуждения.

Во-первых, несмотря на то, что женщин, тело которых частично или полностью покрыто по религиозным причинам, иногда считают менее вызывающими доверие, результаты настоящей работы говорят об обратном.

Во-вторых, по мнению авторов, более доверительное отношение к мусульманским женщинам в делах сексуального насилия может быть связано с тем, что присяжные, выслушивающие показания жертвы, могут быть менее подвержены мнению о том, что жертва якобы сама виновата в случившемся с ней: ношение хиджаба или никаба исключает появление на публике в «откровенной одежде». К тому же, отмечают авторы, женщины в мусульманской одежде могут представляться суду и свидетелям как «более угнетенные», из-за чего их также могут посчитать более уязвимыми.

Напомним, что 1 февраля многие мусульмане в мире отмечают как День хиджаба. В этот день проводятся различные акции и образовательные программы, призванные развеять ложные стереотипы о мусульманах, и в частности о практике ношения хиджаба.