Мусульмане США имеют представителей в Конгрессе. Что на счет России?

Новость о принесении присяги на Коране первой мусульманкой-конгрессменом США в хиджабе в минувшие дни обсуждалась далеко не только мусульманами.

"О как! Мусульманки, избранные в Конгресс США, принесут присягу на Коране", - эта публикация в его блоге главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова собрала, наверное, тысячи перепостов и была прочитана сотнями тысяч людей.

О первых избранных в конгресс США мусульманках: Рашиде Тлаиб и Ильхан Омар, последняя из которых является к тому же и покрытой, "Голос Ислама" уже подробно писал. И в том числе, писал о проблемах, которые серьезно омрачают радость от попадания в высшей представительный орган власти ведущей на данный момент страны мира представителей мусульман.

Нет, такой проблемой мы не считаем само по себе участие мусульман в органах власти, функционирующих не на исламских принципах. При условии, если они это делают с намерением представлять интересы Ислама и мусульман и сами в принятии решений, в том, что зависит конкретно от них, руководствуются исламскими принципами. В случае с данными конгрессменками первое из этих условий, вероятно, можно считать соблюденным частично - их намерение представлять именно Ислам, конечно, может вызывать вопросы, но вот представлять интересы мусульман они, скорее всего, намерены вполне искренне. Куда сложнее со вторым - следованием исламским принципам в принятии решений, потому что многие заявления и действия данных конгрессменок (конгрессвуменок, если точнее) явно идут с ними вразрез, как то защита ЛГБТ, абортов, солидарность с феминистками и т.п.

Впрочем, это проблема мусульманского сообщества США - политики с какими взглядами представляют его интересы. Мусульманам России до них пока далеко, потому что их интересы в высших представительных органах России не представляет никто, по крайней мере, никто на это не претендует и так себя не позиционирует.

При этом мусульмане в США составляет 1,1% ее населения. Они не являются ни коренным населением, как индейцы, ни частью сообщества колонизаторов (белых американцев, WASP), фактически основавших американскую республику. Мусульманами были многие чернокожие рабы, насильно привезенные в США, что является определенным аргументом в спорах об укорененности Ислама и используется рядом афро-американских мусульманских проповедников и активистов. Однако к ситуации с этими конгрессменшами данный аргумент неприменим - они являются представительницами свежайших волн эмиграции в Америку. То есть, эти люди без году неделя в стране, и вот, они уже имеют в ней своих представителей на самом высшем уровне.

Для сравнения - мусульмане в России составляют не менее 10% населения страны и абсолютное или относительное большинство в примерно дюжине субъектов и административно-территориальных образований Российской Федерации. Подавляющее большинство мусульман России живут на своих исконных землях, вошедших в ее состав, в ряде случаев, как это официально декларируется, "добровольно". То есть, и с исторической, и с юридической точек зрения, учитывая федеративный характер (опять же, декларируемый) РФ, они являются соучредителями ее государственности.

И что же - сколько сегодня в Государственной Думе или Совете Федерации мусульманок в хиджабах или мужчин-мусульман, присягающих на Коране? Вопрос риторический. Но очевидный ответ на него прекрасно иллюстрирует реальный политический вес мусульман России в сравнении даже со страной, где их всего 1,1% от общей численности населения, представленный в основном недавними эмигрантами.

Конечно, на это можно возразить приведением многочисленных чиновников - федеральных и региональных - с мусульманскими фамилиями. И мы даже выведем за скобки вопрос о том, какой процент из них является практикующими мусульманами, а какой "автоматически крестящимися мусульманами". Проблема в том, что эти люди являются именно чиновниками. То есть, безоговорочно выполняют то, что им поручает российская власть. И представляют интересы они тоже именно этой власти, а никак не мусульман, которые их не избирали.

Касается это сегодня и депутатов Госдумы и Совета Федерации с мусульманскими фамилиями, которых в реалиях путинской РФ являются такими же чиновниками, прошедшими по утвержденным в Кремле спискам там же утвержденных партий. В то время как любые попытки создания партий, даже на региональном уровне, представляющих интересы мусульман, даже самых лояльных власти, неоднократно и последовательно пресекались.

Так что, конечно, можно рассматривать под микроскопом новоизбранных представительниц американских мусульман, и предъявлять им самые разные претензии - справедливые и не очень. Но, по крайней мере, у американских мусульман свои представители в политике и власти есть. В отличие от российских.