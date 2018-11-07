Выборы в США: первые американские мусульманки в сенате?

Вчера 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. По итогам выборов существенно обновляется палата представителей (она полностью обновится) и сенат (его переизберут на треть).

Как сообщают американские СМИ, большинство в сенате сохраняют (и даже увеличивают) республиканцы, но контроль над палатой представителей взяли демократы. В целом выборы оказались весьма удачными для республиканцев и Дональда Трампа - еще одно (после Турции) напоминание о том, что весь прогрессивистский хайп активистов и блоггеров способен создавать иллюзию масштабной оппозиционной волны, которая кажется вот-вот должна снести национал-популистского лидера, но при этом не способна выиграть реальные выборы на местах.

Впрочем, поговорим о тех результатах этих выборов, которые уже назвали историческими, и которые касаются американских мусульман.

Итак, впервые в истории США в американский сенат попали две женщины мусульманского происхождения, позиционирующие себя мусульманками, причем одна их них носит платок. Это Рашида Тлаиб и Ильхан Омар.

Рашиде Тлаиб 42 года, она родилась в Детройте, в семье палестинских иммигрантов (то есть, она еще и первая палестинка в сенате США).В 2008 году она выиграла место в законодательном органе Мичигана. Сейчас она прошла по 13-му округу, заменив Кита Эллисона, первого конгрессмена мусульманского происхождения в США. Ее программа типична для левых демократов — велфэр для бедных и большие налоги для богатых, и все в таком духе. Сама Тлаиб — член организации Демократических социалистов Америки, союзника левого крыла Демпартии.

Ильхан Омар 37 лет, она родилась в Сомали и приехала с родителями в США в возрасте 14 лет, спасаясь от войны. Ее прогрессистская программа весьма схожа с программой Тлаиб, сама Омар едва ли не с первых дней в США является активным членом движения демократических социалистов. Она стала первым представителем сомалийско-американской общины — сначала в законодательном органе Миннесоты, а теперь и в конгрессе. Интересный факт — Ильхан Омар является дальней родственницей Айян Хирси Али, сомалийской вероотступницы, сделавшей карьеру на своей агрессивной исламофобии, и ставшей первым сомалийским депутатом Европарламента.

Разумеется, прогрессивные мусульмане в США и за пределами Америки радуются избранию «первых мусульманок в Сенате» и называют это важнейшим историческим событием. Как же к этому относиться мусульманам?

Прежде всего, необходимо отбросить любые иллюзии. Рашида Тлаиб и Ильхан Омар это левые активистки, с соответствующим набором убеждений, многие из которых абсолютно не совместимы с убеждениями мусульман. Обе они печально «прославились» своими анти-исламскими по сути заявлениями, призывом к радикальному феминизму, защитой абортов и т. н. «прав ЛГБТ».

Если и могут быть положительные для мусульман стороны в их избрании, то это безусловно их строгая позиция против Израиля, в защиту Палестины. Хотя даже тут отметим, что по крайней мере Тлаиб, например, не разделяет призывов к созданию независимого палестинского государства, и призывает создать единое демократическое государство с равноправием для евреев и арабов. Также, они конечно будут лоббистами для мусульманской общины в целом, а само их присутствие в сенате еще в большей степени «американизирует» американскую общину, а левые фракции демократической Америки еще больше сдвинет на сторону Палестины.

Другими словами, радоваться тут особо нечему. Талиб и Омар это такие же первые мусульманки в сенате США, как лейборист Садык Хан является первым мусульманским мэром Лондона.

Но это действительно историческое событие, которое может открыть новые возможности для мобилизующихся мусульман США. Что из этого получится, покажет время.