2018-й год: Мусульман заметили. Не пора ли заявить о себе?

Редакция "Голоса Ислама" не будет подобно неисламским СМИ завершать уходящий 2018-й год по григорианскому летоисчислению "хит-парадами" главных новостей, лучших материалов, авторов и т.д.

Но, тем не менее, не в порядке праздничного настроения, которого у нас нет, а в порядке своего рода отчетности, попытаемся выделить главный, на наш взгляд, медийный и общественно-политический тренд, возникший в отношении мусульман России в 2018 году.

Мусульман России и их проблемы, наконец-то, начинают замечать. Разумеется, не государственные и провластные СМИ и политики, которые продолжают не только гнуть антиисламскую линию внутри страны, но и распространять исламофобию во всем мире, как делают каналы вроде Russia Today. Но качественно и количественно гораздо больше внимания проблемам мусульман стали уделять серьезные медийные и общественные площадки противников существующей власти.

Настоящий прорыв по тематике преследования мусульман произошел в этом году на сайте Медиазона. Освещение регулярных задержаний мусульман, налетов на мечети, серьезные расследования похищений и бессудных расправ в отношении мусульман на Кавказе - все, о чем внутри исламского медийного пространства мы знали и писали годами, во многом благодаря этому сайту в последнее время вошло в повестку независимых российских СМИ. Так как Медиазону активно читают в журналистских кругах, эти новости стали появляться на других заметных площадках - Дождь, Сноб, МБХ Медиа и других.

На этом фоне продолжил привлекать внимание к преследованиям мусульман, создавая таким образом информационные поводы вокруг них правозащитный центр "Мемориал", обладающий достаточными авторитетом и известностью для эффективного освещения соответствующих новостей.

На одной из ведущих оппозиционных плошадок - вильнюсском Форуме Свободной России с докладом о репрессиях против мусульман выступил правозащитник Руслан Камбиев. Это небольшой прорыв уже не просто медийного, а общественно-политического характера, так как многие российские общественники, воспринимавшие мусульман чуть ли не как опору существующего режима, впервые получили возможность узнать об их реальном положении и взглянуть на эту проблему иначе.

Мощными информационными "огневыми точками", создающими значительный резонанс вокруг проблем мусульман стали региональные проекты, наконец-то, заработавшей по-настоящему "Радио Свободы". Крым.Реалии, Кавказ.Реалии и отдельно стоит отметить вышедший в этом году на новый уровень сайт Идель.Реалии - эти условно светские медиа сегодня в полный рост говорят о проблемах мусульман, подвластных России, о которых молчит подавляющее большинство российских исламских СМИ.

Все это наглядно свидетельствует о том, что осознание важностии потенциала исламского фактора начинает доходить до наиболее активной части российского общества, которая еще недавно была склонна его игнорировать или намеренно замалчивать.

Но что на счет самого этого фактора? Получается, что на данный момент он выступает в качестве объекта пристального внимания внешних сил, пусть и не без активного участия своих агентов влияния в лице работающих в них мусульман. И это, безусловно, лучше, чем ничего, чем полное замалчивание и избиение при выключенных камерах, которое происходило до недавнего времени.

Но готовы ли мусульмане внятно, на адекватном политическом языке сформулировать свои устремления, как для себя, так и для своих партнеров по общественно-медийному пространству? Условно либеральный оппозиционный сегмент имеет видение не только того, в какой стране его сторонники не хотят жить, но и того, к чему они стремятся вместо этого. А как на счет мусульман? Будем откровенны - пока одни из них вообще боятся задаваться этими вопросами. Многие же из тех, кто их для себя решил, имеют на них ответ, совершенно несовестимый с сосуществованием на новых принципах с потенциальными союзниками. В итоге получается, что многие из мусульманских жертв нынешних репрессий способны быть только "пациентами" неисламских правозащитников и СМИ, которых они рассматривают как "полезных идиотов", хотя на самом деле все обстоит ровно наоборот...

"Голос Ислама" на этом фоне, без ложной скромности, остается единственной независимой и политически адекватной медийной площадкой собственно исламского гражданского общества. Ее сохранение в этом году было под вопросом не только из-за противодействия со стороны внешних врагов, но и неочевидности того, что такой сайт действительно нужен самим российским и связанным с ними мусульманам. В итоге, однако, сайт удалось сохранить, и то, что такая площадка осталась - это важный результат 2018 года не только для нас, но и для зачаточного исламского гражданского общества, имеющего в его лице свою трибуну, свой голос.

В то же время, мы достаточно реалистично оцениваем свои возможности. В сравнении с такими хорошо финансируемыми проектами как Медиазона, МБХ Медиа, Крым.Реалии, Кавказ.Реалии, Идель.Реалии и т.п. мы не располагаем возможностями производить интенсивный новостной продукт. С другой стороны, в условиях вирусного распространения информации по соцсетям это, возможно, и не так критично, хотя, конечно, свидетельствует о соотношении ресурсов и развития исламского и либеральных сегментов медийного и общественного пространства...

Втаких условиях свою миссию "Голос Ислама" видит в озвучивании именно исламского взгляда, взгляда изнутри исламского пространства, на события, происходящие как в нем самом, так и за его пределами. И в этом у него гораздо больше возможностей, чем у мусульман или их друзей, работающих в неисламских проектах.

И, тем не менее, успокаивать себя этим не стоит - не столько "Голосу Ислама", сколько тому, чьим голосом он из более-менее заметных медиа почти в одиночку выступает - исламскому гражданскому обществу. Если оно хочет выйти за рамки исключительно клиента или пациента оппозиционных либеральных СМИ и правозащитников, привлечение внимания которых к нашим проблемам мы всячески приветствуем, это общество устами своих авторитетов должно озвучить свое видение роли мусульман в будущем страны.

Понятно, что авторитета пары-тройких "бойких перьев" тут совершенно недостаточно - для этого требуется коллективная политическая декларация людей, обладающих весомым авторитетом у мусульман основных регионов и национальностей России.

Созреют ли они для этого хотя бы в 2019 году?