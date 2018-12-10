О преследованиях мусульман рассказали на "Форуме Свободной России"

Не так давно мы подвергли критике организаторов Форума Свободной России (ФСР) за отказ пригласить на него чеченскую делегацию. Вместе с тем, надо признать, что прошедший в конце прошлой недели в Вильнюсе ФСР для мусульман самой России ознаменовался хорошими новостями.

В частности, хотя в этот раз на нем не было панели, посвященной регионализму, впервые была проведена дискуссионная панель, посвященная религиозным меньшинствам. А точнее, их преследованию в путинской России, чему был посвящен соответствующий доклад.

В дискуссии, последовавшей за этим (можно просмотреть с начала ролика до 1.31.38 мин), приняли участие представители различных конфессий: лютеранский пастор Павел Левушкан, православный (старообрядческий) диссидент и политэмигрант Димитрий Саввин, епископ Карельской Евангелическо-лютеранской церкви Игорь Князев, пастор независимой общины Евангельских Христиан Баптистов Юрий Ефимов.

О преследованиях мусульман в России рассказал правозащитник Руслан Камбиев, советник Муфтия Ставропольского края (выступление на 48.50 - 1.02.50 мин).

Надо отметить, что проведение данного мероприятия российских оппозиционеров, диссидентов, политэмигрантов и правозащитников проходило под аккомпонемент самой настоящей истерики в кремлевских СМИ. Причина - откровенное обсуждение проблем страны под властью тиранического режима и ее перспектив после его демонтажа.

И то, что в этих обсуждениях появляется, в частности, "исламский вопрос", безусловно, значимо для мусульман РФ. Ведь исламофобские круги внутри российской оппозиции всячески пытаются представить российских мусульман чуть ли не как выгодоприобретателей нынешнего режима, в частности, используя для этого его марионеток и коллаборационистов среди мусульман. Поэтому прорыв мусульман на площадки гражданского общества и донесения до него правды о мусульманах РФ как одной из наиболее угнетенных групп страны крайне важно в долгосрочной перспективе.