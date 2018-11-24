В "Свободной России" не место чеченцам?

На этой неделе произошло достаточно показательное событие, связанное с Форумом Свободной России (ФСР), ежегодно проводимым в Вильнюсе. Весной этого года мы писали и о нем, и о попытках взаимодействия с ним национально-освободительных движений мусульманских народов Поволжья.

Хотя в том форуме не смогли принять участие неформальные представители татар и башкир, как оказалось, на него удалось прорваться представителям ичкерийского крыла чеченцев, сосредоточенного главным образом в эмиграции в Европе. Тогда им удалось не только выступить на ФСР, но и получить единогласную поддержку присутствующими их предложения о создании на следующем ФСР отдельной панели (рабочей группы) по чеченской проблеме.

Однако вместо выполнения принятого участниками предыдущего ФСР решения и создания на нем в следующем году чеченской панели его аппаратом (оргкомитетом) было отказано чеченской делегации в участии в нем. Приведем текст этого отказа:

"Мы получили Вашу заявку на участие в 6-ом Форуме свободной России в Вильнюсе.



Насколько мы понимаем, Вы являетесь представителем Республики Ичкерия, которая, по Вашему мнению, является независимым государством. Мы не оспариваем Вашу позицию и не настаиваем на том, что Чечня (республика Ичкерия) является частью Российской Федерации.



Вместе с тем, мы обращаем Ваше внимание на то, что Форум свободной России является площадкой российской оппозиции и посвящен в основном российской проблематике. Большинство участников Форума – граждане Российской Федерации, представляющие те или иные российские регионы. Кроме представителей регионов, в Форуме принимают участие также российские политические эмигранты, абсолютное большинство которых является российскими гражданами. Форум свободной России посвящен, прежде всего, российским проблемам, а его работа направлена на выработку путей преодоления цивилизационного, политического и экономического кризиса, в котором находится современная Россия.



В связи с вышесказанным, учитывая ограниченное количество заявок, которые мы можем одобрить в связи с большим количеством заявок и нехваткой мест, мы отдаем предпочтение заявкам, поступившим от российских граждан, представляющих российские регионы.



Таким образом, мы вынуждены отказать Вам в регистрации на 6-ой Форум свободной России, поскольку количество заявок от российских активистов уже превышает имеющийся у нас лимит.



Аппарат Форума свободной России".

С одной стороны, надо признать, что формальной логике ответ не противоречит. Если форум российский, а ичкерийская делегация частью России - ни будущей, ни нынешней - себя не считает, ее участие в нем не вполне логично. Однако верным это было бы только в том случае, если бы ФСР официально признал Чечню независимым государством, отношения с которым должны строиться как внешнеполитические, а не внутриполитические.

Однако ничего такого сделано пока не было и не похоже, что это планируется. А раз так, то для российской оппозиции чеченская проблема остается внутриполитической, составной частью, как указано в письме от аппарата ФСР, "цивилизационного, политического и экономического кризиса, в котором находится современная Россия".

Делать вид, что проблема Чечни не является для той российской оппозиции, что регулярно собирается в Вильнюсе, одной из ключевых, по меньшей мере, лицемерно. Новостные сюжеты и скандалы, связанная с Рамзаном Кадыровым, присутствуют на первых полосах и в эфире либеральных СМИ, если не каждый день, то уж точно каждую неделю. Сам он при этом является для либеральной российской оппозиции абсолютно одиозной фигурой и одним из основных ее раздражителей.

Но раз так, было бы логично искать диалога с теми кругами чеченского общества, которые готовы к нему, и более того, сами протягивают руку. На прошлом ФСР произошел именно такой почин, с энтузиазмом воспринятый не только чеченской делегацией, но и самими российскими участниками. Однако потом, судя по приведенному выше тексту письма, что-то изменилось. И в руководстве ФСР решили, что чеченский вопрос не должен обсуждаться представителями чеченской делегации с рядовыми российскими участниками, которые этой весной прекрасно находили общий язык.

Чтобы не допустить такого обсуждения чеченский вопрос было решено снять с повестки дня очередного ФСР. Право решать его, по-видимому, зарезервировано за его кулуарным руководством (на фото). Вот такая у них получается "Свободная Россия" - где нет места чеченцам, и где самоназначенные руководители без объяснения причин игнорируют решения, принятые людьми, которых они представляют.

Абвгд