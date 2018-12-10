Абу Умар Саситлинский: интервью "Голосу Ислама"

Известный дагестанский проповедник и благотворитель Абу Умар Саситлинский дал эксклюзивное интервью сайту "Голос Ислама".

Сегодня мы представляем вниманию читателей первую часть интервью, в которой речь идет о положении и деятельности самого шейха Абу Умара и содержатся его советы тем, кто оказался в схожей с ним ситуации.

Через несколько дней, ин ша Аллах, читайте вторую часть интервью, посвященную общественно-религиозным процессам в Дагестане и на Кавказе и перспективам региона в случае возможной политической трансформации РФ.

Ас-саламу алейкум, шейх. Спасибо, что согласились дать нам интервью.

Так как наш сайт специализируется в основном на общественно-политическом аспекте жизни мусульман, чтобы понять, в каком положении вы сегодня находитесь, позвольте узнать — правильно было бы сегодня представить вас как мусульманского политического эмигранта из России? Ведь фактически вы были вынуждены покинуть страну из-за своих убеждений, высказываний и общественной деятельности? Вопрос связан еще и с тем, что ваши враги пытаются представить ваш отъезд совершенно в другом свете — как будто бы вы были одним из многих, кто на волне событий в Сирии уехал туда, но в отличие от других известных проповедников, которые оказались там и открыто объявили о своих целях, просто конспирировались и скрывали их, а на самом деле были с ними заодно.

БисмиЛлях, альхамдулиЛлях, вас-саляту вас-саляму аля расулиЛлях. Ва алейкум ас салам ва рахматуЛлах.

До отъезда из Дагестана я активно работал на родине, читал лекции, руководил в Хасавюрте исламским институтом, построил в своем селе центр для сирот и школу хафизов и руководил ими. В тот же период меня назначили кадием северной части Дагестана, был членом шуры Ахль Сунна, отвечал за семейные и гражданские дела в Дагестане.

Я уехал из родины не для того чтобы воевать, просто я узнал, в каком состоянии находятся сирийские беженцы, я не смог взирать на их положение со стороны и решил хоть чем-то и помочь. Я там 10 лет учился, там много моих друзей и тех, кто учились со мной, я полюбил эту страну, как свою родину, даже больше чем родину, ведь Посланник Аллаха (саллаЛлаху алейхи ва салям) делал дуа за эту страну, говорил: «Пусть Аллах благословит Шам», и там благословение и барака конечно чувствовались, когда я там учился. Мои прекрасные молодые годы прошли в поисках знаний на этой земле.

О своем намерении я объявил всем в интернете, это видео есть в ютубе. Я получил очень много отзывов, такого я не ожидал. Помню, со всего мира начали мне звонить, писать, просить открыть счета, просить пэйпал открыть, киви, я даже не знал в то время, что это такое. У меня даже карточки банковской не было. И я поручил своим помощникам этим заняться, чтобы открыли фонд, открыли счета, и в первый раз мы тогда собрали приличную сумму и поехали, как и обещал сам с братьями в Сирию.

Там я увидел ужасающую картину, как живут, вернее выживают беженцы. Большинство недоедают и живут в страхе и неизвестности. Многие потеряли близких, некоторые здоровье и конечности тела, а кто-то свой дом и имущество. Часть из них зимой замерзают, летом сгорают на солнце или парятся в душных палатках. Нормальной пищи и медикаментов нет, нормальных условий для жизни нет, и никому не понятно их дальнейшее будущее.

Беженцев очень много, и мы, альхамдулиЛлях, оказали им значимую помощь в виде больших продовольственных пакетов. Мы, конечно, вели с самого начала видеоотчет. Нашему приезду и помощи люди очень обрадовались, благодарили, делали дуа и перед отъездом просили ещё приехать и помочь. На что я пообещал им вернуться и еще помочь с продовольствием и одеялами. Что я и сделал, и с помощью Аллаха, мы в два раза больше денег собрали, за короткий срок и снова выехали туда. Мы попали в палаточные городки в месяц Рамадан и увидели всю тяжесть поста в августе в жару для беженцев. Мы организовали для них школу, мечеть, продукты, воду прохладную, одеяла, детское питание и памперсы для младенцев. Меньше чем за месяц мы выполнили миссию и приехали обратно. Просим Аллаха принять от нас наши старания и от тех кто пожертвовал и участвовал с нами их милостыню.

Возвращаясь домой через Турцию, мы увидели положение наших эмигрантов в Ялова и решили открыть для них садик, школу и медресе, так как большинство детей мухаджиров не получали образования. Позже мы открыли такие же образовательные учреждения и в Стамбуле, после открытия образовательного центра «Мухаджирун». На открытие центра мы пригласили Халида Ясина, и так как у него была жена сомалийка, с одной из самых бедных стран мира, пришла идея: «А давайте следующий благотворительный проект сделаем в Сомали».

Вот когда я приехал в третий раз домой и собрал на Африку деньги, то в этот момент уже руководитель в Дагестане сменился, и пришел Абдулатипов. С его приходом начались репрессии на Ахль Сунна и там, где были садики, школы, и даже кафе, любое другое место исламского характера, там начались обыски, рейды, специально создавали проблемы. Ко мне в сиротский центр и школу хафизов они тоже приходили и обыскивали пару раз, разные органы. Конечно они там ничего и не нашли.

Позже я объявил третий сбор в Африку как договорились с друзьями собрав нормальную сумму, хорошую выехали в Африку. Из Махачкалы я вылетел в Африку, и вот с того момента, как я вылетел, на меня открыли уголовное дело по статье 282-й за «разжигание». Причиной стали мои высказывания в адрес Башара Асада, которого я назвал тираном, убивающим мусульман и свой же народ, а также то, что я указал на роль, которую играют алавиты и шииты во всем этом. И вот за то, что я назвал алавитов немусульманами, а Асада тираном, на меня открыли уголовное дело. Я даже до Африки не успел добраться.

Мне мой брат дал номер следователя, который мое дело ведет. Я ему звонил, Надыр его зовут. Я ему говорю: «Почему ты меня не пригласил? Если у вас есть ко мне претензии и вопросы, я могу обратно приехать». «Нет, езжай в Африку», - говорит он мне. Меня не арестовывали, не стали мне ничего подкидывать, как было с другими. Мне не препятствовали официально вылететь из Махачкалы в Дубай, откуда я дальше полетел в Сомали. Но мне фактически закрыли дорогу обратно, сделали так, чтобы я не мог вернуться оттуда домой. Поэтому я специально никуда не эмигрировал, просто за мной закрыли двери.

Это было в 2013 году. Так как у нас уже был центр в Турции, я после поездки в Африку поехал в Турцию. Начал там так же работать. Вот уже третий год я с нашими сотрудниками из фонда «Живое Сердце» работаю в Нигере, я еще ни разу не выезжал из этой страны, так как работы тут оказалась так много, что на долгие годы хватит.

Мы с помощью Аллаха с участием добрых людей со всего мира построили на сегодняшний день 4500 колодцев и 60 медресе и школ, а также построили 135 мечетей для беженца Бирмы и беднякам Африки, строим институт и помогаем обездоленным людям в разных точках мира.

Призыв к истине и помощь слабым и беднякам, вот это был мой путь, с самого начала и до сих пор я придерживаюсь его. Как бы меня ни пытались куда-то затянуть. Две темы: гуманитарная деятельность и призыв и наука — этого, думаю, достаточно для одного человека, и куда-то еще соваться будет неправильно.

Можно ли меня назвать политическим беженцем? Но я не занимался политикой, и Нигер, в котором я сейчас нахожусь, это неподходящее для этого место. Это самая нищая страна в мире, наверное, и у меня тут нет проблем с властями или кем-то еще. Дома, в принципе, хотя они меня подали в розыск, они хорошо знают, где я нахожусь, и я бы не сказал, что меня сильно ищут. В принципе, я им не нужен, от меня здесь никакого вреда им нет, я не военный человек, не политик, занимаюсь гуманитарной деятельностью, научной деятельностью, написал книгу, читаю лекции. Это мой фронт работы, и я стараюсь не выходить за его рамки.

Тем не менее, шейх, та статья, по которой против вас возбудили уголовное дело — ст.282, в современной России считается однозначным маркером именно политических преследований или преследований за т.н. «мыслепреступления». Ведь в условиях тоталитарной страны, в которую фактически превращается путинская Россия, необязательно заниматься политической деятельностью, чтобы тебя объявили «мыслепреступником». Достаточно иметь и высказывать взгляды и убеждения, которые идут вразрез с линией «партии и правительства», например, религиозные убеждения, если они идут вразрез с РПЦ и ее младшими братьями из официальных духовных управлений.

Уже тысячи мусульман уехали из России по этим соображениям, опасаясь преследований, и среди них десятки известных — проповедников, издателей, журналистов, правозащитников, общественников, блогеров и т. д. Но что показательно, если к преследованию либералов или других политических оппозиционеров привлекается внимание СМИ, то мусульманская вынужденная эмиграция не просто замалчивается, а те же самые СМИ зачастую выступают заодно силовиками в ее травле. Так, в 2015 году «Новая газета» опубликовала статью, в которой совершенно тенденциозно вы были представлены игиловским вербовщиком, а не проповедником и исламским благотворителем, который был подвергнут преследованиям за свою деятельность. С чем, на ваш взгляд, связано такое отношение?

Честно говоря, я был шокирован этой статьей и тем, как в ней были преподнесены факты. В частности, слова главы моего села. Конечно, говорили потом с ним, он сказал, что не говорил такого абсолютно. Он говорит: «Они хотели из меня вытащить что хотели как по заказу, и когда не услышали, что хотели, сами написали, как им угодно», это заказная тема была, но он поклялся Аллахом, что он не говорил журналистке такого. Поэтому статья выглядит как явно заказная. Это стопроцентная ложь, которая шокировала меня своей циничностью.

Позже на меня открыли статью экстремизм и выставили меня как опасного человека. В любом случае, то, что это заказная тема, сразу понятно всем, кто немного размышляет и знает сущность проблем и положение у нас на родине.

Но пока я дома был, сказать, что меня репрессировали — не было такого. Я занимался своей деятельностью до конца, и лекции читал, и организовывал сборы для обездоленных, прямо из дома, официально выезжал. Но в какой-то момент там меня заказали конкуренты, чтобы я дальше не мог уже дома заниматься призывом к к истинным убеждениям мусульман Ахлю Сунна. В любом случае кто в теме, тому понятно кому я как кость в горле был дома.

Я не стал останавливаться, дальше двигаюсь, работаю над новыми проектами. Хвала Аллаху, Аллах нас не оставил, где бы мы не были, всегда делать созидательную работу и строить и призывать к благому и добру. Я люблю помогать людям меня это радует и главное это любит Всевышний.

Ваша история стала одним из многочисленных примеров того, что с определенного момента открытый исламский призыв, исламская общественная деятельность в путинской России, если это действительно исламская деятельность, а не обслуживание режима, стали невозможны. Что бы вы в этой связи могли посоветовать искренним и активным мусульманам России, уже имея за плечами ваш опыт? Стоит ли им уезжать или лучше пытаться приспособиться к сложившимся в стране реалиям? Опять же, если уезжать, то куда, а если приспосабливаться, то как?

Наверное, общего универсального совета не будет, потому что у каждой ситуации есть свои индивидуальные особенности. Например, есть брат, который, может быть, он публичный человек и его знают, и он может быть чуть-чуть опальный. Его конечно могут не оставить, ему может быть лучше уехать, и заниматься своей деятельностью дистанционно. Благо, интернет есть, позволяет и записывать, и блог вести, и каналы делать. Почти бесплатно, чуть-чуть финансовой поддержки, и можно все это со стороны делать.

Те люди, которые на местном уровне работают, например, имам одной мечети, или студент, который обучает Корану или какому-то предмету, если он будет аккуратно работать и не связываться с ненужными людьми, он может продолжать. Есть такие у нас на родине, и многие из них продолжают свою работу дома. Если они не публичные и их не слышно, то на них внимание так сильно не обращают. Если он уже «засветился» в интернете, конечно сложно будет, так как рано или поздно могут создать ему помеху.

Тем, кто работает на местах, не скажу, чтобы они уехали, потому что там нужны люди. Элементарные шариатские вопросы разбирать, отвечать, обучать — если все уедут, то что получится?

Мы наблюдаем долгое время, как жернова промолотили в шахматном порядке многих активных мусульман. Так бывало, что одного потеряют, на юге Дагестана, потом другого в Ставропольском крае, имама какого-то посадят, потом в Башкирии кого-то потеряют, потом где-то в другом месте что-то сделают. И вот так, то здесь, аккуратно работают, как налаженный конвейер. Это, нетрудно понять тем, кто следит за новостями.

Кого то, информационно пытаются убить, в интернете взбросы начинаются, еще и подключают среди предателей мусульман, своих агентов, которых подписали работать. В молодости видел фильм «Гладиатор», там сенатор посоветовал цезарю, когда тот хотел убить Максимуса, бывшего генерала, восставшего против него: «Ты должен убить его имя, прежде чем ты его убьешь». Так как народ любит его и на его стороне, и получится что Цезарь плохой, если убьёт Максимуса народного любимца. Все эти интернет-ресурсы, тролли, понятно ведь, чьи они. Они работают, лишь с одной задачей чтобы активного мусульманина имя очернить и выставить не в лучшем свете. Тебя пытаются сделать аферистом, трусом — убежал или деньги там украл, где-то он шикует, к нему приезжают проститутки, стараются бросить тени сомнений на имя человека. Наверное, есть для этого в России аудитория готовая поверить, чему угодно, так как Россия издревле славится двумя вещами. На дороги до сих пор жалуются, значит со второй проблемой тоже ещё не разобрались.

Поэтому, если человек более публичный, известный и открытый, может быть стоит ему лучше уехать, если не оставляют в покое. Если человек спокойно преподает, он имам, пока ему не начнут конкретно проблемы создавать, лучше не уезжать. Пусть он там останется и свой народ, в своей местности, своих родственников обучает, призывает. Они там нужны в любом случае.

Куда поехать? Это наверное тоже очень сложный вопрос. Куда бы ни поехали мусульмане, сегодня проблем хватает. Если человек хочет продолжить учиться, жить среди мусульман, хорошим местом был Египет. Но сейчас у тех, у кого дома проблемы, там не оставляют в покое режим Ас-Сиси. Есть реальные случаи, когда арестовывают и отправляют домой, создают им проблемы. Некоторые тихо сидят учатся, в каких-то официальных местах, в Азхаре. У них нет проблем, со мной они на связи, некоторым мы помогаем от нашего фонда содержим их.

Есть те, кто в Турции и живут, и работают. Некоторые в Турции учатся. Возможно и в Турции можно как-то жить и устроиться, хотя и в Турции проблем у мухаджиров немало. Конечно, отчасти это связано с тем, что некоторые там тоже искусственно сами себе и другим создали проблемы. Конечно везде дураков хватает, тех кто пилят ветки, на которых сами сидят, по-другому как назовёшь? Там тоже были рейды, так сказать чистки, но сейчас вроде более-менее спокойно. Тот, кто реально связан с ИГ, его могут в любое время забрать. В Турции можно и жить, и работать, и учиться. Некоторые на хифз учатся, наши молодые, их вроде не трогают.

В Европе, у кого положение как у меня — Интерпол и более серьезные проблемы — они, наверное, скорее будут в Европе просить убежище политическое. В каких странах — это, наверное, те, кто был в Европе, лучше знают, я не был ни разу. Меня давно уже приглашали, когда еще в России был, меня приглашали в Европу, и лекции делать, и разного рода приглашения были. Я ни разу не поехал и не хочу туда ехать, честно говоря. Потому что, моя деятельность, моя работа, связаны с бедными странами. Да, организация зарегистрирована в Европе, но моя работа в бедных странах, у меня сейчас в голове Африка и Бирма, там, где острые проблемы у мусульман, я пока только там хочу работать и жить.

Хотя условия конечно в этих странах не самые лучшие. Некоторые среди сотрудников, не выдерживают климат. Жара, грязь и всякие болезни, вроде малярии, тифа, или вирусов с ними постоянно приходится соприкасаться, и часто сотрудники и члены их семьи болеют. Но в любом случае, мне здесь хорошо на душе, я не хочу в Европу ехать, мне там будет плохо. Мне в Турции даже, когда я во весь объем работать не мог, плохо было на душе. Там условия лучше были, но на душе плохо. Здесь мне на душе хорошо, потому что я могу само реализоваться, провизию для вечной жизни приготовить. Тут могу больше помочь и пользу приносить бедным мусульманам. Я здесь, лишь поэтому.

Но, конечно, каждый решает сам. Думаю, у кого серьезные проблемы, тот едет в Европу и подаёт на убежище, у кого местного уровня проблемы, тот может выбрать себе между Турцией и Египтом. Некоторые в Мавритании учатся, хотя слышал там тоже какие-то начались проблемы. Идеального места для пребывания в этом мире нет, идеально будет в Раю. Испытания мусульманина не заканчиваются, где бы то ни было — и в России, и за рубежом Аллах испытывает истинного верующего. Его пытаются и оклеветать, посадить, репрессировать. Это закон Аллаха, который Аллах в Коране описал, когда говорит: «Мы непременно испытаем вас», также как испытывал Аллах те народы, что были раньше. И есть разные испытания, кого-то испытывают дуньей (мирскими благами), они теряют свой иман, забывают о бедных людях и живут себе в удовольствие и стараются подмазаться под режим. Некоторых Аллах испытывает страхом, их преследуют, не оставляют семью. Некоторых испытывают бедностью, болезнями. В любом случае Аллах всех испытывает. И мы просим Аллаха, чтобы Он нам не посылал такие испытания, которые мы не выдержим и дал нам стойкости. И чтобы мы из этих испытаний выходили с верой и достоинством, как истинные мусульмане.

Продолжение следует, ин ша Аллах.