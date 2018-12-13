Абу Умар Саситлинский о положении мусульман Кавказа

Представляем вниманию читателей заключительную часть интервью Абу Умара Саситлинского сайту "Голос Ислама". Начало интервью - здесь.

Шейх, горячие новости последних недель из вашей родины, из Дагестана. Первая — это кампания за запрет ночных клубов, вторая — недавняя отмена фестиваля аниме в Махачкале. В этой связи у нас к вам два вопроса. Первый — стоит ли мусульманам, которые в неисламском государстве сами подвергаются запретам и репрессиям, поддерживать их в отношении других? И второй, если да, можно ли с этой целью по этим вопросам входить в сотрудничество с властями, апеллировать к ним, использовать для этого их аргументы и их язык вроде борьбы за здоровье нации и т. п., как делают многие?

Я слежу за этими новостями, в том числе и ваше издание читаю, и другие адекватные интернет ресурсы тоже, потому что мне важно и интересно и для меня значимо то, что происходит на моей родине, в моей стране и в том числе во всем мире. Я конечно же болею за мусульман, хочу, чтобы у них было все хорошо, хочу, чтобы в стране был мир и порядок, чтобы все жили нормально, по Исламу, как это нам велит Всевышний.

Но к сожалению, у нас на родине нарушают права мусульман издавна. Конечно, есть человеческие факторы, есть какие-то системные нарушения. И то, что сейчас происходит в Дагестане, не исключение.

Здесь есть еще такой момент —Кадыров запретил работать в Чечне колдунам и разогнал их всех, многие из них переехали в Дагестан, а в Дагестане эта индустрия шарлатанов процветает, их никто не трогает. То же самое с клубами, Кадыров закрыл клубы, и кто хочет в клуб, оттуда могут к нам приезжать. И своих нечестивцев, и развратников, конечно, хватает. А также огромное количество силовиков, которое командированы из России, и живут на нашей территории. Спрос рождает предложение, и эти люди там, конечно, получают огромные деньги командировочные, и они не знают, как их потратить. Конечно, у них ценности — спиртное, девушки, и сауна и «отдых» в свободное время. Так как есть деньги и есть спрос. Нечестивые дагестанцы продают вместе со своей честью своих землячек, командированным силовикам, в разных саунах и все это, конечно, незаконно. О совести, чести и о религии конечно тут и речи нет.

То есть, конечно, ценности потеряны в большинстве своем. Коммунисты «хорошо» поработали, очистили, как могли от истинной веры и разрушили устои и нравы горцев, как смогли. Но сегодня мусульмане медленно, но возвращаются к своей религии и к своим корням. И то что было раньше аморальным, осталось аморальным по своей сущности и природе и сегодня. То, что развратно, осталось развратным. Это порицается, и любой дагестанец, который ходит в этот клуб, никогда не захочет, чтобы его дочка там же с кем-то танцевала. У кого хоть чуть-чуть совесть осталась, даже если он сам грешит, если у него хоть чуть-чуть есть понимание религии, он никогда не хочет, чтобы его сестра с кем-то там танцевала, и чтобы ее уводили куда-то на сторону. Суть в том, что, конечно, есть в этом поведении противоречие, потому что он со своей сестрой или дочкой не хочет, чтобы это делали, но в тоже время он говорит, что это свобода, а запрет таких заведений средневековье, мол как так можно.

Сейчас мы интересный такой феномен наблюдаем, когда те же артисты, как Эльдар, как Хабиб и другие спортсмены, говорят против этого. Потому что, даже если он спортсмен, может быть занимается запретными видами спорта, или тот же самый артист, который не всегда играет в дозволенные роли, но все равно ревностно выступает против такого разврата, это все равно хорошо и положительный сдвиг в лучшую сторону.

Конечно, в их поддержку выступают много молодых мусульман и просто те, кому не безразлична то, что происходит у него на родине. Это нормальное явление, потому что они все не хотят для своих сестер, для своих детей такое будущее.

Все мусульмане и ревностные дагестанцы сейчас выступают против, потому что, если такого вида заведения есть у нас, это значит, что разврат легко доступен. То же самое было с автоматами, с азартными играми. Если автоматы есть, рядом с твоей работой, с твоим домом, или на рынке, если у тебя деньги есть, и ты заболел этой болезнью, ты идешь туда и эти деньги закидываешь. Так как его здесь в городе нет и для этого надо ехать куда-то далеко, ты можешь просто не поехать, из-за лени или из-за того, что нет времени. Стало быть, потихоньку самостоятельно вылечился.

Когда становится все доступно, и грехи тяжкие делаются открыто, Аллах может уничтожить за грехи этих людей целый народ. Люди не безгрешны и грехи есть и всегда бывают в любой стране и в любом обществе. Когда грешат тайком осознавая, что это грех, это одна беда и грех, когда эти грехи открыто делаются не стыдясь, и когда даже за это борются как за свободу, этот народ Аллах может полностью уничтожить или послать на них большие беды и несчастья в виде землетрясений, ураганов, наводнений и пожаров. Которых мы часто видим в новостях и нам их преподносят в виде природных катаклизмов. Когда открыто делаются большие грехи, и никто их не порицает и не пытается остановить, под угрозой становится весь народ и жители этого города и республики.

Очень прискорбно, что эти вещи порицают артисты и спортсмены, а Духовное управление молчит в тряпочку. Хочется надеется, что в будущем это исправится и они более активно будут бороться с такими явлениями в обшестве.

Каждый мусульманин должен, как может это порицать. Например, как ты сказал, кто-то оперирует законом, те кто служит закону, он ссылается на закон это же очевидно. Артисты и спортсмены и национальные общественные движения к ценностям горцев, наших предков. Соблюдающий правоверный мусульманин, ссылается на свою религию и то, что это запретил Всевышний. Каждый по-своему на эту ситуацию смотрит, и по-своему пытается повлиять на ситуацию и остановить эту вакханалию.

Очень важно пока не поздно, остановить людей которые распространяют эту грязь и разврат в обществе. Это молодежь, если мы не будем уделять их нравственному воспитанию внимания, не сохраним ценности Ислама, ценности мусульман, мы их потеряем.

Скоро мы можем дойти безвозвратного уровня, когда уже поздно будет это исправить.

Сажать имамов или репрессирование проповедников, которые занимаются воспитанием молодежи, и в то же время давать свободу, безнравственности, это очень опасное явление. Я не знаю, такое впечатление что там наверху, тем кто у нас во власти, наплевать на молодёжь и будущее поколение. Рядом со школой продают таблетки травмалы, их камазами завозят под крышей и прикрытием тех, кто должен был это пресечь.

Это реальность, о которой все знают, просто молчат. Страх и безразличие, отчаяние и порочность общества, незнание и несоблюдение своей религии должным образом, вот основные причины и то, что мешает в основном всем сплотиться и остановить этот беспредел.

Бесспорно, порицать разврат и поднимать эту тему на всех уровнях необходимо. Всевышний говорит нам в Коране: «Бойтесь Аллаха, насколько вы можете». Насколько мы можем бояться Аллаха — остановить этот разврат, настолько и нужно делать причины. Больше чем мы можем, Аллах нас не обязал. Нам Посланник Аллаха, саллаЛлаху алейхи ва салям, сказал: «Тот из вас, кто увидит запретное, пусть остановит его рукой. Если не может остановить рукой, пусть попытается остановить словом. И если ты не можешь остановить даже словом, ты хотя бы сердцем должен быть недоволен». То есть, не сидеть в этой компании, где греховное делают. Надо встать и уйти. И это самый слабый иман у верующего человека.

К сожалению, ситуация такая, но в любом случае мы знаем, что как есть деградация, так и наоборот есть хорошая тенденция в обратную сторону. Мы видим, что молодежь тянется к Исламу, много братьев и сестер одеваются, как подобает и читают намаз. Как бы ни пытались запретить, Интерес к исламу большой, и проповеди и призыв идёт с интернета, и люди принимают ислам все больше и больше по воле Всевышнего и никто не может затушить Его свет.

Еще одна злободневная тема последнего времени — это всплеск национальных движений и национальных конфликтов на Кавказе, которые как будто бы ушли в прошлое. Мы видим, что это мощная сила с серьезным мобилизационным потенциалом, особенно на фоне уничтожения исламских джамаатов и движений, пытавшихся объединять всех мусульман и кавказцев. И на примере той же Ингушетии мы видим, что зачастую в эти движения вовлекаются не просто какие-то «светские» люди, но и практикующие мусульмане, причем, из разных, конкурирующих между собой направлений. Как вы к этому относитесь и как на ваш взгляд должны решаться подобные национальные конфликты и земельные споры между мусульманами, так как речь идет о мусульманских народах в данном случае.

Как ты сказал в последнем предложении - «между мусульманами». А между мусульманами, в любом случае, кроме как по Корану и Сунне решаться вопросы вообще не могут. Потому что Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Если у вас будут споры и препирания между собой, возвращайте это к Аллаху и Посланнику Аллаха», то есть к Корану и Сунне. Мусульмане должны решать любые спорные вопросы по шариату. Это приказ Всевышнего и другого варианта нет среди настоящих мусульман.

Отношения к национальным движениям - если какое-то, допустим кумыкское национальное движение выдвинуло позицию против клубов, то я конечно поддерживаю. А у ингушей допустим какое-то национальное движение за справедливость в каком-то вопросе — да я поддерживаю. То есть, я справедливость поддерживаю, а там я поддерживаю то, что они против разврата. Я не поддерживаю само национальное движение. Почему? Потому что в Исламе есть одна нация — это мусульмане, Ислам. Давно уже и в Коране и в Сунне оговорено — в Коране Аллах сказал: «Я создал вас народами и племенами, чтобы друг друга знали». Кто-то из России русский, я аварец с Дагестана, кто-то чеченец, кто-то ингуш, того зовут Мухаммад этого Ахмад. Для того чтобы друг друга знать. Вот я Абу Умар САСИТЛИНСКИЙ — из села Саситли. Или Дагестанский. Не для того, чтобы я этим гордился, потому что в Дагестане есть очень много достойных людей, а есть очень много подлецов и негодяев. Также в каждом народе есть очень много достойных людей, выдающихся личностей, ученых и героев, а есть подлые, негодяи и предатели.

Они есть в каждой нации, просто коэффициент и соотношение может чуть-чуть меняться. Может в какое-то время, золотое время, героев было много, а потом стало их меньше. Но суть в том, что в каждой нации есть и хорошие, и плохие, и герои, и антигерои.

Поэтому, если ты начинаешь гордиться чем-то, и приводишь слабые места другой нации, но ты умалчиваешь о своей нации, про ее слабые места и антигероев. Но любой, кто знает историю, может вытащить это и предъявить.

Когда при Посланнике Аллаха, алейхи саляту ва салям, встал спор между юношами из мухаджиров и ансаров, у них возник конфликт между собой и каждый из них начал призывать к своему народу. Кто-то к мухаджирам, кто то к ансарам. Посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, услышал это и сказал: «Почему я слышу джахилийские (невежественные) призывы. Оставьте эту вонючую вещь». Национализм это вонючая джахилийская (невежественная) вещь и к нему призывают только невежественные люди, которые не понимают, что такое Ислам и единобожие. У истинного верующего в Исламе не может быть никогда национализма. Почему?

Потому что, он может быть дагестанцем, аварцем с моего района, но если он не читает намаз, подлец и развратник, то какая мне разница откуда он родом, я ему не друг и не брат. Если же русский, грузин или армянин в Исламе, он соблюдает и боится Аллаха, он мой брат и какая разница какой он нации, он может быть намного лучше меня, если больше боится Аллаха и соблюдает сунну.

Национальные движения 90-х были актуальны, когда политики их использовали, чтобы себе голоса получить, должность и кресло, под предлогом что он отстаивает интересы какой-то нации. Потом, когда Ислам начал развиваться на Кавказе, это ушло на второй план. Теперь в наши дни, когда по отношению мусульман начались гонения и репрессии, это явление снова вышло из норы. Конечно они всегда были, просто активность была слабое. Национализм появляется там, где невежество, там, где нет Ислама и понимания религии.

Хотя он есть, в каждом селе в каждом районе, в каждом народе. Просто у кого-то ярко выражено, у кого-то скрыто, у кого-то мало, у кого-то много. При каких-то обострениях и конфликтах это явно проявляется. Когда все нормально, он может спать, у него спячка. Иногда время от времени, политики или интриганы создают конфликты между нациями. Из соображения, разделяй и властвуй. Механизм тот же, ничего нового в этом нет.

Поэтому мусульмане должны такие конфликты решать по шариату через ученных и не поддаваться на такие провокации. Эту вонючую джахилию надо оставить и забыть. Нужно всем вернутся в истинный Ислам и жить как братья. Тогда и национализм пропадёт.

Однако реалии таковы, что сейчас исламский проект на Кавказе, который мог бы, если не нейтрализовать национализм вообще, то сбалансировать его или задать шариатские рамки, с которыми он должен был бы считаться, находится в состоянии летаргического сна, и это еще в лучшем случае. Но в этой связи возникает не менее важный вопрос о горизонте планирования для исламских сил. Скажем, понятно, что сейчас говорить об их борьбе за власть или участии во власти с исламской повесткой, чего периодически пытаются добиваться наивные люди, пытающиеся участвовать в региональных выборах «исламской колонной» в составе каких-то федеральных партий, просто смешно. В лучшем случае сегодня речь может идти, как вы это описали, о неприметном дауате или борьбе за исламизацию морального климата в обществах мусульманских республик широким фронтом с другими консервативными силами.

Но ситуация ведь может измениться, быстро и драматически. И хороший пример тому Сирия, где несколько десятилетий существовала тирания, при которой никто не мог поднять голову и открыть рот, и никто уже не надеялся на то, что это когда-то изменится. Однако в считанные месяцы, начиная со стихийных выступлений молодежи, режим обвалился и все это переросло в настоящую революцию. Но пример Сирии хорош еще и тем, что позволяет проанализировать ошибки, допущенные исламскими силами, которые привели фактически к поражению революции в общенациональном масштабе, хотя в отличие от восстания 1982 года на этот раз суннитам удалось отбить хотя бы клочок земли на севере, который имеет шанс выжить под турецким протекторатом.

Так вот, шейх, если предположить, что завтра в Москве, в России по каким-то причинам начнется обвал существующего режима, и федеральному центру, если он вообще будет, будет не до Кавказа, как вы оцениваете перспективы исламских сил Дагестана, в частности, и Кавказа в целом? И как им в таком случае готовиться себя вести? Следует ли действовать по наиболее радикальному, бескомпромиссному пути, как это попыталась сделать известная группа в Сирии (кстати, со значительным участием кавказцев и дагестанцев)? Или все таки надо пользоваться расширяющимися возможностями, чтобы усиливать свои позиции постепенно, встать на ноги, подготовить кадры и уже по мере роста своего потенциала претендовать на большее, как делают мусульмане в той же Турции и других подобных странах?

Когда в Сирии начались эти события, была Надежда на хороший исход и свободу нашим братьям мусульманам. Позднее на арене появился ИГ, мусульмане разделились между собой. Непримиримая позиция некоторых из них привела к конфликту внутри суннитов. Они стали считать себя единственно правильным течением, обзывать других нелестными названиями, и нетерпимо относиться к другим группировкам. Так начали сунниты под разным предлогом стрелять в друг в друга. На радость врагам и шайтану, и на погибель для себя.

Со мной советовались некоторые братья в те времена: «Что делать?». Хотели туда зайти, я тогда им говорил: «Подождите пока не спешите лезть туда, пока пыль не осядет и дым не развеется. Только тогда будет все ясно и понятно. Пока сунниты мусульмане под разным предлогом стреляют в друг друга я не советовал лезть туда и предостерегал от этого и предостерегаю. Не дай Аллах, хоть один мусульманин из-за тебя погибнет. Конечно, в момент убийства его не будут называть мусульманином, его назовут сектантом или заблудшим, или еще кем-то там, от этого суть не меняется. В основе они мусульмане, кроме тех, кто открыто делает куфр и призывает к неверию и этим отрекся от ислама. И если ты перед Аллахом встанешь с кровью мусульманина на руках, это страшное положение». Аллах говорит, что он вечно будет гореть в аду. По мнению сподвижника и толкователя Корана Ибн Аббаса «тот, кто убил преднамеренно мусульманина, будет гореть в Аду вечно». Хотя большинство имамов с ним не согласны и говорят, что не вечно, но все равно, это огромное очень серьезное наказание. Я никому не пожелаю такого.

Прошло буквально несколько лет и все стало для многих ясно. К сожалению, на Кавказе наши народы менее терпимы, чем турки и другие. У турок история более глубокая, и сознание, и культура, и гены отличаются от кавказских народов. У нас, во-первых, очень много наций. Во-вторых, у нас опыта государственного строя, который бы Кавказом управлял долгое время, нет. В разные времена были разные политические строи.

Поэтому ситуация конечно отличается. Я надеюсь, что, если такое окошко, такая атмосфера, более-менее приятное появится, что мы сможем использовать его во благо мусульман и народов Кавказа. Хотя обычно революциями и войнами в таких ситуациях управляют в большинстве случаев невежественные люди, а они бывают безжалостными и проливают очень много крови. Такие, как правило, не уважают ученых, не слушаются наших мудрых опытных старейшин, и не советуются с ними. Поэтому они готовы и такфирить, и убивать, от имени Ислама. Крайних людей с взглядами такфиристов везде хватает и в Сирии, и на Кавказе и во всем мире.

Сейчас нет достаточного электората, разумных грамотных людей, которые имеют правильные основы тавхида и знают исламское право и исламскую политику. Которые могут вести переговоры от всех мусульман Кавказа, и отстаивать их права на международном уровне. Большую часть кто был способен на это, давно уже или в эмиграции, или посадили или уничтожили. Часть из них на родине, но не в лучшем положении.

Суть в том, что когда такая атмосфера возникнет, то, по моему видению из анализа истории, скорее будет большая смута и много крови, и мало толку для самих мусульман. Обязательно найдутся те, кто будет призывать к самым крайним методам, сразу все или ничего. Конечно никто им не даст все это сделать. Потому что, ключевые решения принимаются во всем мире не народом мусульман Кавказа, есть другие игроки, кто этим управляет, и оплачивает, и войны организовывает. Максимум на какой-то маленький период может это остаться, а потом начнется массовое уничтожение, под видом терроризма и разных названий, они знают, как это делать, этот механизм и система уже налажены давно. Не оставят так просто в любом случае, хотя нет сомнений все в Руках Всевышнего и в любом случаи будет то, что Он пожелает.

Они тоже хотят и нефть Кавказа, и быть прямо в тылу России, свои порядки устанавливать. В конечном итоге, там будут все эти игроки вести свою игру, но скорее руками кавказцев. Кукловоды всегда прячутся и не все замечают их действия. Может быть, в самом начале, когда год или несколько лет пройдут в суете и неразберихе, может быть, они не включатся открыто, но потихоньку они в любом случае войдут, под разными предлогами, разными организациями и названиями. Конечно, они назовут себя миротворцами, хотя они сеют войну и террор везде где можно.

Это очевидно и понятно, не раз так было, и во многих исламских странах и республиках за последние несколько десятилетия. Кто это не понимает, тот просто не знает историю, не анализирует события и не делает выводов.

И такие вещи должны решать мудрые, взрослые и знающие люди, надо советоваться с учеными, надо смотреть что вокруг происходит в мире и как происходят события, меняются режимы и ситуация. И по ситуации надо поступать.

Это надо делать постепенно, обучаться и развиваться, объединяться. И если таким нормальным правильным путем все пойдет, то конечно можно в нормальное хорошее русло все направить и огромную пользу принести. Но если это будет быстро и резко, то это будет просто катастрофа. Аллаху 'Алям.

Люди, которые легко поддаются провокациям, не изучают свою религию, не соблюдают хотя бы те вещи, которые сейчас могут соблюдать, они какую пользу могут принести умме? Ведь никто их не заставляет грешить, и никто не мешает как раньше учиться и развиваться. Чтобы Всевышний сделал нас наместниками на земле, нужно это заслужить! Аллах нас наказывает и унижает, именно потому что мы этого заслужили.

Я так считаю и убежден в этом, потому что я же вижу, я с этими людьми общаюсь, и с джамаатами общался, видел, как легко их стравить между собой, как легко они в крайности впадают, как легко они такфирят, как легко они поносят учёных, больших имамов, я не говорю о таких как мы, маленьких студентах. Там, где не уважают ученых, где нет уважения к знаниям, где нет братства и нет любви, где нет созидания, этот народ не заслуживает такого положения, чтобы они могли жить по Шариату.

Аллах обещал в Коране тем, которые уверовали и которые творили благие дела, что непременно их сделает халифами (наместниками) на земле, как Он сделал тех, кто был до них. И еще одно условие, основное условие, чтобы мы поклонялись только Аллаху и не придавали Ему сотоварища. В наше время у мусульман бывает две крайности. Одни традиционные, у них третьего условия не хватает. Они верят в Аллаха, могут делать благие дела, но у них нет чистого единобожия, в тоже время призывают к мертвым, в их поклонении и в убеждениях есть много новшеств и многобожия. Конечно, они не заслуживают наместничества на земле, и они вместе со своим начальством ждут Махди. Другая часть, которые уверовали и в основе являются единобожниками, многие из них абсолютно пренебрежительно относятся к благим делам и нраву. У них нет благонравия, нет благородства, ведут себя как избранные высокомерно, не все конечно, к счастью. Когда ты говоришь в этой ситуации о благих делах, они смеются: «Какое обучение? Какая помощь людям? Как бы не время для этого». Аллах обещал тем, кто уверовали и делали благие дела. Аллах не обещал тем, кто уверовал и стал единобожником. Там должны быть и благие дела, и благородство, и вера, и таухид. Тогда человек может заслужить, такое почётное дело, чтобы Аллах сделал его наместником на земле. Мы не заслуживаем этого, и поэтому пока мы не заслуживаем, Аллах нам этого не даст. Конечно же это мое мнение и я в этом убежден.

Судный день приближается и знамения многие уже проявились и по этому фитны и смуты все больше и больше. В такие времена нелегко стоять на истине и не попадаться на уловки шайтана и на провокаторов. Нужно слушаться истинных и искренних ученных, это мой совет.

Еще один вопрос, который возникает в этом контексте. Вы говорите, что почти любой джамаат, даже стоящий на изначально единых позициях, при желании сегодня можно расколоть. Что же говорить о том, что мусульмане уже изначально расколоты на два крупных, враждующих лагеря: салафитов и суфиев, скажем так. У тех же ингушей, как показали последние события, их получилось сблизить, но это благодаря национализму, на национальной основе. В Дагестане же, насколько известно, это просто враждующие лагеря. Поэтому, если представить себе ту ситуацию, которую мы обсуждали, помимо национальных споров, в первую очередь с высокой вероятностью начнется резня между этими двумя группами. Как это можно предотвратить? Если религиозные разнообразия между ними устранить не получится, будем реалистами, и все равно останутся и те, и другие, можно ли их объединить хотя бы на платформе, как говорят, политического ислама, то есть, вокруг общей повестки и общих интересов всех мусульман?

Это вполне возможно, потому что они не шииты, а сунниты. С шиитами ни теоретически, ни практически это невозможно, потому что они не признают наш Коран как есть, не признают нашу Сунну вообще, они проклинают сподвижников Посланника Аллаха мир ему, про которых мы говорим: «пусть Аллах будет ими доволен». И как с такими людьми что-то обсуждать?

А суфии, они уважают те же источники что и мы, если не брать поздних ученных и имамов, а придерживаться Корана и Сунны, и понимания религии сподвижников и более ранних больших имамов, первых трех поколений. Есть какие-то четкие точки соприкосновения, с которых мы можем начать переговоры и прийти к какому-то умеренному Ахль Сунна валь Джамаа, которые остановятся на Коране и Сунне. Это реально, но в жизни, конечно хватает среди суфиев таких, которые не приемлют никого, кроме своего тариката, своего шейха, и в крайности уходят. Также есть такие и среди салафитов, которые просто в интернетах статьи почитали, и готовы тебя обозвать всякими плохими названиями. Поэтому, если будут разговаривать знающие, разумные люди, и если аккуратно к этому подойти, практически тоже это реально.

Если говорить конкретно о Дагестане, то есть, конечно, и среди салафитов, и среди суфиев те, кто более-менее придерживаются умеренных позиций. Так же есть суфии крайние, которые делают большой явный ширк и призывают к этому, и доводы из Корана и Сунны они вообще не воспринимают и не слушают, с такими людьми очень сложно разговаривать.

Среди их противников тоже есть крайние, которые такфирят налево и направо без разбора и проявляют крайности в этом. Среди таких сект не бывает ни ученных, ни даже студентов, которые обладают должным уровнем знаний ислама. Еще в те времена они появились и раскололи мусульман и их лидер Аюб живет где-то на Западе и до сих пор командует своей сектой оттуда.

Сейчас это явление такфиризм не такого крайнего уровня, а больше имеет характер только в конкретно вопросе оправдания по невежеству. Хотя как известно, в этом вопросе есть разногласия среди ученных и однозначного ответа не может быть по нему. Так как от местности и времени, и от самого многобожия настолько оно явное или нет, большое или нет, меняется решения в этом вопросе.

Определенная часть саляфитов, придерживаются мнения что нет вообще оправдания и легко обвиняют в неверии всех суфиев.

Последователи этого мнения распространилось только последние годы, и это приняло агрессивный характер. Их лидеры как все наблюдали в интернете, призывали сделать переселения на территорию ИГ вместе с семьями и детьми, и многие их послушались. Большая часть из них как мы знаем погибла под бомбежками в рядах ИГ и многие из их жен и детей, или погибли, или сидят в тюрьмах Ирака.

С любыми течениями мусульман можно найти общий язык! Если они согласятся придерживаться убеждений этих четырех имамов, а конкретно у нас можно акиды Имама Шафиий, как они придерживаются его мазхаба в фикхе (исламское право), то можно прийти к согласию с дозволения Аллаха и они нам тогда братья.

Как вы знаете уже был 2012 году съезд с суфиями, на котором мы с ними договаривались, и пришли к такому мнению, что надо быть на Коране и Сунне, на мнении и акиде четырех имамов. Если это один раз уже было, то может быть и второй раз. После этого, специально сделали провокации и начали стравливать снова между собой.

Есть третьи силы и пятые колонны, которые не хотят, чтобы это произошло. И в случае таких стараний и движений кто-то все равно будет их стравливать, будет провокации делать. К сожалению, мы живем в таких реалиях, где большие и серьезные события провести так, чтобы потом кто-то не вмешался, очень сложно. Теоретически это возможно, практически это сложно, потому что, как я ранее говорил, будут вмешиваться внешние силы, которые не хотят, чтобы был мир у нас на родине.

Я с чеченцами и ингушами на связи, у меня есть работающие сотрудники оттуда. В Ингушетии есть проповедники Ахль Сунна более взрослые, которые с трудом сохранились, такие как Хамза, Иса Цечоев, Боров и другие. Они сохранились чудом, так как у них ситуация чуть другая, тейповая система, в основе им все равно, салафит или суфист, они все равно человека из своего рода поддерживают. Так как если его оскорбят люди из другого тейпа, кто бы он ни был, для них это личное оскорбление. Там есть какие-то свои нюансы у общественного строя, которые надо учитывать. Так как они взрослые, более умеренные, более взвешенные, более мудрые, они как-то смогли это сохранить, не входя в крайности. Молодым это понять сложно, молодые хотят услышать острые речи, громкие слова и иногда обвиняют их терпимости. Всевышний их уберег и сохранил, хотя, как известно не раз пытались их убрать и взорвать.

То, что они сохранились и призывают к единобожию и истинному исламу, это огромная милость Аллаха и очень важно для самих войнахов и других мусульман Кавказа. Дай Аллах им здоровья и тавфикъ, что бы доносить до своего народа и до мусульман России истину и умереть на истине. Хотя они, как и я и все остальные тоже ошибаются, я могу быть не согласен с ними в каких-то вопросах, но их основы правильные и они призывают к благому, и на собственном примере показывают, что такое ислам. Это очень важно, чтобы такие люди были, чтобы молодежь могла на кого-то равняться. А Аллаху знает лучше.

Спасибо за содержательные ответы, шейх. Напоследок, что бы вы хотели пожелать команде нашего сайта «Голос Ислама» и его читателям?

Команде я желаю тауфик от Аллаха, чтобы продолжали свое благое дело, доносили до людей правильные новости и правильную информацию.

Опять-таки, я могу быть не согласен с какими-то статьями на вашем сайте, но то, что такой сайт есть, и он представляет другую точку зрения, это очень важно и очень нужно. Я считаю, что вы делаете хорошую и правильную работу. Дай Аллах, чтобы у вас получалось еще лучше и больше команда набралась, и чтобы сайт развивался дальше и дальше.

Читателям же я желаю, чтобы они, во-первых, побольше читали, и чтобы читали две стороны, прежде, чем делать выводы. И чтобы не верили тем, кто говорит по заказу и занимается пропагандой под колпаком каких-то людей, которые не могут говорить правду.

Лучше всегда слушать другую сторону, и соответственно с двух сторон анализировать. Научитесь подходить к любой информации через призму Ислама и анализировать. Всегда надо статьи и информацию читать и слушать с критической точки зрения. Не так, чтобы все впитывать и принимать от кого угодно информацию.

Люди в годы совка воспитывались путем пропаганды так, что всему, что по телевизору говорят, они должны верить. Это неправильный подход. Эти люди с ТВ вместо них и информацию анализируют, и дают оценку, и в готовом виде как им выгодно им в рот кладут. Люди отучились анализировать, отучились критически подходить к вещам. Из-за этого огромная масса людей просто входит в заблуждение, как стадо, следуют за пропагандой. Поэтому, очень важно, чтобы они читали другую сторону, будь это ваше издание или другие издания, которые передают другую точку зрения. Может быть это оппозиционный какой-то сайт или газета, но, чтобы они читали две стороны и анализировали, и делали свой собственный вывод и формировали свое мнение. Очень важно иметь свое мнение. Аллах в Коране очень часто призывает мусульман, чтобы они размышляли. Он говорит о том, что ниспосылает Коран, аяты, для «людей размышляющих». Так размышляйте мусульмане, это веление Всевышнего!

На этом сайте очень много аналитики, очень много статей интересных, которые освещают события в исламском мире и в мире в целом. Таких русскоязычных сайтов почти нет. Желаю и читателям, и писателям, чтобы они следовали Корану и Сунне, пониманию праведных предков, говорили только истину, и следовали только истине.

И в конце Хвала Аллаху Господу миров.

Беседовал Икрамутдин Хан