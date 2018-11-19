Высший мусульманский орган Нигерии борется за право мусульманок носить хиджаб в стенах школы

Исключение мусульманских девочек из школы за ношения хиджаба - это неприемлемый религиозный фанатизм и нарушение конституции, говорится в субботнем заявлении высшего мусульманского органа Нигерии, через день после того, как девяти ученицам было предложено покинуть школу в юго-западной части штата Ойо.

Девять мусульманских школьниц не смогли войти в состав Международной школы Ибадан (МШБ) в пятницу, потому что они носили платки, всего через неделю после того, как правительство на юго-западе Лагоса официально одобрило ношение платков мусульманскими девушками. Правительство приняло решение спустя два года после того, как его прошлый циркуляр был обжалован.

В своем заявлении в субботу Высший совет по делам Ислама в Нигерии сказал, что действия школы, расположенной в помещении премьер-министра страны в Ибадане, представляют официальную дискриминацию в отношении мусульман, и пригрозил подать в суд на нарушителей.

«Отказ мусульманским девочкам в их праве использовать хиджаб - всего лишь одно звено в длинной цепи институциональной религиозной дискриминации в отношении мусульман в школе, которая обычно должна быть центром передового опыта, в которой уважаются знания, честность, превосходство и характер» , - говорится в заявлении пресс-секретаря совета Салиху Шеху.

«Мы решительно осуждаем руководство МШБ и предупреждаем ее принципала о том, что она будет нести ответственность за свою административную некомпетентность».

Головные уборы все чаще становятся символом отказа мусульман от британского колониального наследия в нигерийской общественной жизни.

В 2017 году, мусульманской выпускнице юридического факультета запретили участвовать судебных процессах в столице Абуджа из-за ее хиджаба, что вызвало справедливый гнев со стороны мусульманского сообщества и дискуссии по поводу спорного светского статуса страны.

Барристеру Фирдаус Амаса позже разрешили работать по специальности, после того, как совет страны по юридическому образованию отступил от своего прежнего решения. В постановлении 2016 года суд сказал, что ношение платка квалифицируется как право человека в соответствии с конституцией страны.