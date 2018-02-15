Мыльный пузырь невзоровского "научного" коммунизма

Последние несколько дней в исламской среде достаточно активно обсуждается высказывание Александра Невзорова о мусульманах. Приведем здесь его основной фрагмент.

Ну, давайте разбираться со всем этим по порядку.

Прежде всего, идеи и предложения, которые с таким апломбом озвучивает товарищ Невзоров, совершенно не новы и не прошли испытание практикой и временем.

Почему "товарищ", а не "господин"? Потому что, несмотря на его буржуазный лоск и роскошные интерьеры, в которых он любит позировать перед журналистами, товарищ выступает с абсолютно коммунистических, левацких мировоззренческих позиций, причем, в карикатурных формах. То есть, перед нами представитель того самого "культурного марксизма", о котором в последнее время на "Голосе Ислама" писалось не раз - если классические марксисты атаковали религию, традиционные ценности и отношения, чтобы ликвидировать привилегированные слои и создать общество социального равенства, то культурные марксисты, многие представители которых сами относятся к привилегированным слоям, щеголяют своей элитарностью и не собираются с ней расставаться, атакуют религию и традиционализм, не веря ни в какую социальную справедливость и не собираясь ни с кем делиться.

Почему в данном случае это важно констатировать? Потому что, иначе мы не сможем понять, кто именно, что именно предъявляет мусульманам и какие у него для этого есть основания. Так, Невзоров отчитывает мусульман с позиций, прежде всего, западной цивилизации, доминирущей несколько последних веков в глобальном развитии, но он-то какое к ней имеет отношение? И речь даже не о том, что он россиянин, а не американец или западноевропеец, а о том, что успех Запада был основан абсолютно не на тех принципах, которые пропагандирует в России и предлагает навязывать мусульманам Невзоров.

Да, это правда, что многие ученые (хотя и далеко не все), которые двигали научный прогресс на Западе и от имени которых постоянно выступает Невзоров (не имея при этом никакой академической ученой степени), были и являются атеистами, материалистами и противниками религиозного мировоззрения. Однако по советскому и постсоветскому опыту мы знаем очень хорошо — чтобы открытия и потенциал ученых могли работать и приносить пользу обществу, должны существовать благоприятные социально-экономические условия. Будут такие условия, будут востребованы и открытия ученых, нет — они будут влачить жалкое существование и умрут неизвестными никому кроме исследователей соответствующих наук.

Так вот, кроме безумных леваков для всех серьезных исследователей совершенно очевидно, что цивилизационный успех Запада не родился в одночасье из открытий изобретателей и ученых атеистов, а создавался веками на фундаменте его традиционной христианской культуры. В книге «Западная традиция права» Гарольд Дж. Берман подробно показал, как современная правовая система, гарантирующая на Западе неприкосновенность личности, собственности, достоинства, свободы изобретательства, предпринимательства, словом, всего, что сделало возможным западный успех, родилась и развивалась из Папской революции и церковного права Средневековья. В блестящем исследовании «Цивилизация средневекового Запада» Жак Ле Гофф детально показывает, как именно из тела средневекового христианской цивилизации зарождалась западная современность.

Далее, очередной рывок Запада в Новое время опять же был связан с религиозными сознанием и и этикой — об этом можно прочитать в хрестоматийной работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». О том, как с религиозным иудейским сознанием было связано развитие финансового капитализма писал духовный дедушка Невзорова Карл Маркс в работе «К Еврейскому вопросу».

Томас Гоббс, Карл Шмитт в своих работах подробно показывали как религия определяла политические формы западных наций даже в эпоху секуляризации, когда происходило их бурное научно-техническое развитие. Да, собственно, о чем можно говорить, если до сих пор в большинстве европейских стран существуют государственные религии, во многих - государственные церкви возглавляют номинальные главы государства (монархи), в Великобритании главой правительства может стать только официальный представитель господствующей конфессии, а в США десятки миллионов религиозных христиан являются силой, непосредственно влияющей на исход президентских выборов.

Все это, а не пропагандируемый Невзоровым карикатурный атеизм является базой успеха Запада, к которому мошеннически примазывается этот лощенный комиссар культурного марксизма. Так любимый Невзоровым атеизм победил в СССР, и по итогам с наукой в нем оказалось как-то не очень, как и со всем остальным.

Теперь к вопросу о распространении атеизма среди мусульман, к которому призывает этот комиссар в обтягивающих кожаных штанах. Это вы, товарищ, сильно опоздали — лет эдак на сто. Ведь ваши идейные предшественники, включая вашего родного дедушку чекиста, немало постарались для насаждения атеизма среди всех народов СССР, включая и мусульманские. И не какими-то там хитроумными методами, к которым вы призываете, а «старыми-добрыми» вашими дедовскими — расстрелами исламских ученых, разрушениями мечетей и медресе, травлей верующих и поголовным, тоталитарным насаждением безбожия.

Хочется поинтересоваться — как там по итогам такого насаждения, которое вам удобно не замечать, что стало с научными достижениями среди мусульманских народов СССР, а заодно и с общим уровнем их жизни и развития? Живется ли им теперь лучше, чем в тех мусульманских странах, где Ислам, подобно Западу, но в отличие от СССР, признан государственной религией — Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ? Вы, конечно, скажете, что там нефть, но ведь и в Азербайджане была нефть, и более того, эта нефть обеспечивала развитие всего СССР — и как в итоге сейчас уровень его развития и жизни населения в сравнении с нефтяными арабскими странами?

Но уберем нефть — Малайзия и Индонезия живут и развиваются без допинга в виде нефти, сохраняя Ислам в качестве государственных религий и основы своих культур, и явно у них будет получше и с наукой, и с общим уровнем развития, чем в Таджикистане и Туркменистане, где по вашим рецептам почти век насаждали, а местами и сейчас продолжают насаждать атеизм и деисламизацию.

Более того, при внимательном взгляде на положение дел в Исламском мире вырисовывается интересная закономерность — наибольшие уровень жизни, стабильность и успехи в развитии демонстрируют государства с официальной религией и традиционными порядками, тогда как государства, над которыми ставились социалистические и атеистические эксперименты, в итоге оказались в нищете, отсталости и попросту в руинах. Достаточно сравнить религиозные монархии Ближнего Востока с нынешним положением Сирии, Ирака и Ливии, государств, в которых победила арабская разновидность коммунизма — баасизм, или же Исламскую Республику Пакистан и отделившийся от него коммунистический исламофобский (хотя и мусульманский) Бангладеш. Можно, конечно, кивнуть на кемалистскую Турцию, но почему-то и она в итоге стала возвращаться к религии, и ничего, развивается еще большими темпами, уже не говоря о том, что достижения Турецкой Республики сами в немалой степени базировались на наследии исламского Османского государства.

В общем, с какой стороны не подойди к проблеме соотношения господства атеизма и религиозности с развитием страны, аргументация товарища не выдерживает никакой критики — ни по отношению к Западу и СССР, ни по отношению к атеизированным и религиозным частям Исламского мира.

Теперь касается якобы нахлебничества мусульман. Оно понятно, что товарищи коммунисты, даже облачившись в кожаные штаны и восседая в роскошных интерьерах, не могут избавиться от своих стереотипов о «нахлебниках» и т. д., но вообще-то современный мир далек от идеала социалистической утопии и устроен так, что никаких коллективных «нахлебников», особенно численностью в пятую часть человечества, в нем существовать не может. В пищевой цепочке современной мировой системы каждый занимает место, соответствующее его достижениям и потенциалу, и те, кто эффективнее, располагаются наверху, те, кто нет — снизу, а нежизнеспособные вообще съедаются другими.

В этой связи, конечно, можно и нужно говорить о том, что мусульманские страны, народы и сообщества сегодня неконкурентноспособны и проблемны во многих отношениях, но проблема эта, строго говоря, их самих, так как ее следствием является то, что в этой пищевой цепочке они занимают далеко не то место, которое могли бы занимать и которое исламская цивилизация занимала на протяжении веков. К «нахлебничеству» это, однако, никакого отношения не имеет — мусульман никто не содержит и бесплатно ничем не снабжает, и за свою неэффективность они платят своими природными ресурсами, тяжелым трудом дармовой рабочей силы во многих странах, а в ряде случаев — жизнями своих миллионов единоверцев, которые отнимают те, кто приходит забирать их природные ресурсы и земли. И даже, если говорить как о нахлебниках о мусульманских иммигрантах в странах Запада (хотя масса мусульман там вовлечена в малый и средний бизнес), то те пособия, которые они там получают, являются ничем иным как инвестициями западных экономик в своих будущих потребителей, производителей и налогоплательщиков и решение собственных демографических и социальных проблем.

Невзоров обвиняет Исламский мир в нахлебничестве на основании того, что он не способен производить свои научные кадры, хотя за это он платит двойную цену тем странам, которые производят соответствующие продукты. Но вот вопрос — а в какой стране сегодня сосредотачивается больше всего таких кадров, и откуда они в них берутся? Это США, но производят они эти кадры отнюдь не сами, а свозят и скупают их со всего мира.

Почему бы не обвинить в таком случае Америку в нахлебничестве и паразитизме — ведь получается, что ее образовательная, культурная и социальная среда неспособна производить научных кадров в количестве, необходимом для лидера мирового развития, а вместо этого присваивает себе научные продукты других культур и стран? Но такой подход, конечно, был бы карикатурной версией «научного» коммунизма, в которой боготворимые Невзоровым ученые и изобретатели выступают в качестве пролетариата, результаты труда которого присваивают всякие «нахлебники» вроде развитых государств и транснациональных корпораций. В то время, как в реальной жизни эти ученые и изобретатели в такой же мере способствуют развитию общества, в какой и сами зависят от его развития и пользуются его благами.

Но какие в таком случае могут быть претензии к Арабским Эмиратам или Катару, которые точно также скупают и нанимают чужих ученых и специалистов, как это делают США? Может быть, в итоге все-таки развитие страны зависит не только от наличия в ней ученых, а от способности занять свою нишу в мировой экономике и эффективно распоряжаться своими ресурсами, привлекая и организуя работу профессиональных кадров, и не так уж глупа популярная американская поговорка «если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Ведь, не будем забывать, что научно-техническое развитие западных стран происходило благодаря не только научным открытиям, но и колоссальным ресурсам, извлеченным из ограбления колоний, направленным в развитие экономики и обеспечившим востребованность этих инноваций.

В общем, примитивный «научно-коммунистический» дискурс Невзорова, краеугольными столпами которого являются благотворность атеизма для развития общества и обвинения в нахлебничестве тех, кто не производит научные продукты, не выдерживает никакой критики. Что, впрочем, не означает, что в его словах вообще нет здравого зерна, которое могли бы извлечь для себя думающие мусульмане. Проблема цивилизационной, и в частности, научно-технической стагнации мусульман, ее системные и исторические причины и пути ее решения — это первоочередные вопросы, над которыми должны размышлять и уже давно размышляют исламские мыслители. Но обсуждать их, конечно, нужно на другом уровне, который в принципе недоступен для шариковых от псевдонауки.