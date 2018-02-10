Намоз Нормумин: Узбекским оппозиционерам пора вернуться на родину

Беседа с узбекским оппозиционером Намозом Нормумином

- Что такое оппозиция в Вашем понимание?

Быть в оппозиции к обществу или политическому строю – это одно из качеств человеческой природы. Это происходит потому, что люди обладают разными ментальными, религиозными, социальными и духовными качествами. Кроме того, эти отличительные черты людей могут быть на разном уровне: у одних могут быть большие знания, ясный разум и сильная вера, а у других это менее развито. Таким образом, люди не могут быть абсолютно единодушны во всех вопросах, касающихся общественной и государственной жизни. Кто-то хочет идти против воли большинства, потому что он или она имеет свои мысли и идеи по какой-то проблеме, хочет выражать их и практиковать. Так было всегда в истории человечества. И даже разного рода преследования или риск смертной казни не могли остановить людей быть оппозиционерами к власть имущим.

То есть существование оппозиции не зависит от того, является ли власть лояльной или нелояльной к ней. Она будет сушествовать во всех режимах и выступать против всякой политической власти. Даже в Северной Корее с режимом тотальной диктатуры находятся инакомыслящие люди: одних из них власть расстреливает, другим удается покинуть эту страну, отравленную маразмом культа личности семьи Ким.

Недавно в прессе были сообщения о том, что власти Саудовской Аравии арестовали большое количество критично настроенных к режиму исламских ученых и представителей интеллигенции.

Несколько недель тому назад весь мир наблюдал, как во многих городах Ирана оппозиционно настроенные люди провели митинги против существующей власти.

Конечно, оппозиция вырастает и развивается быстрее и масштабнее там, где в большей степени соблюдены принципы свободы и права человека. Как, например, это было в годы перестройки и гласности, когда появились многочисленные оппозиционные партии и движения в СССР, в том числе, и в Узбекистане.

- Что случилось с этими оппозиционерами потом?

В первые годы независимости (1988-1993 гг.) в Узбекистане появились и действовали различные оппозиционные группы и движения. Позже диктатура Ислама Каримова запретила деятельность этих политических групп, использую при этом силовые структуры (Служба национальной безопасности, МВД и суды). Известные оппозиционеры уехали в другие страны. Некоторые активисты были приговорены каримовским режимом к длительным тюремным заключениям. Такое силовое давление на оппозицию привело к тому, что она потеряла организационную силу. Только некоторые оппозицонеры, в том числе правозашитники, пытались заниматься неформальной деятельностью в Узбекистане.

- Что вы можете сказать о нынешнем состоянии узбекской оппозиции?

По моему мнению, сохранить понятие оппозиции в реалиях каримовского режима было нашим настоящим успехом. Как я сказал выше, все оппозиционные силы были запрещены диктатором. В настоящее время мы можем говорить об известных личностях-оппозиционерах, а не о политической организации, которая действует в стране или за рубежом. Даже после выборов Шавката Мирзиеева президентом политическая оппозиция в Узбекистане не проводила официальных встреч или других мероприятий. Поэтому те личности, которые известны как оппозиционеры, могут высказывать свои взгляды о ситуации в Узбекистане через интернет или в зарубежных СМИ.

- Как сегодня складывается общественно-политическая ситуация в Вашей стране?

До сего момента президент Шавкат Мирзиёев не выступил с заявлением о политической реформе и в особенности по вопросу официального разрешения деятельности политической оппозиции. В то же время в Узбекистане мы можем наблюдать следующие моменты:

- Правительство Мирзиёева освободило некоторых членов политической оппозиции и независимых правозащитников, отбывающих длительные тюремные заключения.

- В средствах массовой информации, в том числе подконтрольных властям интернет страницах появились признаки свободы слова, критики, в частности, в адрес местных властных структур, о чем невозможно было и думать при режиме Ислама Каримова.

- В социальных сетях наблюдается выражение оппозиционных взглядов простыми гражданами, и в особенности, интеллигенции. В частности, мы наблюдали это в тот момент, когда писатель Нуруллах Мухаммад Рауфхан после двухгодичной эмиграции вернулся на родину и был отправлен узбекской полицией в тюрьму. Социальные сети буквально взорвались, возражая против ареста любимого народам писателя. Нуруллах Мухаммад Рауфхан издал в Турции общественно-политический роман «Эти Дни», написанный в духе романа «Архипелаг Гулаг» известного русского писателя Александра Солженицына. В романе узбекского писателя раскрываются все стороны правовых и моральных преступлений режима Каримова.

- Как встретили узбеки отстаранение от должности главы Службы Национальной Безопасности Рустама Иноятова?

- Это был в прямом смысле праздник для всех нас. Ведь это была не Служба Национальной Безопасности, а служба тотального угнетения узбекского народа, организованная Каримовым и действовавшая под руководством Инаятова. Президент Мирзиеев на собрание с личним составом СНБ сказал, что он не верит ни одной информации, которую представляет ему эта служба. О также сказал «нет того человека» (читай Ислама Каримова), который превратил СНБ в центр преступления и коррупции.

- Вы положительно отзываетесь о деятельности действующего президента. Считаете ли вы, что Шавкат Мирзиёев станет лидером-реформатором в вашей стране?

- Во-первых, то, что он сделал за полтора года в качестве и.о. и действующего президента привело в частичному прояснению народного или массового сознания общественности. Ведь при режиме Каримова народ и общетвенность были полностю угнетены. Во-вторых, Мирзиёев заменил силовых руководитей на тех, кто не имеют отношения «к черному кругу» Каримова и Иноятова. В-третьих, Мирзиёев решительно настроен в проведении политики открытых дверей с госудаствами Средней Азии и его действия в этом направлении доказывают его намерения. Это означает, что Узбекистан наконец-то освобождается от полной изоляции от внешнего мира, являвшейся одним из основных условий существования тирании Каримова. Речь идет не только о медленном процессе в сторону открытого политического режима, а также об освобождении Узбекистана от замкнутого круга, сближении и сотрудничестве народов и государств Средней Азии.

- Что Вы думаете о роли узбекской оппозиции в нынешних условиях?

Я думаю, что нам оппозиционерам необхомо относиться положительно и адекватно к тому, что происходит сейчас в нашей стране. Прежде всего, политическая оппозиция должна признать правительство Шавката Мирзиёева легитимным. В противном случае, не будет возможности установить какие-либо отношения между правительством и оппозицией. Если сказать просто, двери нам на родину не откроют.

Сегодня главная цель на политической арене – это освободиться от наследия диктатуры Ислама Каримова и строить в Узбекистане свободное гражданское общество, которое соответствовало бы, прежде всего, вероисповеданию нашего мусульманского народа с внедрением принципов справедливости, соблюдения основных прав человека, самоуправления и свободными выборами.

- Вы говорите о принципах западной демократии?

- Нет. Основой западной демократии, как известно, является секуляризм, то есть отделение религии от государства. А в Исламе этого нет, наоборот, мусульманские ценности и правила состоят из комбинации «религиозных и светских ценностей». И это должно быть определяющим в построении нового общества в Узбекистане. Потому что только так можно исключить противостояния сторонников религиозности и секуларизма. Ведь Каримов управлял страной и оправдывал свою тиранию выдуманной им исламофобией, то есть радикализмом и экстремизмом. И мы одним шагом должны исключить из поветски дня народа, страны и государство вопрос о религиозности и светскости. Это искусственное разделение и искусственная проблема. У нас 90% людей – это мусульмане, а значит, общество и государство должно быть религиозно-светскими или светско – религиозными пополам, как это предусмотрено в Коране и достоверной Сунне нашего Пророка Мухаммад (сав). Возрождение такого смешанного общества в положительном смысле этого слова дает нам также возможность избежать негативные стороны западной секулярной демократии, свобода и права, в которой в некоторых случаях являются несовместимыми с человеческим разумом. Я говорю о «свободе и о правах», которые в буквальном смысле разрушают человеческую природу, семейную жизнь и общественную духовность и мораль. С другой стороны, практика западной секулярной демократии не оправдала себя на примере Турции, хотя она внедрялась силой с привлечением военных. Попросту этого невозможно было реализовать.

- А как вообще тогда понять вопрос свободы и прав человека?

- Личность и общество имеют права на свободу слова, мысли, издания, прессы, на выборы властных структур и на свободу быть избранным. Все это верно. Но все эти свободы не должны разрушать неприкосновенность жизни, разума, имущества, наследственности и достоинства человека. То есть свобода личности и общества не должна приводить в убийству или ранению человека. Ведь диктатура Каримова убивала и истязала кого угодно. А также из-за так называемой свободы не должен страдать разум, который разрушают спиртные напитки или наркотики. Не должно быть разворовано имущество личности и государства коррупцией или ростовщичеством. Или свобода в обществе не может уничтожать здоровую наследственность с распространением порнографией или других сексуальных «прав». И наконец, нельзя оклеветать человека, унижать его достоинство под маской «свободы». Вот это и есть в моем понимании настоящая свобода и свободное общество. И эти неприкосновенности должны защищаться справедливыми законами, перед которыми должны быть равны власть имущие и остальные граждане. Для этого необходимо не только национальное согласие с участием правительства и оппозиции. Надо создать, прежде всего, идеологическую и правовую основу для такого настоящего свободного и справедливого гражданского общества.

- С чего начали бы вашу деятельность если Вы окажитесь на своей родине?

С ознакомлением ситуацией на местах. Ведь я не был в Узбекистане ровно четверть века назад, то есть 25 лет. Сейчас очень трудно нашему народу: с одной стороны экономика полностью развалена, не хватает рабочих мест, молодежь все больше уезжает за рубеж с желанием заработать на жизнь. С другой стороны нет культуры дискуссии проблем, нет возможности выступать как представитель оппозиции...

Так что, надо будет внимательно выслушать людей, прежде чем излагать свои взгляды на сегодняшние проблемы. Посидеть с людьми на чайхане или ошхона, то есть в столовой за пловом. Потом представиться, осторожно объяснить суть всех наших проблем. Президент говорит что, государство и власть не работают, они парализованы. Можно цитировать эти истины и раскрыть их суть: почему так случилось...

Надо максимально работать с интеллигенцией в Ташкенте и в крупных городах. С ними можно и нужно говорить о идеологических и других аспектах того общества, которое соответствует нашим идеалам. Я уже говорил о них в той части нашей беседы, где говорили о свободе и неприкосновенности личности. И конечно же попытаться пробиться на официальные СМИ и хоть небольшим тиражом выпускать свои брошюры, книжки или другие издания. В интернете и других социальных сетах я и мои единомышленники более менее известны, как оппозиционеры..

Что касается организационной части нашей деятельности, у нас есть группа в интернете с названием «Янги Жамият» (Новое Общество) со своей короткой программой, где указаны идеологические, политические и социальные фундаменты и принципы организованной деятельности. Как говориться поживем увидим...

Спасибо за беседу.