Испанские мусульмане запретили каталонским отделяться

(На фото - мусульмане с каталонскими флагами и плакатами в поддержку независимости Каталонии)

Исламская комиссия Испании запретила мечетям Каталонии участвовать в агитационной кампании, организации и проведении референдума о независимости этой провинции, назначенном на 1 октября.

Такое решение было принято в ответ на предложение выступающей за независимости Каталонской национальной ассамблеи провести свое агитационное мероприятие в мечети города Виланова-и-Ла-Желтру.

Каталонские сепаратисты хотели провести в ней акцию под названием “Каталония, земля иммигрантов”. Агитируя мусульман Каталонии поддержать их на референдуме, они призывали их: “Вместе создадим новую страну, где будем иметь равные права, возможности и обязанности”.

Отметим в этой связи, что многие мусульмане в Каталонии склонны поддерживать сторонников независимости, так как те, чтобы привлечь их на свою сторону, обещают им улучшение их положения по сравнению с нынешним в составе Испании.

Вместе с тем, мусульманская община не испытывает особых проблем и в составе нынешней Испании, хотя надо отметить, что некоторые испанские политики правого толка в ходе выборов призывали к запрету хиджабов в стране и "борьбе с исламизацией".

Поддержать ли мусульманам независимость Каталонии, чтобы улучшить свое положение, рискуя настроить против себя правительство Испании, угрожающее не признать результаты референдума? Это вопрос из серии, лучше синица в руке или журавль в небе - ответить на него каждый должен сам.