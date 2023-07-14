Турция - в ЕС, Украина - в НАТО?

Состоявшийся на этой неделе саммит НАТО в Вильнюсе сопровождался целым рядом серьезных геополитических дискуссий. И если два обсуждаемых вопроса касались возможного вступления новых членов в НАТО, а именно Швеции и Украины, то в ходе дискуссии по первому из них Турция поставила вопрос о ее приеме в ЕС.

Таким образом, если в случае возможной победы на состоявшихся президентских выборах в Турции проигравшего на них Кемаля Кылычдароглу многие только надеялись на возможный прозападный разворот этой страны во внешней политике, то победивший на них Реджеп Тайип Эрдоган к удивлению многих начал его осуществлять сам, о чем мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=41773).

Впрочем, если говорить строго формально, для Эрдогана стремление к вступление Турции в ЕС это никакой не разворот, а та програмная цель, с которой его партия создавалась и шла к власти еще в конце 90-х годов прошлого века и для реализации которой, придя к власти, она немало сделала в первое десятилетие этого века. То есть, еще тогда, когда в команде с Эрдоганом были его нынешние оппоненты: Абдуллах Гюль, Ахмет Давутоглу, Али Бабаджан и другие. О том, почему этого не произошло, писалось не раз, в том числе и на нашем сайте, поэтому повторяться нет смысла. А есть смысл задаться вопросами - во-первых, какими были бы стратегические плюсы и минусы вступления Турции в ЕС, а во-вторых, насколько это возможно в нынешней ситуации.

Плюсы очевидны - ЕС это один из крупнейших рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, одно из наиболее развитых пространств в плане инфраструктуры, уровня жизни, защиты окружающей среды. Оказаться в таком клубе для Турции было бы очевидным успехом, к чему она собственно и стремилась, в том числе при Эрдогане.

Для нас же не менее важно было бы то, что членом это клуба оказалась бы мусульманская страна. Причем, не такая как Косово или Босния, при всем уважении к последним, а 80-миллионная, с мощным экономическим потенциалом и с одной из наиболее сильных армий на европейском континенте. Но именно в этом и заключается подвох, потому что то, что выглядит как большой потенциал для мусульман, по этой же причине рассматривается как экзистенциальная угроза и вызов противниками Ислама.

Поэтому у исламофобов внутри этого клуба существует две возможные позиции в отношении Турции. Либо не принимать ее в ЕС как мусульманскую страну, либо принять, но в обмен на подстраивание под "европейские ценности". Причем, не такие как независимость суда, прессы, свободы политической деятельности, что в значительной степени в Турции уже есть, а "современные", с феминистской, гендерной и радикально-экологической "повестками", что неприемлемо уже для нее как развивающейся мусульманской страны.

Необходимость такого подстраивания представляла бы собой экзистенциальный риск уже для нее. Однако глядя на то, как оказавшиеся внутри ЕС консервативные христианские страны вроде Польши и Венгрии, кстати, союзники Турции в этих вопросах, используют его возможности для продавливания своих интересов, "исламофобы-реалисты", не могут не опасаться того, что пополнение их рядов внутри этого клуба еще и Турцией, могло бы серьезно подорвать позиции Брюсселя и тех сил, что пытаются через него внедрять эту "повестку".

Поэтому, будем реалистами и мы - едва ли эти силы будут рисковать своим положением только ради того, чтобы Турция сняла свои возражения против принятия в НАТО Швеции. И хоть такую "сделку" публично одобрил Вашингтон, но это уже не то, что находится в его власти, потому что не США решают, кого принимать в ЕС, а кого нет. А значит, те силы, что не пускали в этот клуб Турцию до сих пор, скорее всего продолжат это делать и дальше.

Так что, откровенно говоря, шансы на прием в ЕС Турции в нынешних условиях примерно таковы, как и шансы на прием в нынешних условиях в НАТО Украины. То есть, невелики. А жаль, потому что прием Украины в НАТО и прием в ЕС Турции создали бы гораздо более здоровую конфигурацию на европейском континенте. И возможно когда-нибудь это и произойдет. Если, конечно, к тому времени эти страны, устав ждать у дверей соответствующих клубов, не иницируют создание новых военно-политических союзов с их участием.

Ну а пока им скорее всего придется довольствоваться достижением более реалистичных целей, будь то в виде получения новых вооружений от НАТО в случае с Украиной или получения новых гарантий и возможностей от ЕС или его членов в случае с Турцией, как это уже было при недавнем приеме в НАТО Финляндии и скорее всего будет в обмен на прием в него уже Швеции.