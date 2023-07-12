Почему Турция дала добро на членство Швеции в НАТО?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких недель настойчивых заявлений о том, что он заблокирует заявку Швеции на членство в НАТО, в понедельник все же дал "добро". Многие наблюдатели задались вопросом - что же заставило его изменить свое мнение?

Издание Middle East Eye, со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами между Турцией и ее западными союзниками, сообщает, что Эрдогана убедили два основных фактора — при этом не обошлось без нескольких неудач на этом пути.

Во-первых, администрация Байдена решила сыграть в мяч с правительством Эрдогана после майских выборов в Турции, которые закрепили за турецким президентом власть еще на пять лет.

После поздравительного телефонного разговора с Эрдоганом вслед за выборами Байден открыто заявил средствам массовой информации, что может удовлетворить просьбу Турции о покупке истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов, если Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО.

Несколько телефонных звонков и встреч между высокопоставленными турецкими официальными лицами и их американскими коллегами, в том числе министрами иностранных дел, главными советниками и начальниками разведки, позволили достичь понимания по запросу F-16.

Отдельный источник сообщил MEE, что сделка включала 40 новых самолетов и комплекты для капитального ремонта 79 уже имеющихся у турок F-16, а также более 900 ракет класса «воздух-воздух» и 800 бомб.

Вторым вопросом, который убедил Эрдогана, было согласие Канады снять эмбарго на поставки оружия в Турцию.

Первоначально Оттава ввела эмбарго в ответ на военную операцию Турции на севере Сирии в 2019 году. В июне 2020 года она частично отказалась от этого решения и одобрила продажу оптики для дронов после переговоров на высоком уровне с Турцией.

Однако Канада приостановила военный экспорт после того, как видеозапись показала использование оптики Wescam канадского производства в беспилотниках в Нагорном Карабахе в октябре 2020 года, где Турция поддерживала азербайджанские войска против армянских сил.

Ранее Турция в значительной степени полагалась на передовую оптику для беспилотников, производимую Канадой.

Представитель министерства иностранных дел Канады сообщил Middle East Eye, что «экспортный контроль для Турции остается в силе».

«Канада и Турция продолжают вести откровенный обмен мнениями о наших двусторонних, экономических и торговых отношениях».

В то время как эти соглашение было уже почти завершено, Швеция предприняла ряд шагов, чтобы успокоить турок, таких как осуждение сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК), начало расследования против финансирования терроризма и тесное сотрудничество с турецкими службами безопасности для создания отдела по отслеживанию деятельности в Швеция людей, связанных с РПК.

Эрдоган был близок к тому, чтобы дать последний зеленый свет.

Но затем внезапно шведские власти позволили сжечь Коран в Стокгольме в первый день Курбан-байрама, несмотря на протест со стороны Эрдогана и турецкого правительства. Что еще хуже, Стокгольму потребовалось целых четыре дня, чтобы осудить этот инцидент.

Разумеется, это только разозлило Эрдогана.

А затем в прошлые выходные Эрдоган выступил с дополнительной просьбой во время телефонного разговора с Байденом: высшие лидеры и страны ЕС должны опубликовать заявления о поддержке вступления Турции в Европейский Союз и возобновления переговоров о вступлении, которые годами находились в замороженном состоянии.

Источник сказал, что Байден был приятно удивлен комментариями Эрдогана о возрождении процесса ЕС, и сказал ему по телефону, что в качестве сенатора он сыграл важную роль, когда администрация Клинтона поощряла Европейский Союз принять Турцию. Он хочет помочь, сказал Байден Эрдогану.

В понедельник Швеция заявила, что будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию таможенного союза между ЕС и Турцией и либерализацию процессов подачи заявлений на получение визы.

Эрдоган также встретился с недавно назначенным президентом ЕС Шарлем Мишелем, который пообещал подготовить отчет о состоянии отношений между Турцией и ЕС.

Наконец пришло решение Эрдогана одобрить заявку Швеции.

Пока не ясно, получил ли Эрдоган какие-либо обещания от премьер-министра Германии Олафа Шольца или президента Франции Эммануэля Макрона относительно членства в ЕС во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе. Но Шольц сказал, что обсудит отношения между Турцией и ЕС с президентом Турции во время двусторонней встречи в кулуарах саммита.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил журналистам в среду, что Вашингтон приступит к передаче Турции истребителей F-16 после консультаций с Конгрессом.

Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес, ключевой игрок, который блокировал запрос Анкары на F-16, также заявил в понедельник, что в «агрессии против соседей» Турции наступило временное «затишье», и заявил, что ведет переговоры с администрацией Байдена о снятии блокировки на сделку.

Чиновники считают, что Байдену не составит труда добиться продажи через Конгресс после того, как турецкий парламент ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО на следующей неделе. Администрация США планирует подать заявку на продажу F-35 Греции вместе с покупкой Турцией F-16, чтобы удовлетворить скептиков в Конгрессе.

Примечательно, что Анкара также проявляет осторожность в отношениях с Афинами, недавно решив совместно начать меры по укреплению доверия. На том же самом саммите НАТО в Вильнюсе Эрдоган встречается с греческим премьером Мицотакисом.

Вообще, все выглядит как долгожданное потепление в отношениях Турции и Запада, вплоть до того, что в Москве заговорили о постепенное превращении Турции в "недружественную страну". Но не будем забегать вперед. Скорее всего Эрдоган как обычно старается не класть все яйца в одну корзину, и прагматично извлекает пользу из сотрудничества с Западом, однако за этим вполне может последовать серия "дружественных" действия в отношении России или Китая. Но в любом случае, Эрдоган напомнил сейчас всем, что хотя Турция это страна с собственным мнением и особым поведением, она была и остается важной страной западного евро-атлантического блока.