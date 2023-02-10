Станет ли землетрясение в Турции политическим?

На смену первому (и все еще продолжающемуся!) шоку от трагедии землетрясения в Турции и Сирии приходят первые попытки осмыслить ее возможные политические последствия.

Станет ли физическое землетрясение также и политическим? Ведь оно произошло почти перед судьбоносными выборами, на которых в очередной раз должна была решаться судьба Турции, а возможно и всего региона. Погребет ли это землетрясение под своими завалами и политическую карьеру президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана или он снова, как бывало уже не раз, он сумеет выйти из сложных испытаний победителем?

Вопросов много и вопросы серьезные. Но начать надо с того, что до 14 мая, на которое были перенсены выборы, осталось немало времени, за которое еще может что угодно произойти. А если исходить из того, что выборы могут отложить как минимум до 18 июня, в которые они изначально должны были пройти, но потом были перенесены на более ранний срок, то тем более.

К сожалению, это землетрясение может оказаться не последним даже в обозримом будущем, причем, как для Турции, так и для других стран региона. Аллах да сохранит от этого, но понятно, что в случае расширения зоны и масштабов подобного бедствия говорить о каких-то предвыборных кампаниях, дебатах и прочем не придется, так как в такие моменты встает уже вопрос о физическом выживании миллионов людей.

Тем не менее, показательны реакции на произошедшее, выявившиеся даже в этот момент. И если говорить о том, что исходило от турецкой оппозиции, то их можно разделить на два вида.

Первое - это рациональная критика политики властей в области строительства, организации спасательных служб и многом другом. И хотя критиковать всегда легче, чем делать, подобная критика вполне уместна в любом обществе, особенно основанном на демократических принципах, как это есть в Турции. А вот второе - это уже откровенно паскудное поведение тех, если их так можно назвать, людей, которые казалось бы в последнее время отошли в оппозиции на второй план, но в такие моменты неизменно дают о себе знать.

Например, Мердан Янардаг, главный редактор радикально-кемалистского телеканала TELE 1 назвал причиной этого землетрясения... религиозность жителей пострадавших районов. «Это религиозные регионы. Они сознательно голосовали за эти реакционные партии. Зона землетрясения — это преимущественно религиозный регион. На каком основании Бог мог наказать их?», - заявил секуляристский фанатик. То есть, по его логике, Бог наказал людей не за отсутствие веры в Него или не за неправильную веру, а за слишком большую веру? Абсурд? Но такова секуляристская религия людей (или нелюдей), которые готовы дойти до чего угодно, чтобы оправдать свою ненависть к Исламу и его последователям. Как это сделал еще один из них, журналист, Энвер Айсевер, заявивший, что причиной землетрясения стал "политический ислам".

И вот это обнажает серьезную, системную, длящуюся годами проблему турецкой политической жизни. Потому что, с одной стороны, есть усталость от нынешней турецкой власти, в том числе у части ее бывших сторонников и даже участников (Гюль, Давутоглу, Бабаджан и т.д.), как есть и ее очевидные недостатки и ошибки. И порой вроде начинает касаться, что их исправление возможно на основе новой консолидации турецкого общества на принципах, объединяющих всю нацию, а не противопоставляющих одну ее часть другой. А потом вдруг в рядах оппозиции дают о себе знать те, кто разворачивают кампанию за запрет религиозных объединений и школ, и тут же становится понятно - кемалисты старой школы никуда не ушли, а просто притаились. А у некоторых из них злобы накопилось столько, что они готовы желать гибели своим религиозным согражданам или оправдать эту гибель их религиозностью.

И с этим, конечно, нужно что-то делать. Потому что, с одной стороны, в государстве современного типа, которое хочет у себя видеть большинство турок вне зависимости от их взглядов, должны быть оппозиция, политическая конкуренция, сменяемость власти. С другой стороны, если эта оппозиция не будет консолидированно отмежевываться от тех, кто разжигает ненависть к религиозной части общества и религиозным ценностям, она так и будет ассоциироваться с угрозой реванша противников религии или даже гражданской войны между светским и религиозным лагерями турецкого общества. И это действительно может привести к землетрясению не просто турецкой политической системы, но и всей государственности, число жертв которого может превзойти число жертв недавней трагедии, как это было во время войны в Сирии.

Поэтому турецкому народу можно пожелать, чтобы физическое землетрясение осталось в прошлом и ему на смену не пришло политическое землетрясение. И чтобы вне зависимости от того, останется ли существующая власть или придет ли ей на смену через выборы новая, турецкое общество осталось единым, особенно перед лицом таких общенациональных испытаний, а права его религиозных членов были защищены и неприкосновенны.