Перевоспитывать или отпускать: что делать с прокаженными?

История с четырьмя беглянками из Дагестана в Грузию, а скорее даже реакция на нее различных СМИ и общественных деятелей вновь ставит перед исламским сообществом серьезный вопрос.

Конечно, в первую очередь это вопрос борьбы против таких вызовов и угроз как феминизм, лгбт и те субкультуры, что с ними связаны. И не просто абстрактной, идеологической, а конкретной борьбы за мусульманскую молодежь, за детей мусульманских родителей, которых они поражают.

Как видно, "страна скреп" ничего с этим не может поделать, несмотря на всю пропаганду "скрепности". Впрочем, будем справедливы - это проблема не только ее, но и общемировая, актуальная и для самых консервативных и религиозных стран, в которых пустило корни современное информационное общество со всеми его соблазнами.

Чтобы не заниматься популизмом, честно признаем - сейчас и в своем нынешнем состоянии исламское движение ни на Кавказе, ни в Поволжье эту проблему не в состоянии не то, что решить, но и даже всерьез взяться за это решение. Ведь она очень сложна даже при наличии серьезных возможностей этим заниматься, как можно видеть на примере той же Турции, где мусульманам с трудом (а иногда и не особо) удается противостоять этой чуме. Что уж говорить о ситуации Кавказа или Поволжья, где исламские джамааты, исламское движение практически разгромлены, наиболее популярные призывающие или убиты, или посажены, или выдавлены за границу, а кондовые муфтияты не обладают ни кадрами, ни энергией, ни авторитетом, необходимыми для решения столь сложных задач.

Соответственно, исходить надо из того, что мы находимся в ситуации, когда исламское движение разгромлено, а власти, которые это сделали при пособничестве или даже активном участии муфтиятов, не способны этим угрозам противостоять ничем кроме запретов и репрессий. Поэтому давайте посмотрим на эту историю с четырьмя беглянками под этим углом.

Конечно, мы можем поразиться такой непропорциональной реакции и откровенно двойным стандартам, проявленным в этой ситуации не только нашими откровенными врагами, которые сознательно ведут борьбу с Исламом на Кавказе, но и некоторыми нашими союзниками, которые в сложные моменты приходят на помощь мусульманам.

Например, почему никто не поднимал такого шума, когда российско-грузинскую границу де-факто закрывали для тысяч кавказских мужчин, бегущих от могилизации, только по принципу национальности? А ведь то, что угрожало им, гораздо больше, чем то, что угрожало этим девицам. Или, например, уважаемый Владимир Осечкин, не раз поднимавший тему пыток мусульман в колониях, за что мы ему искренне благодарны, решил провести аж целый экстренный стрим по этой ситуации. Странный выбор, Владимир - экстренных стримов не проводилось из-за угрозы депортации на гарантированные многолетние заключения и истязания Амины Герихановой, тоже женщины, но носящей хиджаб, уже не говоря о многочисленных мусульманских мужчинах. А тут такой внимание по сути банальному бытовому конфликту.

Впрочем, мы должны понимать одну вещь. В подобных ситуациях о себе дает знать не только идеологическая война против Ислама, которую ведут одни, но и та матрица, в которой находятся многие другие, легко становящиеся объектом манипуляций. И эта матрица про "угнетенных женщин Востока", "средневековье", "мракобесие" и т.п., которая автоматически, на рефлексах побуждает сочувствовать их "жертвам" многих в сущности неплохих людей, которые в других ситуациях могут так же приходить на помощь мусульманам.

Поэтому исламскому движению, выдавленному либо из страны, либо в подполье (не обязательно активное, а то, что затаилось "под полом") и неспособному полноценно решать эту проблему, надо выработать свое отношение к информационной реакции на такие ситуации.

Естественно, мы не можем и не будем вставать на защиту тех, кто либо пытается разрушать исламские основы мусульманских народов и обществ, либо просто является порождением этого разрушения. С другой стороны, не можем мы вставать и на защиту их гонителей, хотя бы по одной причине - они являются и нашими гонителями. А по крайней мере часть тех людей, которые встают на защиту гонимых ими, так же приходят на помощь и нам в подобных ситуациях.

В отношении же к самой этой проблеме исходить надо из ответа на главный вопрос - что вообще мусульманскому обществу лучше делать с подобными элементами в современных реалиях? Ясно, что мусульманское общество должно и будет оказывать сопротивление проявлению в нем такими людьми своих извращений. А это значит, что комфортной средой обитания оно для них не будет.

Но как в принципе быть с такими людьми в мусульманских обществах особенно в момент, когда исламские джамааты не имеют возможности вести в нем проповедь, работать с людьми, разъяснять, решать их проблемы и т.д.? Поддерживать ли их принудительное перевоспитание властями и кондовыми муфтиятами или исходить из того, что лучше давать таким людям переселиться туда, где им будет комфортнее?

Очевидно, что второй вариант будет лучше. Если какие-то ветки на дереве засохли или выедены короедами и есть возможность, срезав их, защитить от них остальное дерево и его корни, к сожалению, на это надо идти. К тому же, не исключено, что какая-то их часть, оказавшись в той среде, в которую они стремились, испытают культурный шок и, получив возможность соприкоснуться с живыми, а не кондовыми исламскими организациями, наоборот, вернутся к Исламу или придут к нему заново.

Поэтому, со всех точек зрения, мусульманским общественникам нет смысла публично противодействовать выезду из мусульманских регионов таких людей. Как и включаться в кампании солидарности с ними. При этом, конечно можно понять их родных и близких, которые будут пытаться воспрепятствовать их отъезду...

Что же касается отношения к этой проблемы в перспективе, это то, чем надо заниматься исламским теоретикам и практикам, призывающим, психологам (нормальным), социологам и всем остальным, кто способен внести свой вклад в ее решение.