Украина и Турция: разные подходы в меняющемся мире

Один из заметных сюжетов последних дней - это критические высказывания украинского президента Владимира Зеленского в адрес турецкой политики и реакция, которую они вызвали в Турции.

Так, в интервью греческому журналисту Зеленский сказал: «С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременную подготовку нескольких туристических маршрутов специально для российских туристов.

И я, как Президент, если мы хотим иметь дружеские отношения, должен сказать, что это невозможно. Это двойные стандарты. Это несправедливо.

Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такие противоречия, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор — за правду или нет?»

Ответ на эти претензии в Турции варьировался в диапазоне от призывов к Зеленскому использовать "очень уважительный стиль речи по отношению к турецкому народу" со стороны главы второй правящей в стране партии (MHP) Девлета Бахчели до откровенных оскорблений, например, из уст Шамиля Таййара, члена ведущей правящей партии (AKP). При этом сам Реджеп Тайп Эрдоган и другие официальные лица Турецкой Республики на данный момент от заявлений воздержались.

Что можно сказать по этому поводу? Прежде всего, что тут надо разделить проблемы формы и содержания.

Если говорить о проблеме формы, то Зеленский как относительно неопытный в мировом масштабе политик совершил явную ошибку, избрав такую тональность публичного диалога с турецкой стороной. И двойной ошибкой было делать это в интервью греческому СМИ, на фоне чего не было замечено даже то обстоятельство, что Греции он адресовал схожие претензии.

Надо понять, что внешняя политика Турции такая, какая она есть. И не только, когда она, с одной стороны, признает права Украины на Крым и поставляет ей Байрактары, а с другой стороны, создает коридоры для обхода Россией западных санкций. Но и тогда, когда она, с одной стороны, критикует политику России в Сирии и защищает от нее анклав повстанцев в Идлибе, а с другой стороны, в обмен на получение нескольких протекторатов, фактически помогает ей сохранить и стабилизировать режим Асада на остальной территории страны. Или когда она, с одной стороны, публично осуждает политику Израиля и открывает офисы Хамас в Турции, а с другой стороны наращивает товарооборот с Израилем и ведет с ним переговоры о совместной транспортировке газа.

Примеров тому много, и об этом писалось не раз. Взвалив на свои плечи серьезные геополитические нагрузки, Турция в определенный момент столкнулась с тем, что врагов и конкурентов у нее становится много, а вот положиться ей особо не на кого. Поэтому и была избрана такая тактика маневрирования с целью выживания. И тем, кто хочет сотрудничать с Турцией, придется принять это как факт. Тем более, учитывая весьма жесткий характер ее нынешнего лидера, который не позволит себя поучать, особенно тому, кого считает новичком в политике, которому еще надо доказать свое право на жизнь.

С другой стороны, если говорить о содержании, то на эту ситуацию можно посмотреть не только под тем углом, под которым она выглядит как озвучивание неопытным президентом Зеленским детских претензий к политическому волку Эрдогану.

Дело в том, что на фоне российско-украинской войны геополитическая конфигурация мира начинает претерпевать тектонические изменения. Меж тем, турецкая политика маневрирования в отношениях с Россией и Западом сформировалась еще в предшествующие годы и в других реалиях. В тех, в которых существовал зазор, позволявший Турции занять выгодную нишу посредника между ними.

Больше того, именно эта роль, взятая на себя Турцией, в начальной фазе российско-украинской войны позволяла ей выступать в качестве наиболее эффективного посредника, способного обеспечить заключение мирного договора между противостоящими сторонами.

Однако ситуация меняется очень стремительно. И после того, как Запад принял решение об оказании Украине максимальной, массированной поддержки, все идет к тому, что Украина уже не заинтересована в заключении мирного договора с Россией, которые потребует от нее сколь-либо существенного компромисса. О чем вчера недвусмысленно сказал секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов, заявивший, что его страна готова подписать с Россией только акт о капитуляции последней, но не мирный договор.

Понятно, что на данном этапе войны говорить о чьей-либо капитуляции не приходится. Более того, в случае раскрутки ее маховика она может затянуться еще надолго - от нескольких месяцев до нескольких лет. Но суть в том, что получив необходимую ей для ведения такой войны поддержку, Украина решила идти ва-банк и вести эту войну до победного конца. Как минимум - до ухода российских войск на позиции до 24.02.22, а как максимум, может быть, и до последующего возврата под свой контроль Донбасса и Крыма. Тем более, что военные действия уже перенесены на территорию приграничных регионов России - Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска.

Впрочем, речь сейчас не о перспективах развития российско-украинской войны, а о ее международных последствиях. И не только для отношений Украины с Россией, а именно для всей геополитической конфигурации.

Так вот, суть вопроса заключается в том, что нынешняя внешнеполитическая стратегия Турции была выстроена исходя из необходимости и возможности наличия серой зоны между Западом и Россией, действуя в которой Анкара может добиваться своих целей. Но сейчас все идет к тому, что для этой серой зоны может не остаться места, а в посредниках с Россией уже не останется нужды, потому что целью Запада будет добиваться ее полной капитуляции.

В таком случае неизбежно встанет вопрос о формировании нового международного порядка, о чем кстати говорил не раз сам Эрдоган и о чем мы писали, освещая его идеи реформы ООН. Как писали о том, что с этими идеями созвучны предложения Зеленского (https://golosislama.com/news.php?id=40576).

Однако сейчас Киев пытается развивать эту инициативу еще дальше, стремясь в будущем, с одной стороны, вытеснить Россию из клуба ведущих стран мира, с другой стороны, вместе со своими союзниками занять ее место на новых принципах. Фактически об этом пишет в своей програмной статье глава офиса президента Украины Андрей Ермак в журнале Times, которую перевел на русский один из украинских сайтов (https://hvylya.net/analytics/251794-andrey-ermak-globalnaya-sistema-poterpela-neudachu-ukraina-pokazyvaet-miru-kak-postroit-luchshee).

И надо признать, что при реализации такого подхода избранная Турцией с 2016 года стратегия балансирования между Россией и Западом, станет уже и невозможной, и неактуальной. И от Турции это потребует уже новых стратегий, что возможно встанет на повестку дня тогда же, когда в ней снова встанет вопрос о выборе власти, а с ней и курса страны в целом - ориентировочно в 2023 году.

Другое дело, что пока реализация этих амбициозных планов Киева и его союзников отнюдь не гарантирована. И потому у Турции еще теоретически сохраняются шансы заключить искомый мирный договор между Россией и Украиной, капитализировав тем самым свою роль посредника и миротворца.

Но шансы эти тают с каждым днем, и теперь для их реализации Анкаре уже надо торопиться самой и торопить Москву, убеждая ее идти на существенные уступки в переговорах с Украиной. Пока же мы видим противоположное, а именно накал милитаристской истерии в России со ставшими будничными призывами к ядерным ударам.

Так или иначе, если украинское руководство желает сохранить Турцию как запасную плошадку для переговорного решения, ему конечно стоит избрать в отношениях с ней другую тональность публичных высказываний. Хотя и турецкому истеблишменту и особенно турецким стратегам стоит адекватнее оценивать происходящие в мире изменения, чтобы оказаться на борту международного порядка, который может сформироваться по итогам этой войны, а не за его бортом.