Зеленский и Эрдоган за новый миропорядок

В своем вчерашнем выступлении перед Совбезом ООН президент Украины Владимир Зеленский не только говорил о проблемах своей страны, столкнувшейся с агрессией и геноцидом, но и фактически поддержал программные предложения президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана о реформе ООН.

Об этих предложениях Эрдогана мы писали, когда он их высказал в прошлом году (https://golosislama.com/news.php?id=40204). Практически, по пунктам они сводятся к тому, чтобы отменить право вето членов Совета Безопасности ООН, расширить его состав до 20 постоянных членов и избирать его на Генеральной ассамблее ООН всеми странами мира с учетом обязательного представительства различных его частей (Исламский мир, Африка, Европа и т.д.). Все это предлагается вместо нынешней системы Совбеза как закрытого клуба стран - победивших в прошлой мировой войне и сформировавших под себя новый миропорядок.

Теперь посмотрим, о чем помимо прочего вчера в своей речи сказал президент Зеленский:

"Цель ООН — поддержание мира, чтобы не допускать нарушения. Но нарушена уже первая статья устава. Если нарушена первая статья, в чем смысл других статьей? Сейчас результат действий РФ — самые ужасающие преступления всех времен.

Российское руководство ведёт себя как колонизатор в древние времена — они намерены превратить украинцев в молчаливых рабов, грабят деревни, крадут проводовольствие, вырывают золотые серёжки из ушей, пользуются вето в Совбезе. Мы не должны позволить, чтобы это осталось безнаказанным.

Если ситуация продолжится, то страны будут полагаться только на силу оружия, чтобы обеспечивать свою безопасность, ООН можно просто закрывать.

Дамы и Господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на Вето не было правом на смерть.

Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право.

На конференции мы поговорим как гарантировать границы и неприкосновенность государств, как подкрепить международное право.

Но если вы не знаете как принять решение, у вас есть 2 пути — либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с её собственной агрессией, и тогда мы сделаем всё, чтобы установился мир.

Второй вариант — самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остаётся. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир".

Итак, Зеленский говорит фактически о том же, о чем и Эрдоган - ООН в нынешнем виде нежизнеспособна и не может решать стоящие перед человечеством вызовы. Как и Эрдоган он предлагает отменить право вето членов Совбеза ООН. А не так давно он предложил фактически то же, что и Эрдоган - если турецкий лидер предложил расширить число постоянных членов Совбеза до 20 стран, то Зеленский предложил создать объединение 24 стран (U24), которые возьмут на себя ответственность за безопасность мира. Разумеется, с участием Турции.

Таким образом, взгляды Турции и Украины на реформу миропорядка сущностно совпадают. Что лишний раз говорит о том, что эти страны являются не ситуационными союзниками, но одинаково видят архитектуру нового и регионального порядка.