"Мир больше пяти": каким будет новый мировой порядок?

В своем недавнем выступлении о необходимости реформировании системы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган повторил то, о чем говорил уже не раз, но в этот рассказ расставил и кое какие новые акценты.

"Мир больше пяти стран", сказал турецкий лидер, имея в виду 5 стран - постоянных членов Совета безопасности ООН с правом ветто при принятии его решений: США, Великобританию, Россию, Францию и Китай. Он отметил, что при нынешней системе "Исламский мир не имеет достаточного права голоса, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются".

Это им говорилось и ранее, но на сей раз он обратил внимание еще на один аспект существующей системы. "Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне", - сказал турецкий президент.

И вот это действительно очень интересное заявление. Но чтобы понять почему, нужно отмотать ленту истории немного назад...

В России и находящейся под ее влиянием части постсоветского пространства, которое она именует "русским миром", войну, о которой говорит Эрдоган, до сих пор воспринимают не как Вторую мировую, а как Великую Отечественную, и главным образом как столкновение СССР, а то и просто России ("исторической России" как говорит Владимир Путин) с "немецким фашизмом". То, что с этим "немецким фашизмом" воевали и Великобритания с США, конечно, не отрицается, но особого значения этому не придается - мол, происходило это где-то на задворках, а "выиграли войну мы". Ну а за что велась эта война? Если война Отечественная, то и велась она, конечно, за Отечество, на которое напали "немецкие фашисты". При этом, если еще Сталин говорил о том, что их целью было расчленение СССР (что успешно сделали полвека спустя руководители трех его республик в Беловежской пуще), то Путин сейчас взял на вооружение установки поздней послевоенной пропаганды, в соответствие с которыми целью "немецких фашистов" было "уничтожение славян".

Меж тем, Вторая мировая война, которой она считается во всем мире, началась за 2 года до начала "Великой Отечественной". И началась с... совместного раздела Польши действовавшим на основании заключенного ими пакта Молотов-Риббентроп Советским Союзом и нацистской Германией, которой после этого объявили войну Франция, Великобритания и ряд ее бывших колоний (Новая Зеландия, Канада, Южно-Африканский Союз).

Руководители Советского Союза в тот момент, видимо, не считали, что Гитлер собирается его расчленить и уничтожить славян, потому что два года наблюдали, как с ним в одиночку воюют страны либерального Запада, хотя в этом случае было бы разумно вступить в войну на их стороне. Кстати, на словах подобное утверждали и руководители нацистской Германии - в их объявлении о начале войны против СССР два года спустя говорилось о том, что она направлена не против "народов России", а против не признающего границ интернационального большевизма, и что Германия безуспешно пыталась договориться с СССР как "национальным государством", признавая его границы и даже согласившись на их расширение.

Так или иначе, очевидно, что два тирана - Гитлер и Сталин - что-то между собой не поделили. Но тут мы подходим к тому аспекту этой истории, который имеет прямое отношение к словам Эрдогана.

Дело в том, что обосновывая начало войны против СССР, руководство нацистской Германии говорило не только о планах советского руководства вторгнуться в Европу, но и о его закулисных переговорах с Англией. Было ли это правдой или параноей Гитлера, до конца непонятно. Но факт остается фактом - несмотря на попытку договориться с Германией, спровоцировавшую начало Второй мировой войны, в итоге в этой войне СССР оказался на одной стороне с Англией и США.

Это интересный момент, потому что в войне одновременно против мирового коммунизма и мирового капитализма, которые несмотря на смертельные противоречия друг с другом объединились против общего врага, участвовала не одна Германия, а целый блок - т.н. Страны Оси, которая изначально возникла как союз Берлина, Рима и Токио. И, кстати, мы неслучайно берем в кавычки понятие "немецкие фашисты", потому что в строгом смысле фашисты были итальянские под руководством основоположника фашизма Бенитто Муссолини, тогда как немецкими были национал-социалисты или нацисты.

Так вот, в разные годы в ходе этой войны в этот блок в той или иной форме входили или симпатизировали ему самые разные народы, не только в Европе (в рядах Вермахта и СС воевало несколько десятков различных национальных дивизий), но по всему миру, включая и Арабский мир, Индию, Иран и т.д. Их ведущие национальные политические силы отличались различными идеологиями и подходами, но сходились в одном - желании противостоять как экспорту коммунизма в мире, так и англосаксонской и связанной с ней гегемонии.

Именно эти силы и потерпели поражение во Второй мировой войне, которую совместными усилиями выиграли капиталистический Запад и коммунистический Восток. Именно они в ходе Ялтинской конференции 1945 года пополам поделили Европу, после чего вступили друг с другом в Холодную или гибридную войну.

Так вот, когда турецкий лидер говорит о том, что победители Второй мировой войны больше не могут править всем миром, он видимо говорит как от имени своей страны, так и от имени куда более широкого круга стран, включая Исламский мир. Ведь, например, Турция несмотря на все попытки ее в эту войну втянуть, памятуя, чем для нее закончилось участие в Первой мировой войне, осталась от Второй мировой войны в стороне. Если же говорить об Исламском мире в целом, то он на протяжении полувека был ареной противостояния двух союзных во время Второй мировой войны и поделивших после нее мир систем - коммунистической и капиталистической.

Сегодня эта повестка уже неактуальна ни для Исламского мира, ни для мира в целом. На самом деле, это перестало быть актуально уже после распада социалистического блока. Однако после него возникла другая иллюзия - установления глобального американоцентричного мирового порядка. Но если в 90-е годы прошлого века казалось, что он создается, то в наступившем веке стало очевидно, что он последовательно разрушается, сдувается как развязавшийся воздушный шар.

Формирующаяся сегодня реальность уже не имеет отношения к системам и идеологиям, которые сошлись в схватке в первой половине прошлого века, а потом противостояли друг другу во второй. К примеру, какое отношение имеет современная путинская Россия к тому СССР, что участвовал в той войне? Общим у них является только приверженность чекистов методам сталинских репрессий против врагов своей власти, которые объявляются "врагами народа". В остальном же одни строили индустриальный коммунизм, другие - сырьевой распильный капитализм. Кроме того, что бы Путин ни говорил о том, что СССР был "исторической Россией", на самом деле его идеологией был пролетарский интернационализм под красными знаменами с серпом и молотом, тогда как под нынешними российскими знаменами воевали в рядах германской армии. С этой точки зрения куда больше общего с СССР у современного Китая, который остается официально коммунистическим государством. Так, может быть, тогда было бы логичнее, чтобы наряду с Западом во главе мира сегодня оказался Китай? В принципе, судя по реальной политике Путина, не исключено, что именно так он и считает. Но на словах-то он требует особого места в миропорядке для России. Да и другие игроки - Индия, страны Латинской Америки и само собой Исламский мир уже тоже никак не связаны с идеологической картиной почти вековой давности.

Так что, реалии мирового порядка, возникшие в результате дружбы-вражды западных капиталистов с восточными коммунистами, современным реалиям не отвечают. Мир сегодня и больше этих двух, и больше тех пяти, о которых говорит турецкий президент. И это либо будет закреплено посредством расширения состава Совета безопасности ООН, в результате чего появится шанс на создание действительно мирового сбалансированного порядка, либо эта организация будет все больше превращаться в церемониальную, а реальные силы мировой политики будут решать свои задачи за ее пределами.