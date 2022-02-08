Конфликт вокруг Украины ставит под угрозу продовольственную безопасность Северной Африки

Конфликт из-за Украины уже имеет последствия для всего мира, не в последнюю очередь потому что существует большая вероятность серьезных сбоев в поставках основных товаров, от газа до пшеницы.

Так, в Северной Африке, кризис угрожает поставкам зерна в региональные государства, особенно учитывая, что почти все эти государства в значительной степени зависят от импорта зерна из-за границы.

В Северной Африке находятся крупнейшие в мире импортеры пшеницы. Такие страны, как Египет, Алжир, Тунис и Ливия, производят менее половины того количества зерна - особенно пшеницы - которое их население потребляет каждый год.

Эти страны импортируют зерно от широкого круга поставщиков. В начале списка: Украина и Российская Федерация.

Наращивание военной мощи вокруг Украины уже переросло в противостояние между Россией и НАТО.

И пока барабаны войны бьют в Восточной Европе, в Северной Африке также бьют тревогу.

Украина, пятый по величине производитель пшеницы в мире в 2019 году, экспортирует большую часть своей продукции в государства Северной Африки.

Такие страны, как Египет и Тунис, были одними из самых быстрорастущих внешних рынков для украинской пшеницы в том году, причем на Египет приходилась большая доля экспорта пшеницы из Украины, чем на другие страны мира.

В восточных регионах Украины, которые наиболее уязвимы для потенциального нападения России, находятся наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья.

В период с июля прошлого года по конец января этого года Россия тоже экспортировала миллионы тонн пшеницы и в страны Северной Африки.

Если начнется война, экспорт российской пшеницы наверняка пострадает, особенно если конфликт затянется надолго, а Россия будет обложена санкциями.

Возможные опасения по поводу влияния кризиса на поставки зерна в Северную Африку совпадают с ожиданиями, что в 2021-22 годах производство пшеницы в России снизится из-за неблагоприятных погодных условий, особенно сухого и теплого лета.

Между тем, ожидается, что сильная засуха в большинстве стран Северной Африки, в том числе в Тунисе, Алжире и Марокко, также приведет к увеличению импорта зерна.

Это происходит на фоне того, что экономика региональных государств продолжает страдать от последствий пандемии коронавируса.

Являясь крупнейшим в мире импортером пшеницы, Египет может серьезно пострадать от возможных перебоев с поставками пшеницы из России и Украины.

Эта огромная арабская страна с населением 102 миллиона человек, которое постоянно растет, импортирует 12,5 млн тонн пшеницы в 2020-21 годах.

Египет прилагает все усилия для увеличения собственного производства пшеницы, но его нынешняя зависимость от импорта сделает любой украинский конфликт очень плохой новостью, говорят специалисты.

"Египет сильно пострадает в случае начала войны между Россией и Украиной", - сказал Хишам Абулдахаб, член секции зерновых Каирской торговой палаты. "Большая часть нашего импорта пшеницы приходится на эти две страны".

Некогда одна из величайших житниц мира, Египет за десятилетия потерял большую часть своих сельскохозяйственных угодий из-за разрастания городов, по мере того как население страны все увеличивается и увеличивается.

В прошлом году национальное производство пшеницы составило 9 млн. тонн. Но это производство покрывает менее 50 процентов местного потребления.

Большая часть пшеницы используется для производства хлеба для египтян. Большая часть этого хлеба распределяется в рамках национальной системы продовольственного нормирования, в которую включено подавляющее большинство населения страны.

Хлеб является незаменимой частью рациона египтян, и угрозы поставкам от конкретных поставщиков могут склонить египетское правительство к поиску альтернатив.

Почти 85% импорта пшеницы в Египет в 2020-21 годах будет осуществляться из России и Украины.

"Я думаю, что правительство должно начать изучать возможность обеспечения национальных потребностей в пшенице за счет других поставщиков", - сказал Абулдахаб.

В Тунисе экономические проблемы также могут усугубляться растущей напряженностью между Россией и Украиной.

Эта страна с населением около 11 миллионов человек погрязла в политических проблемах с июля прошлого года, когда ее президент Каис Саид уволил кабинет министров, распустил парламент и приостановил действие конституции.

Тунис в значительной степени зависит от импорта зерна из других стран. Импорт зерновых в страну в 2021-22 маркетинговом году прогнозируется на среднем уровне 3,7 млн тонн, как и в предыдущем году.

Пшеница составляет почти половину всего импорта зерновых Туниса. Они поступают от широкого круга поставщиков, в числе которых Украина и Россия.

Именно поэтому в Тунисе обеспокоены усиливающимся кризисом между двумя государствами.

По словам тунисских специалистов, кризис негативно скажется на поставках зерна в их страну.

"Россия - традиционный союзник Туниса, когда речь идет об импорте пшеницы", - говорит тунисский политический комментатор Наджех Миссауи. "Тунисское правительство уже начало искать альтернативы".

Североафриканская страна, которая в 2021 году выращивала зерновые на 810 000 га своих сельскохозяйственных угодий, произвела в этом году 1,6 млн тонн зерна, что составляет менее половины ее национальных потребностей.

Это происходит по мере того, как фермеры арабской страны отказываются от выращивания пшеницы на своих землях из-за ряда факторов, включая низкие цены, установленные правительством для закупки этого злака.

Изменение климата также оказывает влияние на способность Туниса производить достаточное количество продовольствия для своего населения, при этом свою роль играют такие факторы, как недостаточное количество осадков и засухи.

Потенциальный кризис поставок также наступает не вовремя для Алжира, другого североафриканского государства, сильно зависящего от импорта зерна из других стран.

Недостаточное количество дождей в прошлом году привело к ошеломляющему падению на 40% производства зерна в Алжире, включая пшеницу, что означает, что алжирские власти были вынуждены компенсировать нехватку за счет увеличения импорта.

В том же году Алжир произвел 3,9 млн тонн зерна, а импортировал 7 млн тонн.

Ранее полагавшийся на европейскую пшеницу, Алжир в прошлом году впервые за пять лет импортировал ее из России в связи с изменениями в спецификациях на импорт.

Ожидается, что в этом году импорт пшеницы в Алжир вырастет до 8 млн тонн, несмотря на то, что страна пытается снизить зависимость от импорта, в том числе за счет восстановления земель в пустыне.

В конце января президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал к увеличению сельскохозяйственного производства, особенно производства зерновых, считая это вопросом "национального достоинства".

По мнению алжирских специалистов, это было сделано вовремя, поскольку меры по увеличению зависимости от местного производства и снижению зависимости от импорта крайне необходимы.

"Пшеница - стратегический товар, поэтому правительство выделяет миллионы долларов на импорт", - говорит Радван Абу Хейдал, профессор политологии Алжирского университета.

"Правительство должно подготовить сценарии действий на случай перебоев с поставками".