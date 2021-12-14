Турция и Армения стали ближе к нормализации отношений

Турция и Армения договорились назначить спецпосланников для переговоров по нормализации отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр также сообщил, что Армения и Турция договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между Ереваном и Стамбулом.

Чавушоглу подчеркнул, что все шаги на армянском направлении Турция будет обсуждать с Азербайджаном.

Между тем издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает, что неожиданная увертюра Турции соответствует просьбе президента США Байдена, который во время октябрьской встречи в Риме призвал президента Турции Эрдогана открыть границу страны с Арменией, не имеющей выхода к морю.

По мнению чиновника Турция надеется, что шаги по нормализации отношений с Арменией помогут Анкаре улучшить напряженные отношения с Вашингтоном из-за покупки российских средств ПВО. После встречи Байдена и Эрдогана две страны создали механизм для решения спорных вопросов.

В целом Эрдоган может получить значительные выгоды от любого внешнеполитического шага, который поможет стабилизировать экономику, поскольку стремительный рост инфляции угрожает его популярности в преддверии голосования 2023 года. И в любом случае нормализация отношений между Ереваном и Анкарой служит интересам обеих стран, также как и интересам Азербайджана.

Напомним, что между Арменией и Турцией формально не установлены дипломатические отношения и с 1993 года закрыта сухопутная граница. При этом в 2009 году лидеры стран подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о развитии двусторонних контактов, однако эти документы так и не были ратифицированы.