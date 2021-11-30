Турция возмущена российской поддержкой РПК

Официальная Анкара все более возмущается российской поддержкой РПК в Сирии. И хотя эта тема пока не настолько громкая, как совершенно явная поддержка со стороны США, турки говорят об этом все чаще. Недавно проправительственная газета Daily Sabah опубликовала статью Нур Озкан Эрба, из которой понятно, что от внимания турецких экспертов вовсе не ускользают отношения Москвы и РПК. Мы здесь пересказываем статью.

Шаги, предпринятые Россией на прошлой неделе на севере Сирии, не ускользнули от внимания Турции.

Во-первых, появились сообщения о том, что Россия усиливает свое военное присутствие вдоль границ в районах к востоку от Евфрата, которые находятся под контролем США и где находится сирийское отделение РПК, Отряды народной самообороны (YPG, ОНС).

Во-вторых, делегация во главе с Ильхам Ахмед, одним из лидеров ОНС, посетит Москву для проведения переговоров, сообщила курдская медиа-сеть Rudaw.

Последние события указывают на увеличение военной мобильности России на сирийском поле, особенно в последнее время, из-за возможности турецкой операции.

Фактически, российские военные подразделения начали патрулирование демаркационной линии между районами, контролируемыми силами коалиции под руководством США и российскими войсками в восточной Сирии, заявили российские официальные лица.

Российские войска заменяли американские войска, когда они ушли с некоторых баз после начала турецкой операции «Весна мира» 9 октября 2019 года против ОНС на северо-востоке Сирии.

С тех пор Россия постоянно усиливала свое военное присутствие к востоку от Евфрата, в том числе в районах, находящихся под контролем ОНС, увеличивая количество своих военных баз и постов.

В настоящее время существует 18 российских военных баз и постов в районах, находящихся под контролем ОНС к востоку от Евфрата, а именно в Хассаке, Ракке, Манбидже и Айн-эль-Арабе (Кобани) в Алеппо.

Однако, несмотря на все это, Москва по-прежнему очень неохотно предотвращает атаки ОНС / РПК на районы, контролируемые Турцией из-за соглашений с Анкарой.

Одна из главных причин демонстрации силы Россией в районах к востоку от Евфрата может заключаться в том, что она хочет послать Вашингтону сигнал относительно украинской проблемы. Также внимательно наблюдаются попытки Вашингтона блокировать Кремль через НАТО, которое в последнее время внимательно следит за напряжением между Москвой и Киевом.

Другими словами, это напоминает о возможности того, что Москва может проводить политику баланса сил путем увеличения своего военного присутствия на Ближнем Востоке, особенно перед лицом напряженности в Черном море.

На самом деле, с этой точки зрения неудивительно, что Москва, с одной стороны, строит свои военные укрепления, а с другой - интенсифицирует политические переговоры с представителями террористической группировки, чтобы защитить свои интересы на Ближнем Востоке, особенно в Сирии.

Этими переговорами с ОНС / РПК Россия также хочет сохранить на своей стороне представителей террористической группировки, которая тесно сотрудничает с США. Но со стороны Москвы было бы большой ошибкой полагать, что эта игра в конечном итоге не разозлит Турцию, другого крупнейшего игрока в регионе.

В этом смысле единственная разница между США и Россией состоит в том, что, хотя первая признает оказание политической поддержки, вторая отрицает утверждения о том, что она предоставляет оружие для поддержки террористической организации.

Однако это утверждение также будет опровергнуто. Поскольку в террористических атаках на мирных жителей в районах, находящихся под контролем турецких сил, используется современное тяжелое вооружение, такое как TOW, ракеты «Катюша» и «Град» и многоствольные ракетные установки, а также реактивные гранатометы и минометы американского и российского производства.

Москва подтвердила, что делегация во главе с Ильхам Ахмед посетила Москву для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым.

Конечно, нетрудно догадаться, что наиболее важными темами повестки дня являются отношения между террористической организацией РПК и поддерживаемым Россией режимом Асада, а также возможная новая операция Турции на севере Сирии.

Кроме того, по окончании этих переговоров Россия также попытается определить, является ли террористическая организация более лояльной и близкой к России или США.

Между тем США и Европа продолжают поддерживать РПК и ее ответвления, несмотря на то, что РПК признана террористической организацией США, Турцией и Европейским союзом, но не Россией.

Помимо того факта, что Москва не считает РПК террористической организацией, она даже разрешила террористической организации открыть офис в своей стране.

Напомним, что президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи 29 сентября, своей последней поездке в Россию, сказал, что лично передал свое недовольство этой политикой Москвы своему собеседнику, президенту России Владимиру Путину.

Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу присутствия ОНС / РПК в Москве и сказал Путину, что двум странам необходимо и дальше укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В свете всех этих событий, если Москва продолжит свою нынешнюю политику «мы не поставляем оружие РПК, но мы продолжим работать вместе, мы не считаем ее террористической организацией», мы увидим ее негативные последствия для отношений Турции и России.

Если Россия хочет свести счеты с США по поводу Черного моря - особенно по вопросу об Украине - путем оказания помощи террористической организации, уже поддерживаемой ее соперником, эта стратегия будет упущенным шансом.

Более того, если Москва хочет сохранить свое преимущество в новом геополитическом уравнении на Кавказе, в Африке и Евразии, присоединившись к Турции, ей следует начать с обозначения РПК / ОНС как террористической организации.

Таким образом, Москва должна отказаться от своей старомодной политики 1990-х годов по поддержке РПК. В противном случае Россия может столкнуться с негативными последствиями в более широкой географии, если она будет настаивать на использовании расширения террористической организации в Сирии в качестве рычага для достижения баланса сил с США.

Хотя очевидно, что Турция и Россия придерживаются принципа не наступать друг другу на пятки в Африке и на Кавказе, что превратилось в беспроигрышную ситуацию для всех, неспособность Москвы учесть эти стратегические потери из-за предполагаемой поддержки террористической организации и приветствия их в столице, может затмить изощренные аспекты ее внешней политики.