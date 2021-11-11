Сирийский стиль: китайские соцсети паразитируют на образах чужой войны

Если в китайском приложении Xiaohongshu (аналоге Instagram) вы вобьете в поиск Syrian Style, то столкнетесь с казалось бы бесконечными фотографиями в основном молодых женщин, позирующих с кофе в руке, на кучах щебня или рядом с зияющими дырами в голых бетонных стенах.

Безупречные холенные лица на этих фотографиях контрастируют с ужасающе опустошенным фоном. Это одна из новейших онлайн-тенденций Китая. Подписи усыпаны сирийскими флагами и помечены как «сирийский стиль», что стало мрачно-нечувствительной тенденцией в китайских социальных сетях.

Рынок инфлюенсеров в Китае огромен: его оборот в стране превышает 240 миллиардов долларов, что намного больше, чем такой же рынок в США. Этот прибыльный рынок социальных сетей породил новое поколение молодых китайских блогеров и инфлюенсеров, которые делятся своим контентом: они носят роскошную одежду на фоне модных декораций и наслаждаются модной едой и напитками.

Китайские платформы социальных сетей являются полностью отечественными (то есть, китайскими), так как такие всемирно используемые платформы как Facebook, Twitter и Instagram, запрещены строгими законами о цензуре Китая, а китайские пользователи сети живут за печально известным «Великим китайским файрволом», которой изолирует их от остального онлайн-мира.

Тем не менее, почти 60 процентов населения страны являются активными пользователями Интернета, при этом внутренние платформы, такие как Tencent Weibo, Xiaohongshu и другие, выполняют примерно ту же роль, что и их западные аналоги.

Повсеместное распространение социальных сетей в Китае означает, что владельцы бизнеса заинтересованы в привлечении инфлюенсеров, а компании соревнуются в том, чтобы представить новые и модные интерьеры для самых крутых фотографий. В этом и заключается «сирийский стиль» - тематические кафе должны выглядеть так, будто их разбомбили. Дверные проемы - это просто зияющие бреши, как если бы стена рухнула, счетчики вставлены в зазубренные дыры, как если бы они были вызваны сильным обстрелом, а стены покрыты царапинами и рябью на бетоне, местами обнажая кирпич и арматуру.

Есть десятки примеров таких кафе по всему Китаю, куда инфлюенсеры стекаются, чтобы сфотографироваться на экзотическом фоне. По словам одного покупателя, они «не говорят о Сирии как о стране», а, скорее, фраза «сирийский стиль» популярна среди молодежи для описания дизайна интерьера, который выглядит «как дома, которые были повреждены во время войны в Сирии».

У разных владельцев бизнеса может быть разная степень «сирийскости». У некоторых просто голые бетонные стены, в то время как у других есть предметы домашнего обихода, бочки с маслом, камеры видеонаблюдения и ящики, окрашенные под ящики с боеприпасами.

При этом одно кафе под названием «Kebab Shop» имеет очевидный ближневосточный оттенок, а другое под названием «Ming Cha» имеет игрушечные танки, разбросанные среди декоративных груд обломков. Другое кафе в Гуанчжоу, что вызывает тревогу, украшено обломками конструктора Лего, разбросанными вдоль подоконника выбитого окна, со всех сторон окруженного камерами видеонаблюдения.

Эта тенденция, как упоминалось ранее, во многом определяется культурой инфлюенсеров Китая. Один из пользователей Xiaohongshu заявил: «Это новый стиль кафе, призванный привлечь много прекрасных и красивых людей, чтобы они регистрировались и фотографировались». Когда его спросили, что они думают о «сирийском стиле» как о лейбле, покупатель ответил: «Это немного грубо... но такое описание привлечет много внимания».

Однако Китай не состоит из одних уродов, и тысячи пользователей описали «сирийским стиль» как порочный или жестокий. Хотя многие пользователи утверждают, что «сирийский стиль» не является оскорбительным, китайские социальные сети не чужды фанатизму. Исламофобия широко распространена в китайских соцсетях.

Какими бы ни были намерения популяризаторов «сирийского стиля» как тенденции в дизайне интерьера, он кажется особенно неприятным в стране, где настоящие здания в ближневосточном стиле сносятся или перестраиваются, чтобы они выглядели более по-китайски.