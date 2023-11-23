Шестеро палестинцев застрелены Израилем в городе Тулькарм на Западном Берегу

Шестеро палестинцев были застрелены в ходе израильского рейда на оккупированном Западном Берегу в среду, сообщило министерство здравоохранения Палестинской автономии.

По данным министерства, более 200 палестинцев были убиты израильскими войсками и поселенцами на Западном Берегу после нападения ХАМАС на юг Израиля из сектора Газа 7 октября.

Израиль оккупировал Западный берег после арабо-израильской войны 1967 года, и его силы регулярно совершают рейды на осажденную палестинскую территорию.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что израильская армия штурмовала лагерь беженцев в северном городе Тулькарм и ненадолго задержала 16-летнего подростка с осколочными ранениями в лицо.

26-летняя молодая женщина, избитая израильскими солдатами, была переведена в больницу, добавил Красный Полумесяц.

Как сообщил фотограф AFP, в середине утра в среду израильские силы все еще находились в лагере.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что оказал помощь в общей сложности 26 раненым, в том числе четверым с пулевыми ранениями, в городах Тулькарем, Вифлеем, Тубас и Калькилья на Западном Берегу.