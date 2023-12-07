Встреча Путина в ОАЭ: провал Запада или обычное торгашество?

Как провал Запада и торжество многополярного мира поспешили охарактеризовать помпезную встречу Путина в Эмиратах кремлевские пропагандисты и развесившие лапшу под их уши.

А некоторые в прошлом авторитетные у российских мусульман говорящие головы даже заявили о том, что такая встреча Путина с эмиратскими самолетами, расцвечивающими небо в аквафреш, связана с поддержкой Кремлем палестинского дела и вызовом, который де он бросил сионизму.

Но что-то тут явно не сходится, и это очевидно любому, кто следил за параллельными новостями и имеет хотя бы самое общее представление о политике ОАЭ.

А политика эта такова, что одновременно с "борьбой с сионизмом" в виде раскрашивания самолетами неба в цвета российского флага те же самые ОАЭ договорились с этими самыми сионистами о строительстве моста между Дубаем и Хайфой, который позволит Израилю транспортировать грузы из Арабского (Персидского) Залива, не подвергая их риску ударов со стороны хуситов.

Одновременно с этим советник президента США по национальной безопасности Джейк Саливан сообщил, что Америка ведет переговоры в том числе с ОАЭ о создании морской оперативной группы, которая обеспечит безопасную транспортировку грухов по морю, в том числе в Израиль.

То есть, ОАЭ действительно помогают обходить западные санкции России, на словах поддерживающей Палестину. При этом те же самые ОАЭ помогают обходить "санкции" хуситов Израилю и сотрудничают в этом с его главным союзником - США. А Россия в свою очередь прекрасно продолжает торговать с Израилем, чему ничуть не мешает публичная критика первой в адрес второго.

Поэтому, если политика ОАЭ в чем и заключается, то не в последовательном антисионизме, антизападничестве или антирусизме, а в последовательном торгашестве, суть которого в том, что ничего не должно мешать торговле. Ну а вычурный прием в стиле встречи гостей в семизвездочных отелях это маркетинговый ход в отношении партнера, падкого на такие жесты.

И спрашивать, осознают ли устроившие этот прием эмиратцы, как этот ход воспримут мусульмане, убитые и продолжающие убиваться под этим флагом, бессмысленно - они сути этого вопроса даже не поймут.