Помня про Газу, не забываем про российский беспредел

Трагедия Газы справедливо остается в центре внимания многих мусульман.

Но за происходящим там мы не должны забывать о беспределе, происходящем против мусульман у нас на родине, и не должны преуменьшать его значение. И особенно ради красного словца российских властей в защиту Палестины прощать им их поведение, которое сродни оккупационной политике сионистов в Газе.

Да, сегодня в России не убивают мусульман массово, стирая целые кварталы с семьями, детьми. Но только потому, что это делалось ранее, как было в Чечне, что позволило им уже установить контроль над когда-то мятежными мусульманскими территориями. Ведь и Израиль не собирается бомбить Газу вечно - в том случае, если он оккупирует ее, он перейдет уже к другим методам террора, полицейским.

А этим террором Россия по отношению к мусульманам занимается беспрестанно.

В Ингушетии убит ФСБ за свою мирную общественную деятельность и противодействие наркомании Хизар Ганиев, о чем сообщил Комитет Ингушской Независимости (https://t.me/ingcommittee/310).

В Дагестане к шести годам лишения свободы за противодействие коррупции был приговорен общественный деятель Эдуард Атаев, которому подбросили оружие и взрывчатку и подвергли его пыткам во время следствия.

Новости, о которых вчера писали мы:

В Крыму аресты членов и имама джамаата "Алушта" (https://golosislama.com/news.php?id=42103).

В Башкортостане арест родного брата уехавшего из России борца за независимость своей республики Руслана Габбасова (https://golosislama.com/news.php?id=42102)

Последнее показательно тем, что такого в новейшей истории Башкортостана еще не было - человека открытым текстом угрожают посадить на от 7 до 15 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности, хотя с деятельностью брата он не связан никак. Но достаточно того, что он связан с братом, уехавшим за границу, поэтому через его семью Габбасову передают - хочешь, чтобы освободили брата, приезжай и садись сам.

Словом, и по географии арестов, и по их интенсивности, и по используемым методам, мы видим, что российские оккупационные власти по отношению к мусульманам от сионистов не отличаются. Поэтому, помня о том, что творят сионисты в Палестине, мы не должны забывать то, творят с теми, кого мы знаем братья сионистов по разуму.