Новые аресты крымских мусульман

Утром 23 ноября российские силовики в Крыму провели обыски и задержали трех членов мусульманской религиозной общины «Алушта». Речь идет об имаме Юсуфе Аширове, а также двух членах общины Вилене Усеинове и Зинуре Аппазове. Все они проживают в селе Верхняя Кутузовка.

На данный момент арестованный имам мусульманской общины «Алушта» находится в спецприемнике в Симферополе, где отбывают наказание арестованные по административным делам, сообщил его защитник Рустем Кямилев.

Как передает «Крымская солидарность», еще двоих арестованных членов этой же общины – Вилен Усеинов и Зинур Аппазов – доставили в изолятор временного содержания в Алуште. Аппазов проведет там пять суток, а Усеинов – десять.

«Очевидно, что за всей этой спланированной арестной акцией стоит не только крымская полиция или центр «Э». Община в течение многих лет переживает систематические удары, направленные на то, чтобы мечеть «Юкъары Джами» перешла под полный контроль ДУМКа и спецслужб – вопреки желанию прихожан мечети. Религиозная монополия на полуострове устанавливается за счет таких арестов и давления...», – прокомментировала аресты правозащитница Лутфие Зудиева.

Как отмечает «Крымская солидарность», религиозная община подвергается давлению не в первый раз. В июне 2020 года имама Аширова оштрафовали за «незаконную миссионерскую деятельность» на 5 тысяч рублей.

В августе Представительство президента Украины в Крыму сообщало о 180 незаконно задержанных жителях полуострова. Из них 117 – крымские татары.