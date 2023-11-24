Брат Руслана Габбасова помещен в СИЗО

В столице Башкортостана Кировский районный суд отправил в СИЗО Рустама Фараретдинова — брата башкирского активиста, политэмигранта Руслана Габбасова. Об этом сообщают «ldel.Реалии».

Как сам Фараретдинов рассказал изданию, его обвиняют в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК). Подробности дела пока не известны.

Вчера дома у Фараретдинова в Аургазинском районе Башкортостана прошел обыск, после чего его задержали и поместили в СИЗО-1 Уфы. Как писал в своем телеграм-канале Габбасов, силовики сказали Фараретдинову, что он «будет сидеть за брата».

«Передай Руслану [Габбасову] — если он приедет [в Россию], то меня выпустят, если нет, то посадят», — цитировал Габбасов в разговоре с «Idel.Реалии» слова брата, которые тот передал через жену.

Фараретдинов — отец трех малолетних детей.

Напомним, что его брат Руслан Габбасов — известный активист, выступающий за независимость Башкортостана, бывший председатель организации «Башкорт». В 2021 году Габбасов покинул страну, опасаясь политического преследования, позднее он получил политубежище в Литве.