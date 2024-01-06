Люди и кони в России: цена вопроса

Предложение Рамзана Кадырова обменять 50 украинских военнопленных на снятие Америкой санкций против его коней и членов его семьи - одна из обсуждавшихся в последние дни новостей. Правда, потом Кадыров заявил, что он так пошутил, но этого в принципе можно было и не делать, так как мало кто воспринял его предложение всерьез.

Также Кадыров заявил, что своей шуткой-провокацией он хотел продемонстрировать всему миру, что американцам наплевать на жизни украинцев. Но что эта шутка на самом деле продемонстрировала?

Прежде всего, если говорить о реакции Украины, то ее спокойно выразил руководитель Главного разведывательного управления Кирилл Буданов, который недавно успешно провел обмен партии украинских военнопленных на партию российских военнопленных. Буданов сказал, что Украина заинтересована в освобождении своих военных, но как специалист в этом вопросе выразил недоумение действиями Кадырова, отметив, что такие проблемы решаются непублично, и поэтому если это начинается с публичных заявлений, то свидетельствует о несерьезности намерений. Так это в итоге и оказалось, потому что в конце-концов сам Кадыров от своего предложения и отказался, назвав его шуткой.

Далее, показательно, что предложение Кадырова вызвало возмущение даже не в Украине, где людям в принципе все равно, как освобождать своих военнопленных, а у самих роZийских патриотов, которым дали понять, что кони Кадырова для него важнее, чем российские военнопленные, раз украинских военнопленных он хочет обменять на снятие санкций с первых, а не освобождение вторых. Поэтому его шутка-провокация, если что и показала, то цену коней и людей внутри самой российской системы.

Что же касается американцев, то любой, кто примерно представляет себе, как в США принимаются решения по санкциям, хорошо понимает, что реализовать предложение Кадырова, даже если бы оно было реальным, просто технически невозможно. Русские говорят, что они "медленно запрягают, но быстро ездят" и с подобными решениями в США примерно такая же история. Маховик их принятия раскручивается небыстро и непросто, но если они уже приняты, остановить и повернуть вспять его почти нереально. И освобождение 50 украинских военнопленных это, к сожалению, не то, ради чего это возможно сделать, так как санкции в данном случае приняты из-за войны, которая стоила жизни уже сотням тысяч людей с обеих сторон, а в перспективе может ее стоить и миллионам. Поэтому теоретически санкции против Кадырова и других российских чиновников могли бы быть сняты в обмен на вывод российских войск из Украины или какие-то шаги в этом направлении, но они сами делают все, чтобы этого не произошло. Так что, придется пока лошадям Кадырова оставаться под американскими санкциями.

В общем, вся эта история продемонстрировала не только различие в цене людей и коней, но и пропасть в понимании политических процессов у Кадырова и тех, с кем он пытается торговаться.