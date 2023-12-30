Лавров: цели СВО и Нетаньяху совпадают

Видимо, устав играть в солидарность с ненавистными басурманами, русский министр иностранных дел Калантарян, более известный по фамилии матери Лавров, разоткровеничался, и признал, что цели СВО совпадают с целями мясника Нетаньяху в Газе, попутно положительно оценив политику последнего.

«Нетаньяху объявил, что весь ХАМАС должен быть уничтожен как военная сила. Это похоже на демилитаризацию. Он также сказал, что должен быть уничтожен в Газе экстремизм. Это похоже на денацификацию», - честно признал Калантарян-Лавров.

При этом он выразил недоумение тем, что предыдущий премьер-министр Израиля Яир Лапид не поддержал СВО, а посмел немного пожурить за него Россию. И тут же отметил, что вот Беньямин Нетаньяху, чьи цели в Газе совпадают с российской СВО, себе такой критики не позволяет.

Мы об этом пишем давно, и в последний раз писали об этом в связи с очередным продуктивным, почти на час разговором Путина с Нетаньяху https://golosislama.com/news.php?id=42149 Однако кому-то это показалось натяжкой - как же, ведь Россия "поддерживает ХАМАС". Но в сухом остатке это ХАМАС поддержал Россию тем, что отвлек от ее действий некоторое внимание, как это честно признал Исмаил Ханийя. В обратную же сторону, то есть со стороны России ни ХАМАСу, ни Газе реальной поддержки нет никакой (впрочем, как и со стороны большинства тех, кто кричит об их поддержке на словах под аккомпонемент истребления палестинцев). Зато есть продуктивные отношения Путина с Нетаньяху, комплименты в его адрес со стороны Лаврова и честное признание, что цели сионистов в Газе и рашистов в Украине совпадают.

При этом надо отметить, что и при Яире Лапиде, которого покритиковал Лавров, кроме критики Израиля в адрес России, аналогичной критике, которая раздается сейчас из России в адрес Израиля, никакой реальной поддержки со стороны последнего Украине не было. 200000 бутылок воды, 4 автомобиля скорой помощи, 2000 бронежилетов и строгий запрет поставлять Украине израильское оружие - вот вся помощь, которую Государство Израиль оказало Украине даже при Лапиде. А про Нетаньяху и говорить нечего - Зеленскому, несмотря на неоднократные попытки приехать в Израиль, чтобы выразить ему поддержку, не позволили сделать этого, хотя с Путиным Нетаньяху говорит больше, чем с кем бы то ни было, и наоборот.

Так что, да, цели Путина и Нетаньяху действительно совпадают, как совпадает и дурацкое положение, в котором оказались пророссийские мусульмане и проукраинские евреи (или украинские израилефилы).