Путин это Нетаньяху: многополярный мир без мусульман

Третий месяц "специальной военной операции" Израиля в Газе и очередной долгий разговор Нетаньяху с Путиным совпали на этой неделе с большой пресс-конференцией последнего.

И вел он себя на ней примерно, как себя ведет и Нетаньяху - наглый, самоуверенный, считающий, что может наплевать и на международное право, и на международное общественное мнение.

И тот, и другой делают ставку на силу и только на силу, считая, что она на их стороне, и руководствуясь древним римским принципом "горе побежденным". Даже несмотря на то, что от победы они оба далеки.

В сущности же, если вдуматься, тот "справедливый многополярный мир", о борьбе за который постоянно говорит Путин, выглядит именно так - это мир, в котором с позиций силы может делать, что посчитает нужным, не один "мировой полицейский", а каждый пахан районного масштаба. И Путин с Нетаньяху в этом полностью на одной стороне, потому что оба они себя считают именно такими паханами.

Ну а как этот многополярный мир выглядит для мусульман? В нем Китай подавляет уйгуров, Индия - Кашмир, режим Асада с Ираном - мусульман Сирии, Израиль - Газу, Россия - свои мусульманские колонии.

Никто из них не собирался и не собирается бороться с гегемонией США, которая уже давно превратилась в сдувшийся воздушный шар, чтобы защищать угнетенных мусульман. Нет, каждый из них борется против нее только для того, чтобы угнетать их самому, с позиций своей силы.

Поэтому, не надо обольщаться - никаких реальных противоречий между Путиным и Нетаньяху по вопросу многополярного мира нет и не будет. Он, этот многополярный мир, в их понимании выглядит именно так, как выглядят руины Газы и Марьинки.