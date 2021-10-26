"Китаизация": власти КНР сражаются с минаретами и куполами

Китай убирает элементы «арабского» стиля из мечетей, изменяя их так, чтобы они выглядели более «китайскими».

Кампания «китаизации» разыгрывается в округе Синин. Этот район является столицей провинции Цинхай в Китае, где проживают мусульмане хуэй. Они составляют не менее 16 процентов населения Синина.

Мусульмане хуэй входят в число 55 этнических групп, признанных Китаем, и составляют самое большое мусульманское население в стране.

Их почти 10,5 миллиона человек, и они являются третьей по величине этнической группой Китая. Члены общины не так сильно подвергаются преследованиям со стороны китайских властей, как уйгуры, поскольку их версия исламской культуры считается более совместимой с китайскими концепциями и практиками.

Она изображается как «китайская» по своей сути, а не как иностранное влияние. Сообщество говорит по-китайски, выглядит и ведет себя в целом как китайцы.

Однако Пекину теперь и этого мало. Он хочет уничтожить все, что осталось от их исламской идентичности. Нетерпимость теперь распространяется и на исламскую архитектуру.

700-летняя мечеть Дунгуань в Синине, известная своим бело-зеленым куполом и двумя высокими минаретами (сверху фото 2018 года), теперь исчезла.

Мечеть 14 века была полностью «реконструирована». Теперь она напоминает офис коммунистической партии. Власти модернизировали мечеть в течение года, силой снесли купол и минареты во имя интеграции и национального единства.

У мусульман хуэй нет другого выбора, кроме как согласиться, поскольку любая форма протеста может означать тюремное заключение или заключение в один из «лагерей перевоспитания».

Другая мечеть в том же городе также была реконструирована. Купола, минареты и арабская каллиграфия были заменены китайским текстом и архитектурой, подобно тому, что произошло с мечетью Цзяман в городе Кира. Когда-то это был известный духовный центр мусульман. Однако теперь он скрыт за высокими стенами пропаганды коммунистической партии без каких-либо указаний на то, что это когда-либо был религиозный объект.

Большая мечеть Вэйчжоу в Нинся тоже полностью «китаизирована». Купола и минареты мечети были заменены плиточными пагодами, а исламская каллиграфия заменена китайскими письменами.

Но все же самой большой жертвой кампании «китаизации» стал уйгурский регион Синьцзян. Он и без того был самым милитаризованным регионом страны, а сейчас пандемия дала Китаю возможность еще больше усилить контроль над провинцией.

Сейчас регион отрезан от остального мира. В прошлый четверг группа из 43 стран-членов ООН выступила с заявлением, в котором призвала Китай разрешить «немедленный, значимый и беспрепятственный» доступ в Синьцзян.

Страны-члены ООН попросили китайские власти разрешить независимым наблюдателям посетить это место, включая верховного комиссара ООН по правам человека. Заявление подписали Великобритания, США, Франция и Германия.

«Таким образом, мы призываем Китай предоставить немедленный, значимый и беспрепятственный доступ в Синьцзян для независимых наблюдателей, включая верховного комиссара ООН по правам человека», - говорится в сообщении.

Однако Китай не ответил. Он отверг обвинения в нарушении прав человека и заявил, что западные страны безосновательно политизировали вопрос Синьцзяна.

«США и несколько других стран отчаянно пытаются скрыть свои ужасные нарушения в области прав человека, но мир это ясно видит», - сказал Чжан Цзюнь, посол Китая в ООН.