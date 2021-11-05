Климатический саммит в Глазго: итоги для мусульманского мира

В шотландском Глазго завершился климатический саммит, на который съехались почти все страны мира. Конференция ООН (Cop26) стала первой такой встречей с момента заключения Парижского соглашения на Cop21 в 2015 году, и была призвана проверить, как идут дела и справится ли человечество с задачей сдержать глобальное потепление.

На самом деле большинство ученых и задолго до саммита утверждали, что нет — человечество не справится. А прошедший саммит лишь подтвердил это мнение.

Как пишет Би-би-си, саммит не обошелся без приятных сюрпризов и громких заявлений, но единения не вышло ни на словах, ни на деле.

Открытой ссоры удалось избежать, но осадок остался: приехали не все, а те, кто приехал, либо сыпали лозунгами и призывами, либо предъявляли претензии и обиды. Диалога не вышло, и ни о каком жертвенном единении и ускорении движения к общей цели даже речи не шло.

Одни подписались под обещанием сократить выбросы метана, другие опять обязались в будущем не вырубать леса, третьи вовсе не приехали и ничего нового не пообещали. Но это все отдельные дополнительные и не очень обязательные соглашения, а главных целей собрания - обещаний отказаться от угля и ускорить "зеленую" революцию - добиться не удалось.

Заявленными на Cop26 темпами достичь целей Парижского соглашения будет "очень трудно", сказал Би-би-си генсек ООН Антониу Гутерриш по окончании саммита.

Это очевидно всем, но все же, что саммит принес странам мусульманского мира?

Для многих стран мусульманского мира, и прежде всего Ближнего Востока, саммит COP26 в Глазго резко обнажил дихотомию, лежащую в основе изменения климата: они не несут основную ответственность за проблему, но она сильно повлияет на них.

Восемьдесят процентов выбросов парниковых газов производятся странами G20 (Большой двадцатки), из которых только три, Саудовская Аравия, Индонезия и Турция, являются мусульманскими, и только две из них находятся в регионе Ближнего Востока. Но сжигание ископаемого топлива, которое, как считается, привело к этой катастрофе, создало богатство и процветание некоторых из самых влиятельных игроков в регионе.

Сильная жара, засуха, миграция, вызванная изменением климата, и повсеместное нарушение методов ведения сельского хозяйства, которые часто уходят в прошлое, уже стали характерной чертой повседневной жизни в региона Ближнего Востока и Северной Африки.

Изменение климата способствовало разжиганию гражданской войны и конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, Ливии и Йемене.

И все же корыстные экономические интересы и насущные повседневные проблемы, с которыми сталкиваются мусульманские общества, означают, что принятие значимых долгосрочных мер по борьбе с изменением климата чревато трудностями.

Кроме того, голоса в пользу всеобъемлющих действий по сокращению выбросов ископаемого топлива, такие как активисты-экологи, в значительной степени не участвовали в конференции COP26 (в то время как миллиардеры, такие как Джефф Безос из Amazon, прилетели на частных самолетах, чтобы привлечь внимание).

Неудивительно, что с самого начала саммита возникли реальные опасения, что единственное, что получится из него в итоге, - это тщательно спланированная «зеленая вода» и возвращение к обычному ходу дел (так и вышло).

В Глазго премьер-министр Ливана Наджиб Микати, похоже, больше интересовался вербовкой союзников в вражде его страны со странами Персидского залива, чем принятием мер по борьбе с изменением климата, которое влияет на его страну множеством способов, от токсичного загрязнения до уничтожения дикой природы и беглых лесных пожаров.

Для нефтегазовых государств Персидского залива, чье процветание и структура власти почти полностью зависят от добычи ископаемого топлива, конструктивные меры по борьбе с изменением климата являются проблемой, которая также может выглядеть угрозой.

Только 20 компаний произвели треть всех выбросов углерода в период с 1965 по 2017 год. Пять из них являются государственными нефтяными компаниями с Ближнего Востока, в том числе Saudi Aramco, которая самостоятельно произвела более четырех процентов общих выбросов, являясь ведущим источником загрязнения. Остальные четыре - это Национальная иранская компания, Национальная нефтяная компания Абу-Даби, Кувейтская нефтяная корпорация и Иракская национальная нефтяная компания.

Нефтедобывающие страны Ближнего Востока также являются крупнейшими в мире источниками выбросов углерода на душу населения, при этом Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия занимают верхние строчки таблицы.

Тем временем в Сирии и Ираке царит широко распространенная засуха, бьет рекорды температура, лесные пожары охватывают средиземноморские страны региона, загрязнение воздуха поражает крупные города, а стремление сохранить все более ценные ресурсы разжигает ожесточенные конфликты.

Что же представили мусульманские лидеры на саммите?

Турция

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отменил свою поездку на COP26 из-за ограничений, установленных на размер турецкой делегации, а также на моторизованные транспортные средства, что вызывало проблемы с безопасностью.

Правительственные технократы представляют Турцию на саммите, хотя мэр Стамбула Экрем Имамоглу, противник Эрдогана, также находится в Глазго. Напомним, что Турция стала жертвой лесных пожаров, внезапных наводнений и пластиковых отходов, незаконно вывезенных из Великобритании и Германии и сожженных на турецких свалках.

Эрдоган, который регулярно обвиняет активистов-экологов в том, что они стоят на пути экономического развития Турции, широко считается климатическим скептиком и открыл большие участки дикой земли в стране для добычи ресурсов государством и частными компаниями.

На пресс-конференции G20 в Риме в воскресенье президент Турции сказал, что он стоит за заявлением своего правительства о прекращении выбросов углерода, но намекнул - и не в первый раз - на лицемерие в других частях мира.

«Страны находятся в неравном положении в процессе изменения климата, который представляет собой глобальную борьбу», - сказал Эрдоган. «Как мы уже говорили ранее, распределение бремени должно быть справедливым между развивающимися и развитыми странами».

Это означает помощь Анкаре. По словам министра окружающей среды Мурата Курума, Турция получит финансовый пакет в размере 3,1 млрд долларов - в основном в виде кредитов и частично в виде грантов - для поддержки зеленой экономики в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и урбанизации.

Курум сказал, что Турция будет использовать пакет, который финансируется Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Францией и Германией в ближайшие три года.

Саудовская Аравия

Наследный принц Мухаммад бин Салман (МБС), похоже, не приехал в Глазго, хотя королевство уже согласилось принять участие в обещании саммита сократить выбросы метана на 30 процентов.

Саудовская Аравия обязалась достичь нулевых выбросов к 2060 году, но эта цель не учитывает выбросы от сжигания огромных объемов нефти, которые королевство экспортирует в другие страны, и МБС ничего не сказал о снижении саудовской позиции в качестве ведущего производителя нефти в мире.

Фактически, наследный принц сказал, что, хотя королевство вложит 187 миллиардов долларов в меры по борьбе с изменением климата в этом десятилетии, оно продолжит добычу нефти и газа, полагая, что к 2030 году оно будет производить 50 процентов своей собственной энергии с использованием возобновляемых источников. Саудовская Аравия также была согласно просочившимся документам, среди ряда стран, пытающихся оказать давление на ученых, чтобы те ослабили ключевой доклад ООН об изменении климата.

На саммите, состоявшемся незадолго до встречи с посланником США по климату Джоном Керри в Эр-Рияде, принц сказал, что цели Саудовской Аравии будут достигнуты, «при сохранении и укреплении ведущей роли королевства в обеспечении безопасности и стабильности глобальных энергетических рынков при наличии и зрелости. необходимых технологий для управления и сокращения выбросов».

Это означает так называемые компенсационные меры, такие как выращивание деревьев и использование технологий улавливания углерода, которые, про которые многие сомневаются, что они когда-либо сработают. Возможно, наиболее показательным было утверждение наследного принца Саудовской Аравии о том, что изменение климата «открывает экономические возможности для людей и частного сектора».

ОАЭ

Глава национальной нефтяной компании Абу-Даби — весьма необычнаяы фигура, чтобы называться спасителем климата, и тем не менее Султан аль-Джабер получил одобрение от New York Times за свою роль в качестве специального посланника по климату в ОАЭ.

Эти похвалы в значительной степени основаны на том, что ОАЭ стали первым государством в регионе, объявившим о нулевых чистых выбросах к 2050 году, и на основании многомиллиардной государственной компании, инвестирующей в возобновляемые источники энергии.

Эмираты производят около трех миллионов баррелей нефти в день и у них есть запасы нефти на 60 лет, но теперь они меньше зависят от ископаемого топлива, чем их соседние нефтегазовые государства, и вкладывают значительные средства в солнечную энергию.

Жители второго по величине источника выбросов углерода на душу населения, средняя температура которого в течение года составляет почти 35 ° C, ведут образ жизни, при котором потребляется огромное количество энергии. Семьдесят процентов электроэнергии, потребляемой в ОАЭ, является результатом использования систем кондиционирования воздуха.

Ирак

В понедельник в Financial Times президент Ирака Бархам Салих изложил, что именно поставлено на карту для его страны, обосновав жесткие цели по ограничению изменения климата и написав, что этот вопрос должен стать национальным приоритетом.

В программе ООН по окружающей среде говорится, что Ирак является пятой страной в мире, наиболее уязвимой к изменениям климата. Ирак, во многом зависящий от доходов от добычи нефти и пострадавший от десятилетий войны и конфликтов, нуждается в большой помощи, если он хочет революционизировать свою экономику и производство энергии.

Повышение уровня моря угрожает южному городу Басра, палящие температуры становятся нормой, 39 процентов территории страны затронуты опустыниванием, а усиление засоления угрожает 54 процентам сельскохозяйственных земель Ирака.

Плотины в верховьях и притоках исторических рек Тигр и Евфрат, между которыми зародилась человеческая цивилизация, уменьшили сток воды, что привело к ее нехватке.

Планировавший выступить на конференции, Салих внезапно отменил свое выступление, сославшись на ситуацию с безопасностью дома и «политический кризис, связанный с недавними парламентскими выборами». Вместо этого правительство Ирака представляли министр иностранных дел и министр здравоохранения Ирака.

Отсутствие Салиха говорит о том, что изменение климата определит будущее Ирака, но продолжающиеся внутриполитические потрясения затрудняют обеспечение этого будущего.

Египет и Северная Африка

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси был очень публичной фигурой на COP26, встречаясь в кулуарах с эмиром Катара и премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Египет также надеется принять у себя следующую подобную конференцию.

Сиси особенно хочет встретиться с президентом США Джо Байденом, и считается, что именно по этой причине он отменил чрезвычайное положение в своей стране. Присутствие президента Египта в Шотландии вызывает протест со стороны правозащитников и оппозиционных египтян.

Маловероятно, что Сиси собирается встретиться с мировыми лидерами, чтобы сосредоточиться на изменении климата, и во вторник министерство нефти Египта объявило, что итальянская энергетическая группа Eni сделала три открытия месторождений нефти и газа в западной пустыне страны с запасами около 50 миллионов баррелей нефти.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил в Шотландии, что Александрия однажды может исчезнуть. Губернатор египетского города подтвердил эти слова, сказав, что с 2015 года город подвергалась проливным дождям и наводнениям.

Президент Туниса Кайс Сайед направил своего министра иностранных дел Османа Джеранди в Глазго, в то время как всемирно уважаемый министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра представляет свою страну, которая вновь подтвердила необходимость того, чтобы климатическая справедливость была в центре глобального отказа от ископаемого топлива.

Алжир, как и другие страны Северной Африки и Ближнего Востока, нуждается в значительной финансовой помощи со стороны богатых стран промышленно развитого мира, если он хочет развивать свою экономику без увеличения выбросов углерода. Нефтегазовый сектор является основой экономики Алжира, на него приходится около 20 процентов валового внутреннего продукта и 85 процентов общего экспорта.

Алжир в последние годы столкнулся с разрушительными лесными пожарами, усугубленными изменением климата.

Марокко, которое предприняло несколько попыток производства солнечной энергии, представлено было Лейлой Бенали, недавно назначенным министром по вопросам перехода к энергетике и устойчивому развитию, и премьер-министром Азизом Аханнушем.

Повышенная засушливость, повышение температуры, уменьшение количества осадков и повышение уровня моря сказываются на каждой стране вдоль побережья Северной Африки.