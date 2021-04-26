Армянская карта и Большая игра

Выступление Джо Байдена в минувшую субботу 24 апреля, в ходе которого было использовано словосочетание "геноцид армян", стало главной новостью последних дней для русскоязычного и тюркоязычного исламского пространства. Сейчас, когда эмоции уже немного улеглись, попытаемся вычленить в произошедшем несколько составляющих: почему это было сказано сейчас; каково политическое, историческое и юридическое значение сказанного; что именно было сказанного; какими могут быть последствия этого и реакция на это.

Что касается того, почему это было сказано сейчас, тут все достаточно просто. Ухудшение отношений США и Турции является долгосрочной тенденцией, которая была несколько приторможена в годы нахождения в Белом доме Дональда Трампа, но лишь приторможена, а не отменена. О том, что с приходом в Белый дом Джо Байдена она, напротив, получит ускорение, мы писали еще в ноябре прошлого года (https://golosislama.com/news.php?id=39301). И оказались правы, но не потому, что обладаем какими-то гениальными аналитическими или провдческими способностями, а потому что это был прогноз, исходивший из элементарной политической арифметики на уровне 2х2=4. Понимали неизбежное ужесточение отношения Белого дома к Турции отнюдь не только мы, но и явно в самой Анкаре и, похоже, Баку, причем, задолго до этого - судя по всему, еще летом 2020 года, когда было принято решение начать Вторую Карабахскую войну с тем расчетом, чтобы успеть завершить ее при президентстве Дональда Трампа. Поэтому, сейчас надо просто исходить из того, что политика США по отношению к Турции как минимум на ближайшие четыре года, если в последней у власти продолжит оставаться Реджеп Тайип Эрдоган (а скорее всего это будет так), будет для нее более проблемной, чем в предыдущие годы, и послание Байдена 24 апреля 2021 года стало ярким проявлениеем этой тенденции. О чем мы еще поговорим.

Что касается политического, исторического и юридического значений этого события, то они в данном случае различаются. Политически использование Белым домом формулировки "геноцид армян" после долгих десятилетий избегания этого, бесспорно, представляет собой недружественный выпад в адрес Турции и свидетельствует о понижении уровня отношений США с ней. Исторически, однако, никакого драматического поворота, как это пытаются представить армянские лоббисты, изображающие эту свою тактическую победу как какой-то грандиозный прорыв, не произошло.

Прежде всего, потому что, США присоединились к уже достаточно длинному перечню стран, официально использующих формулировку "геноцид армян", среди которых есть и те, с коими Турция вполне успешно сотрудничает. Среди таковых Германия, "признавшая геноцид" еще в 2015 году (и кстати, свою частичную ответственность за него), но прежде всего это, конечно же, Россия, ставшая пионером такого "признания" еще в 1995 году, что никак не мешает сегодня сотрудничать с ней Турции, как и наоборот.

В этом контексте, кстати, надо понимать, что США были включены в этот процесс уже давно и, во-первых, активнее многих из стран, использовавших формулировку "геноцид армян", потому что американские президенты, начиная с 1994 года каждый год 24 апреля выступали с посланиями по этому поводу, чего не делается даже в странах, которые эту формулировку уже давно использовали. А во-вторых, что и США ее уже использовали ранее и фактически раньше всех, просто потом на какое-то время перестали это делать. Так, 22 апреля 1981 года президент США Рональд Рейган произнес речь, в которой содержались следующие слова: "Уроки Холокоста не должны быть забыты, как и не должны быть забыты предшествующий Холокосту Геноцид армян и последовавший за ним Геноцид Камбоджи, а также многие подобные преследования большого числа других людей". А Палата представителей Конгресса США еще 12 сентября 1984г проголосовала за следующее решение: "Установить 24 апреля 1985г. национальным днем памяти жестокости человека в отношении человека. Президент США уполномочивается и от него требуется обнародовать заявление, призывающее американский народ чтить в этот день жертв всех геноцидов и, в частности, полутора миллионов армян, подвергшихся геноциду в Турции в 1915-1923гг., что в этот день делают армяне всего мира и их родственники".

И тем не меее, юридического "признания геноцида" со стороны США... пока не произошло. Ведь то, что имело место 24 апреля 2021 года, в юридическом отношении является даже не указом (ордером) президента США, а всего лишь заявлением, отражающим позицию конкретного президента, как это было с аналогичным заявлением Рейгана. Чтобы зацементировать его юридически лоббистам признания теперь нужно будет добиться принятия соответствующего закона Конгрессом США, хотя скорее всего, им это сделать удастся, учитывая то, что демократы сейчас контролируют обе его палаты и могут в этом расчитывать на поддержку немалой части республиканцев.

Теперь о том, что же собственно сказал Байден. Приведем здесь текст его небольшого заявления, выделив в нем примечательные моменты:

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Медс Егерн, чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории. И мы помним, чтобы оставаться бдительными против разъедающего влияния ненависти во всех ее формах. Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось. Сегодня, когда мы скорбим о том, что было потеряно, давайте также обратим свой взор на будущее - на мир, который мы хотим построить для наших детей. Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, где уважаются права человека и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью. Давайте подтвердим нашу общую решимость предотвратить будущие злодеяния в любой точке мира. И давайте добиваться исцеления и примирения для всех людей мира. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад".

Итак, несмотря на то, что данное заявление представляет собой односторонний взгляд на те события, культивируя только катастрофу армян, но умалчивая и ее причины, и аналогичные жертвы мусульман восточной Анатолии, лежащие на совести армянских террористов, раскрутивших этот маховик насилия, в целом главным его мотивом является не обвинение, а призыв к исцелению и примирению. И это не имеет ничего общего с влажными мечтами современныых неодашнаков, которые раскатали губу на то, что признание трагедии армянского народа с формулировкой "геноцид", которую отрицают турки из-за ее одностороннего характера, дает им карт-бланш на "возвращение земель Западной Армении" или что-то подобное.

В этой связи давайте сравним данное выступление Байдена с обращением Реджепа Тайипа Эрдогана к Армянской церкви и общине, а также косвенно к Армении, которое прозвучало в тот же день:

"Я с уважением вспоминаю османских армян, которые погибли в трудных условиях Первой Мировой Войны, и выражаю соболезнования их внукам. Армянская община на протяжении нашей общей истории культивировала многих значимых людей в области искусства, архитектуры, медицины и т.д. Мы не можем допустить, чтобы многовековая культура сосуществования турок и армян была забыта. Политизированное вмешательство третьих сторон, использующих это в качестве политического инструмента, никому не делает лучше. Я считаю, что это великая несправедливость со стороны новых поколений, если мы начнём эксплуатировать [в своих целях] боль прошлого, оставленную в наших душах. Как турки и армяне, нам теперь нужно показать, что мы достигли зрелости, чтобы вместе преодолевать все препятствия. Мы всегда по разным поводам заявляли, что готовы развивать наши отношения с Арменией на основе добрососедства и взаимного уважения. И сейчас я ещё раз громко повторяю этот призыв. Я благодарю наших армянских граждан, которые являются неотъемлемой частью нашей нации, за их искреннюю поддержку в этой борьбе, проводимой нашей страной. С этими мыслями я еще раз с уважением вспоминаю османских армян, которых мы потеряли в Первой мировой войне, разделяю страдания родственников, передаю Вам самые сердечные приветствия".

То есть, как видно, президент Турции также признает большую беду, случившуюся с османскими армянами, и также выражает им соболезнования и призывает их к примирению, подчеркивая при этом, что она была частью общей трагедии Первой мировой войны, со всеми ее последствиями для всех народов Османского государства.

В этой связи порассуждаем о возможных реакции на произошедшее в Вашингтоне и его последствиях. Если необучаемые дашнаки сейчас собрались чуть ли не делить Турцию и захватывать не только Арарат, Карс и Ван, но и Стамбул, то не менее эмоциональные призывы по понятным причинам сейчас звучат и в нашем лагере. Однако надо понимать, что политика, а тем более геополитика - это та сфера, где крайне губительны эмоции. Президент Эрдоган реализует долгосрочную стратегию превращения Турции в один из мощных полюсов мировой политики, способный стать локомотивом для всего исламского мира в будущем. Чем на самом деле и объясняется то противводействие, которое оказывается ему, а отнюдь не светлыми чувствами его противников к армянам, которые как были век назад, так и остаются сейчас разменной монетой этой игры крупных игроков.

Так вот, главными угрозами этой игры против него для президента Эрдогана являются, во-первых, создание региональных коалиций, призванных геополитически изолировать и нейтрализовать Турцию, во-вторых, обрушение ее экономики, способное привести к внутриполитической дестабилизации и его свержению тем или иным путем. Поэтому, последнее, в чем сейчас нуждается Турция - это в непродуманных эмоциональных реакциях и поступках из серии "назло мамке уши отморожу". И это касается не только отношений с США, которые несмотря на все противоречия остаются важными для обеих сторон, но и политики по отношению к "виновнику торжества", что как видно из его выступления хорошо понимает президент Эрдоган.

Армянский фактор и дальше будут пытаться разыгрывать против Турции, но надо понимать, что в этой игре есть разные игроки с разными интересами. Есть те, кто заинтересован в реализации прокта Армении как одного из антитурецких военно-политических региональных форпостов наряду с Грецией и Курдистаном. И хотя Анкаре в ходе серии турецких военных операций в Сирии удалось сорвать проект создания антитурецкого Большого Курдистана, а проект Великой Армении потерпел сокрушительное поражение в войне 2020 года, реваншистов, мечтающих о возобновлении этих проектов немало среди обеих сторон и тех, кто хочет их использовать против Турции. Однако готовясь к силовому противостоянию этим угрозам и применяя военную силу там, где это неизбежно и необходимо, турецкому руководству нужно вести и более тонкую политическую игру, призванную нейтрализовать соответствующие планы мирными методами.

Эта игра ведется сейчас Анкарой и с Грецией, с которой идут переговоры о разрешении существующих противоречий мирным путем, она ведется и на курдском направлении, на котором важно как нейтрализовать угрозу от PKK-HDP, так и создать ей противовес в курдской среде, на который можно опереться. Но точно также это надо делать и на направлении армянском. Так, в этом году в Армении должны будут пройти выборы, с помощью которых к власти стремятся вернуться неодашнаки и армянские реваншисты, желающие превратить свою страну в антитурецкую укрепленную крепость. И главным врагом для них являются не только туркки, но и "турк Никол", как они называют Никола Пашиняна, обвиняя его не только в поражении в прошлогодней войне, но и в планах мирным путем "сдать Армению Азербайджану и Турции". Вместе с тем, внутри действующей армянской власти уже постоянно звучат голоса тех, кто призывает отказаться от реваншистских химер и строить добрососедские отношения с Турцией и Азербайджаном, понимая, что продолжение вековой авантюристической политики в отношении них в очередной раз ничем хорошим для армян не обернется.

Так, выступая по случаю траурных мероприятий в эти дни вице-спикер парламента Армении Ален Симонян призвал отказаться от воинственного подхода по отношению к соседнему народу: "Мы должны правильно оценить наш подход. У нас есть песни, в которых мы говорим об убийстве турка, у нас есть объявления, что мы сделаем Стамбул морем крови. По какой-то причине мы болезненно принимаем любое политическое заявление соседней страны, но наша риторика ничем не отличается". А заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армен Памбукчян вопросил: "Сколько мы будем жить с турками во взаимной ненависти?", за что вместе с Симоняном был зачислен неодашнаками в "турки".

Более глобально эти подходы вписываются в стратегию Великобритании и некоторых кругов в США, которые заинтересованы в создании новой геополитической архитектуры на постсоветском пространстве, в южном секторе которого Турции отводится важная роль. Этому противостоят те круги, в первую очередь во Франции, в России и частично в тех же США, которые как и век назад хотят "окончательно решить турецкий вопрос", используя для этого и армянский фактор.

Поэтому, следует понять, что 24 апреля 2021 года в Вашингтоне не произошло конца света. Было сделано послание, которое нужно понять, оценитьего вызовы и дальше продолжать свою стратегическую игру, руководствуясь не эмоциями, а выверенным политическим расчетом. Игра не кончена, она продолжается.